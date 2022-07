Ceny kníh idú hore nie iba na Slovensku. Nezdražuje len papier

Ceny nových kníh počas roka 2022 výrazne narástli. Autori, ktorí dúfajú, že ich rukopis vydavateľstvo osloví, tak majú o niečo menšiu šancu, že sa na nich dostane rad, než tomu bolo v minulosti. Vydavatelia totiž oveľa dôslednejšie vyberajú tituly, ktoré dajú do tlače. Zdraženie kníh pritom nie je zámerom vydavateľom, ale dôsledok výrazného zdraženia papiera na celosvetovom trhu. Problémom pritom nie je len cena klasického papiera, ale aj lepenky, ktorá tvorí obálku pevnej väzby klasickej knihy. To už počas roka 2022 spôsobilo niekoľko prípadov, kedy vydavateľ vydával knihu bez tvrdej obálky v mäkkej väzbe. Nezdražuje však len papiernícky materiál.

Zdraženie sa týka viacerých faktorov a vstupov

Zdraženie cien nových kníh je odzrkadlením zásadného zdraženia energií a dopravy. Tlač, použitá tlačiarenská farba, spotreba energií, ale tiež plánovanie nákladnej dopravy a prevozu tlačených kníh do cieľových skladov vychádzajú drahšie. Všetky zvyšovania nákladov sa tak premietajú do výsledných cien kníh. Vydavatelia pritom dúfajú, že čitatelia naďalej zostanú verní čítaniu. Nič iné im nezostáva.

Od jesene 2021 kvôli cenám papiera na svetových trhoch a potom od začiatku roka 2022, predovšetkým po ruskej invázii do Ukrajiny, začali stúpať ceny papiera a niektoré jeho typy začali byť nedostupné. To prinútilo niektoré vydavateľstvá znížiť náklady kníh, niektoré prerušiť, alebo posunúť na iné mesiace. Všimli sme si viacero titulov, ktorým bol zmenený dátum vydania. Kniha totiž môže byť uvedená do predpredaja dávno predtým, než reálne dôjde k tlači. Ako čerstvo vytlačená a skompletizovaná sa do distribučných skladov dostáva tesne pred dátumom vydania. Ten odzrkadľuje dodanie knihy tlačiarňou k distribútorovi. Tento dátum sa niektorým knihám niekoľko krát menil. Práve pre nedostupnosť papiera a skomplikovanie termínov pre samotné tlačiarne.

Ceny kníh a problémy aj v iných krajinách

Nárast cien kvalitného papiera a lepenky spôsobil zdraženie niekde až o 30%. V Čechách sú na tom vydavateľstvá podobne. Najväčší nárast je viditeľný pri encyklopédiách a tituloch pre deti. Podobne je tomu aj v Nemecku a Veľkej Británii, kde niektoré encyklopédie naozaj narástli a prípadné zľavy tak tvoria pochopiteľné aj väčšie sumy.

Na Slovensku si môžeme všimnúť aj jav, kedy vychádza 2. vydanie knihy, ktoré nesie cenovku 12,90, pričom 1. vydanie knihy v posledných zásobách dobieha s cenovkou 8,90 EUR. To je prípadom niektorej slovenskej beletrie. Čitatelia sa tak musia pripraviť na fakt, že ich obľúbené knižné série budú mať vyššiu cenovku oproti predošlým dielom. Takým je aj Denník odvážneho Bojka, ktorého nové vydania už nesú vyššiu cenovku. A rovnako tak množstvo ďalších titulov, ktoré vychádzajú ako úplné novinky. V porovnaní s inými rovnakými knihami kvalitou a rozsahom je nárast viditeľný.

Z pohľadu čitateľov je tento stav najmä pre nevedomosť o pozadí vnímaný ako zámer zarobiť. Ceny kníh rastú pritom veľmi nepatrne, respektíve sa držali na rovnakých číslach pomerne dlho od zavedenia eura u nás. Práve zásadný nárast je spôsobený udalosťami na svetových trhoch za posledný polrok vytvára oveľa viditeľnejší rozdiel a teda vnímaný je väčší skok na cenovke. Ten sa potom dotýka peňaženiek samotného spotrebiteľa podobne, ako sa to deje pri službách, potravinách, stavebnom materiály a v podstate už pri všetkom.

Máme pritom len niekoľko možností: