Recenzia: detskej knihy Janka, Alex a mravec z kredenca (I. Havranová)

Slovenská spisovateľka Ivana Havranová, autorka vyše štyristo televíznych scenárov, viacerých poviedok pre deti, rozhovorov, reportáží a románov pre dospelých prichádza s knižnou novinkou pre deti Janka, Alex a mravec z kredenca. Kniha je ilustrovaná kresbami českej ilustrátorky Ilony Polanski.

Originálne ilustrácie

Kniha Janka, Alex a mravec z kredenca je okrem milého detského príbehu spestrená nádhernými ilustráciami českej ilustrátorky Ilony Polanski. Tá sa rozhodla ladiť ich do odtieňov červenej, oranžovej, modrej a hnedej farby. To pôsobí veľmi zaujímavo a originálne. Ilustrácie sú jednoduché, nie sú “prečačkané” ani farbami, ani motívmi. Tak, ako v celej tvorbe, aj v tejto knihe Polanski vytvorila bucľaté postavičky, ktoré nás sprevádzajú celým príbehom počas čítania.

Začalo to detskou zvedavosťou

“Z malej, takmer neviditeľnej dierky pod stenou sa po kachličkách prilepených na podlahu, tiahla jemnučká šnúra rýchlych čiernych bytostí. Akoby ich niekto nakreslil, akoby to bol iba obrázok so stovkami drobných, utekajúcich nôh. Ponáhľali sa ktovie kam a nič pritom nevraveli. Teda… možno sa aj zhovárali, radili jeden druhému, no ľudské ucho a ešte k tomu detské, tie tiché zvuky nezachytilo. Len si rezko kráčali, vykrúcali tykadlami, akoby práve na nich mali posadené zvedavé okále, a nik z nich nevybočil z radu.”

Presne takto svojimi detskými zvedavými očami zachytí prvý raz mravcov v kuchyni bytu malá hrdinka knihy Janka. Iste podobne to vidia aj malé deti v reálnom svete. Mravčeky a zvieratká všeobecne predsa deti zaujímali odjakživa. Kniha tak upúta čitateľa i poslucháča od prvých riadkov.

Mravec Ravec

Jeden z mravcov, ktorého Janka s kamarátkou neskôr nazve mravec Ravec, alebo familiárnejšie mravček Ravček, sa akosi pozabudne v kuchyni, keď ostatné mravce odídu. Raz ho pri jedení objaví Janka a odvtedy sú nerozluční kamaráti. Hoci mravec vždy odíde za skupinou ostatných mravcov do prírody, zvykne sa vrátiť a objaviť v jeho najobľúbenejšej miestnosti bytu, v kuchyni. Prečo práve v kuchyni? Lebo mravček má stále prázdne bruško a rád si pochutná na omrvinkách z jedla, ktoré sa kde-tu v kuchyni ocitnú. Je ozajstný labužník a vždy čaká na nejakú dobrotu. Janka s ním trávi čas najmä rozhovormi pri jedle, ale neskôr spozná aj jej kamarátku, brata Alexa a ich mamičku.

Mravec sa stane členom rodiny a občas sa s nimi ocitne aj mimo domu. Napríklad v obchode či v zoologickej záhrade. Čitateľ tak spoznáva príbeh obyčajnej rodinky bývajúcej v paneláku, zloženej z mamičky, babičky, prváčky Janky a druháka Alexa s neobyčajným členom domácnosti – mravcom, ktorý je často prepletený vtipnými situáciami. Tie má mravček rád, dokonca sám často vtipkuje, napríklad, keď ho mamička objaví v obchode pri pokladni: “Teta mamička! Hádam vám neprekáža, že som šiel s vami. Viete ako výborne som sa napchal dobrých sladkých rožkov s makom? Také plné brucho som nemal ešte nikdy v živote. Teraz by som si veru nemohol ísť kupovať nové nohavice!”

Vzťahy na viacerých úrovniach

Kniha zachytáva vzťahy na viacerých úrovniach – rodinné vzťahy (vzťahy medzi rodičom – matkou a deťmi, vzťahy medzi súrodencami, vzťahy babičky a jej dcéry a vzťahy babičky a vnúčat), ale i vzťahy kamarátske.

