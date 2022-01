Recenzia: Kyslík, nečakané francúzske sci-fi z 99% jedinou herečkou

Vo svete sú známe niekoľké extrémne rekordy. Filmy s jedným alebo dvoma hercami sú nám už známe rôzne. Častokrát sa však taký príbeh dopĺňa o spomienky, aby ani divák nedostal pocit stiesnenosti a obmedzenosti na jediného človeka. Prekvapivo francúzske sci-fi Kyslík (Oxygene, 2021) z minulého roka siaha na rebríček filmov s minimálnym obsadením a maximálnym výsledkom. Hoci sa 99% deja odohráva v malej stiesnenej kapsule, je až neuveriteľné, čo sa filmovým tvorcom podarilo. Z filmárskeho hľadiska je umenie vytvoriť takýto výsledok na tak malom priestore… a nenudiť.

Kyslík… ktorý dochádza a pomalé rozpamätávanie

Hlavnou hrdinkou je mladá žena Liz, ktorá sa nečakane prebúdza v hybernačnej kapsuli. Má pocit, že sa nachádza v nemocnici, no nevie povedať viac. Uzavretá na veľmi malom priestore má k dispozícii odpovede systému M.I.L.O, ktorý ochotne odpovedá na jej otázky. Postupne sa rozpamätáva aj s jeho pomocou, kým by mohla byť. Pamäť nepracuje v jej prospech, no postupne sa pokúša pochopiť aj fungovanie samotného M.I.L.O systému. Keď zistí, že systém dokáže spojiť hovory, pokúša sa volať na políciu, aj na známe kontakty, ktoré by jej mohli pomôcť. Nemá veľa času. Jej prebudenie sa spája so spotrebou kyslíka a kapsula, v ktorej je uzavretá, je vzduchotesná a pre jej prístupové práva neotvoriteľná. Boj o každú minútu sa neustále mení. Aj zdanlivo posledné sekundy tak prinášajú adrealín. Proti nej totiž nestojí len čas, ale aj pravda, ktorá je oveľa zaujímavejšia ako to, čo má v hlave ako roztrieštené kúsky.

Prekvapivé a napínavé

Tvorcovia si dokázali vystačiť naozaj s veľmi malým počtom hercov. Prakticky sa v 99% objavuje len jediná tvár. Francúzska herečka, rodená Parížanka, Mélanie Laurent je nám už známa z niekoľkých filmov, kde sa využíval jej francúzsky prízvuk v angličtine, alebo francúzština vo francúzskej filmovej produkcii. Poznáme ju ako vyšetrovateľku z Podfukárov (2013) aj z filmu Mia a biely lev (2018). To zvyšné percento tvorí jej priateľ o ktorého záchranu pôjde z časti taktiež. Zanedbateľných je už len pár tvárí a hlas systému M.I.L.O. Film je unikátny spôsobom, akým je využitý jediný herec a veľmi malý priestor. Teoreticky by stačila vaša obývačka na postavenie elektronickej kulisy a štúdio vytvárajúce slušnú grafiku pri pohľade von.

Francúzski tvorcovia prekvapili.Mélanie Laurent takouto úlohou musí byť súčasťou filmového plagátu, aj akéhokoľvek snímku z filmu. Napriek jednoduchosti sa v ňom ukrýva aj zásadný zvrat, či námet na zamyslenie. Je ďalším z filmov, ktoré sa pohrávajú s myšlienkou svetovej pandémie, zničenia populácie a snahy o záchranu ľudstva v podobe kolonizácií, príprav ľudí na dlhé cestovanie a výskum zameraný k tejto problematike. Príbuzným je tak film Polnočné nebo.

Film je v ponuke Netflixu s českým dabingom. netflix.com