Recenzia: Tajný svet počasia vám otvorí oči tam, kde práve stojíte

Jedna z najkrajších kníh tohto roka, aká by na knižnom trhu mala byť dávno, je Tajný svet počasia. Odkrýva nám neobyčajný známy, niekedy ignorovaný, ale predsa len tajný svet meteorológie. Dokonca aj ten, ktorý je utajovaný zámerne aj medzi profesionálmi, len nech si sami nekomplikujú čísla a prognózy. Kniha, ktorá napriek tomu, že je literatúrou faktu a týka sa zdanlivo niečoho tak fádneho ako počasie, nakoniec odhaľuje, že v počasí je niekoľko násobne viac zaujímavého.

Záhradkári, pestovatelia, ale napríklad aj plánovači výstavby musia počítať s počasím. Aj každý jednotlivec plánujúci rodinnú oslavu, betónovanie chodníka, alebo prechádzku po prírode spolieha na predpovede. Kniha nás prevedie množstvom ozajstných zaujímavostí, svetových udalostí – kde meteorologické javy zohrali podstatnú úlohu, ale rovnako tak prinesie viacero poznatkov a filozofie, s ktorými sa budeme na prírodu okolo nás pozerať inak. Aj na malom zdanlivo neprírodnom mieste, kde práve teraz sedíte, alebo stojíte.

Počasie je jedinečné aj v rámci jednej dediny

Hmyz, správanie rastlín, správanie oblakov, aj zvierat, to všetko nám dáva určité signály. Už ste sa pozastavovali nad tým, že v televíznej a tlačenej predpovedi počasia je nakreslený obláčik s kvapkami vody síce malý, no vo finále prekrýva aj niekoľko okresov? Neprší vždy rovnako a všade. Bude pršať v našej obci? A bude pršať aj nad mojou záhradou? Autor trefne prináša pohľad na presnosti meraní a aj dôvody, pre ktoré to skrátka nie je všetko „len tak“. Ba čo viac, upriamuje pozornosť na jedinečnosť prírody, na odlišnosti každého kúsku Zeme. Dokonca sa venuje aj počasiu v rámci miest, kde je zdanlivo prírodných indikátorov menej.

Kniha naozaj naučí nazerať na prírodu v jedinej krajine, aj v jednej obci ako celkom rozdielnu. Sám si detstvo spájam s prírodou v horskej obci na Slovensku, kde najstaršie generácie učili tie mladšie spoznávať minulé, dnešné aj zajtrajšie počasie podľa rosy, správania vtákov, hmiel okolo riek a pod. Iné teploty sú na nižnom a iné na vyšnom konci. Rozdielne správanie teplomera aj vlhkomera je pri lese, iné medzi dvoma humnami, či v záhrade. Po veľmi dlhom čase tak staré učenie našich starých otcov a aj tie základné princípy jedinečnosti každého miesta na Slovensku (mimo nížiny a roviny, kde prírodné aj reliéfne rozdiely sú minimálne) znova ožívajú. Pozrieť si predpoveď počasia nevyžaduje vlastné úsilie, pozorovania, či vykuknutie z okna. Spohodlneli sme.

V podstate je jedno kde ste. Doma, či v práci. Sledovať signály z prírody môžete v lese, dedine, aj v meste. Kdekoľvek ste.

Autor knihy nie je Slovák. Jeho kniha sa však týka celej oblasti od Britských ostrovov, Európy po severnú Áziu. Javy a správanie prírody sa tak naozaj týka nás a čitateľ sa tak nezdržiava čítaním meteorologických javov nad Saharou, ktoré by síce mohli byť zaujímavé, ale obsah sa tak drží geograficky v našej blízkosti a využiteľnosti. Ako človek z brandže meteorológie sa nebojí odhaliť aj pár kuriozít, s ktorými sa stretávajú meteorológovia a triky, s ktorými si niektoré merania uľahčujú. Na ktorejkoľvek strane siahnete po knihe, vždy prinesie pútavé čítanie bez ohľadu na to, či vás zaujíma nejaká predpoveď, aj keby ste žili v protiatómovom kryte bez pohľadu na oblohu.

Tajný svet počasia a kvality knihy

Tajný svet počasia nám prináša oddychové čítanie pre rozšírenie obzorov. Je akýmsi pokračovaním kníh, ktoré si zadovážime, ak máme radi svet okolo seba, prírodu, Zem. Počasie je zanedbávaná oblasť našich poznatkov a pritom je neuveriteľne bohatá. Nie je totiž len o slnku, daždi, oblakoch, vetroch a tornádach. Je o množstve rozdielov, o správaní prírody, hmlách, ich význame, dopade a rôznych udalostiach, ktoré sa na prírodné javy na svete odohrali, alebo odohrávajú s pravidelnosťou.

Kniha Tajný svet počasia nám vracia pred oči to, čo sme už považovali za prežitok. Sledovanie prírody pre pochopenie skutočných predpovedí počasia pre miesto, kde práve stojíte. Pretože v tom lese, čo máte za domom bude vždy iný vzduch, iná teplota a iná vlhkosť a aj skôr nad ním spŕchne než nad vyholeným poľom nad ktorým sa ani vetru s oblakmi „nechce chvíľu počkať“. Kniha zaujala, ako čitateľa potešila, ako zberateľa hodnotných kúskov obohatila. Ako autora článkov na Zaujímavých novinkách motivovala podeliť sa s jej kvalitami a prínosom. Dá sa povedať spoločenským aj vedeckým prínosom. Lebo ak táto kniha nemotivuje ľudí viac sa zaoberať počasím a jeho významom, potom ťažko povedať čo iné.

Aktuálna a hodnotná

Knižku možno považovať aj ako aktuálnu s ohľadom na všetky meteorologické javy, ktoré dnes menia krajinu a považujeme ich za dielo človeka a globálneho otepľovania. Kniha nie je žiadny ekologický apel, dielo vznikajúce aby otvorilo oči. Je skutočným, reálnym a neprehnaným dielom odborníka na počasie. Netlačí na čitateľa žiadnou bojovnou silou, aby niečo zmenil, ale súčasnému počasiu sa nevyhýba. Ekológia je trend tejto doby, ale trendom by mohlo byť aj poznanie prírody. Práve Tajomný svet počasia je unikátna cesta, ako zmúdrieť vo vzťahu človeka s neustálymi zmenami v prírode. Všade tam, kde má dosah počasie a aj na miestach, o ktorých ste ani netušili, že má s počasím čo dočinenia.

Úžasná kniha je jednou z tých, pri ktorých vždy predpovedám vypredanie a po pár mesiacoch nedostupnosť. Ak po nej túžite, nevyhýbajte sa jej. Pri vysokých cenách papiera a zmenách na knižnom trhu je občas výhodou dobré knihy nezvažovať, ale dať im šancu.