Recenzia: Kráľovná – Jej život, biografia od Andrewa Mortona

Anglický novinár a spisovateľ, Andrew Morton, už publikoval biografie viacerých známych osobností , ale aj členov kráľovskej rodiny, konkrétne Diany i Meghan. Pozornosť v jeho novej knihe upriamil na najdôležitejšiu členku, jej veličenstvo, kráľovnú Alžbetu, v titule s názvom Kráľovná – Jej život, ktorá vychádza vo vydavateľstve Ikar.

Kráľovná Alžbeta

Najdlhšie vládnuca britská panovníčka.

Jedna z najväčších panovníčok modernej éry.

Plachá.

Rezervovaná.

Rozhodná.

Milovníčka koňov a psov.

Babička Spojeného kráľovstva a Britského spoločenstva národov.

„Spočiatku jej inštinkt velil utiahnuť sa a ustúpiť, v neskoršom veku už bola viac sama sebou, uvoľnenejšia a spontánnejšia, jej humor bol suchý ako jej večerné martini. Čím bola staršia, tým viac dokázala prekvapiť.

Vedela sa vyrovnať s prehnanou chválou rovnako ako s prehnanou kritikou, no inštinktívne bola zmierovateľkou, stúpenkyňou strednej cesty, apoštolkou tolerancie. Bola múdra, bystrá a pod neosobnou fasádou svojím spôsobom skôr útlocitná.“

Od detstva

Morton nám kráľovnú, Alžbetu z rodu Windsorovcov, doma nazývanú Lilibet, predstavuje od jej detstva. Ako plaché dievčatko, ktoré milovalo čas strávený pri koňoch a psoch, a ktoré obľubovalo pokojný život na vidieku. Morton opisuje fungovanie jej rodiny, veľký dôraz, ktorý kládla na vzdelanie, jej vzťah so sestrou, no najmä rodinu, ktorá držala pokope: „S kráľovskými deťmi to bolo (počas vojny – poznámka autorky) iné, ich zotrvanie v Británii sa považovalo za lakmusový papierik odhodlania lídrov národa. Keby ich poslali do Kanady alebo inej neutrálnej krajiny, pre morálku krajiny a vôľu vzdorovať by to bol veľký úder. Keď koncom mája 1940 predložili premiérovi Churchillovi jeho poradcovia plán pripravovanej evakuácie jeho, celej vlády a kráľovskej rodiny, sucho vyhlásil, že „podobné diskusie“ by mali byť zakázané. Jeho rétoriku prekonala kráľovná vetou: „Deti bezo mňa neodídu, ja neodídem bez kráľa a kráľ by nikdy neodišiel.“

Pred vstupom do mladej dospelosti sa z plachej a neohrabanej dievčiny stala mladou ženou – šarmantnou, so schopnosťou plynulo konverzovať, dievčinou so zdravou sebadôverou.

Život jej však vyložil na stôl karty s iným osudom, a to takým, že sa stala kráľovnou.

Po abdikácii svojho strýka, kráľa Eduarda VIII., a po predčasnom skone svojho otca kráľa Juraja VI, sa začala písať nová, významná kapitola jej života ako následníčky trónu. Morton opisuje jej triumfy, ale i ťažké chvíle vo funkcii anglickej kráľovnej počas 72 rokov, počas ktorých svoj život zasvätila svojej rodine, svojmu ľudu a širšej rodine národov.

72 rokov vládnutia

72 rokov vlády Alžbety II. poznačilo veľa otrasov i prekvapení, no vždy slúžila verne a s oddaním, „trpezlivo sledovala prebiehajúce udalosti, neraz s pobavenou iskričkou v oku“. Odolávať a čeliť musela rôznym problémom, prekážkam, no i konfliktom vo vlastnej rodine alebo odporu zvnútra samotnej inštitúcie. Zdolala úspešne všetky skúšky, ktoré jej prišli do cesty. A to všetko so svojou vytrvalosťou a odvahou. „Počas temných dní nedostatku, ťažkostí a obetí jej cestu osvetľovala pevná kresťanská viera. Tiché presvedčenie jej bolo oporou v mnohých ťažkých situáciách, ktorým čelila.“ Jej úsilím bolo vždy udržať monarchiu na poprednom mieste, a to nielen politicky, ale i kultúrne. Morton vyzdvihuje aj to, že počas celého panovania bola milovaná a nesmierne obľúbená.

Médiami prepieraná rodina

Už odmala musela byť chránená pred širokou verejnosťou, kde by vzbudzovala pozornosť. To sa neskôr len znásobilo pod neustálou prítomnosťou médií, ktorým neuniklo nič, čo súviselo s kráľovskou rodinou. Morton odkrýva aj najvážnejšie témy, ktoré médiá riešili, a to údajnú neveru jej manžela, neúspešné manželstvo jej sestry, tragickú smrť princeznej Diany, ktorá je dodnes zahalená rúškom tajomstva, až po nedávnu udalosť: odchod princa Harryho a Meghan z kráľovskej rodiny.

O dianí vo svete

Renomovaný životopisec sa v knihe venuje životu kráľovnej Alžbety a jej vplyvu na Britániu, ale i na zvyšok sveta v takmer celej druhej polovici minulého storočia. V knihe je vo viacerých kapitolách zachytená aj vojna. Vojnu prežila ako mladé dievča vo svojej rodine, keď ich napríklad chceli rodičia chrániť pred „zbytočnými“ informáciami, a tak sa ich pestúnka snažila uchovať od médií, keď boli ich dni ovplyvnené hrozbami vojny, keď napríklad museli nacvičovať so sestrou aj cestu do protileteckého krytu:

„Oneskorené príchody princezien do leteckého krytu vyvolávali u členov kráľovskej domácnosti obavy, či nie sú zranené alebo – ,čo by bolo ešte horšie -, že sa do relatívneho bezpečia nedostali včas. V jednom prípade sa princezná Margaret, vtedy desaťročná, oneskorila, lebo dlho hľadala vhodné nohavičky, ktoré by si obliekla. Keď dievčatá potom dostali pre prípad poplachu jednodielne oblečenie a kufríky, do ktorých si uložili svoje „poklady“, ich cesta do protileteckého krytu sa výrazne skrátila.“

Morton odkrýva aj zákutia panovania Alžbety v ťažkom čase, keď sa krajina musela otriasť z hrôz ničivej vojny a opäť postaviť na nohy.

Kniha Kráľovná

Kniha ponúka veľmi zaujímavé čítanie o živote najdlhšie vládnucej britskej panovníčky, o živote jej rodiny i dianí vo svete. Morton zachytáva životopis kráľovnej od jej detstva až po smrť jej manžela, Princa Philipa v čase Covidu. Zachytené sú tu najdôležitejšie informácie zo života anglickej kráľovnej, ktoré Morton člení na 14 kapitol. Jednotlivé kapitoly opisujú Alžbetu ako malé dievča v kapitole Shirley Templová 2, kapitoly s hrôzami vojny s názvom Bomby na dobrú noc, kapitolu s témou korunovačnej slávy, kapitolu o Diane, kapitolu o manželstvách, svadbách, pohreboch a mnoho ďalších. Autor všetko podkladá faktami z rôznych zdrojov, na ktoré sa v texte odvoláva. Ak čakáte od knihy veľmi tajné pikošky zo súkromného sveta kráľovskej rodiny, v tejto knihe sa ich nedočkáte, no kniha svojich čitateľov rozhodne nesklame.