Kniha zachytáva silné súrodenecké puto, ale i bežné každodenné šarvátky. Hádky, ťahanie za vlasy, vzájomné provokovanie, dobiedzanie, vyrývanie a pod. Napriek občas neposlušnému Alexovi, má s ním jeho sestra Janka pekný vzťah. Pri škriepkach týchto súrodencov ponúka kniha aj morálnu hodnotu, keďže mamička malým nezbedníkom často trpezlivo a pokojne vysvetľuje, čo sa môže a čo nie.

Ďalším vzťahom je vzťah matky a detí, mamička je veľmi starostlivá a okrem základnej starostlivosti sa vždy deti snaží niečím rozveseliť – berie ich na šípky, na výlet do zoologickej záhrady, na kolotoče, kúpi im domáce zvieratko.

Každodenný život

Kniha zachytáva popri týchto vzťahoch rodiča a detí aj ich každodenný rodinný život, ktorý sa iste týka aj čitateľov knihy. Sú to návštevy hodiny hudobnej výchovy v umeleckej škole, cvičenie na hudobnom nástroji, sadenie kvetov. Tiež nakupovanie, upratovanie v domácnosti, návšteva mamy na rodičovskom združení. S každodenným životom sú spojené aj situácie, ktoré malí hrdinovia prežívajú. Detskí čitatelia sa pri naučia veci z bežného života: ako prebieha návšteva zubára alebo prečo majú niektorí ľudia alergiu na peľ z lipy.

Kniha zachytáva aj kamarátske vzťahy. Napríklad výjavmi z bežného kamarátskeho života, trávenia ich voľného času. Prípadne malých škriepok medzi viacerými kamarátmi. Kamarátsky vzťah pritom vzniká aj medzi mravčekom a Jankou, ten ju považuje za najlepšiu kamarátku. Deti sa tak učia, že pekný kamarátsky vzťah môže mať človek nielen s iným človekom, ale aj so zvieratkom.

Čitateľovi kniha ponúka milý prierez života jednej rodinky a ich vzťahov. Môže ho rozveseliť, zaujať a dokonca aj inšpirovať k nejakej rodinnej aktivite. Kniha môže byť zaujímavou aj pre deti a mamičky, ktoré žijú v domácnosti bez ocka, ale i pre tie rodiny, ktoré žijú v jednej domácnosti s babičkou alebo so starým rodičom.

Náučná hodnota

Kniha okrem samotného príbehu ponúka aj veľa náučných a zaujímavých informácií (nielen) zo sveta mravcov, ktoré sa mladý čitateľ učí. Dozvedá sa o tom, kde a ako si mravce stavajú mraveniská, ako si zháňajú potravu, kto je mravčia kráľovná. Dokonca mladá hrdinka Janka je mravcami po ich objave v ich kuchyni tak fascinovaná, že sa rozhodne s mamkinou pomocou nájsť ďalšie informácie o živote mravcov aj na internete. Kniha určite motivuje aj mladých čitateľov k skúmaniu mravcov podrobnejšie. Malí kamaráti mravčekovia a ich príbeh ich bude lákať k tomu, aby sa rodičov pýtali rôzne otázky zo života mravcov. Hľadali ich v prírode alebo si o nich naštudovali viac v knihách či na internete.

Okrem mravčekov sa malí čitateľ v knihe stretne s viacerými zvieratkami. Či už počas bežných dní knižnej rodinky alebo ich návštevy prírorody, obchodu so zvieratkami – domácimi miláčikmi a zoologickej záhrady. Sú to napríklad včielky, lienky, vtáčiky, psík. Autorka vždy pri opise stretnutí hlavných hrdinov knihy s nimi, pridá pár informácií o ich živote. Tie sú pre čitateľov poučné. Keďže sa jedného dňa mamička rozhodne urobiť svojim deťom radosť kúpou domáceho zvieratka, detský čitateľ sa tak dozvedá, čo všetko obnáša starostlivosť o domáceho miláčika a aké povinnosti sú s tým spojené. Dodať treba aj to, že odkedy detskí hrdinovia v knihe majú domáce zvieratko, zlepší sa ich vzťah k zvieratkám všeobecne, čo si všimnú aj iní ľudia. Tento fakt môže byť zaujímavý aj v prenesení na reálny svet a kúpu domáceho miláčika detskému čitateľovi.

Text prepletený metaforami

Iste nielen detského čitateľa v knihe potešia občasné metafory pri opise priestoru a času, ktoré autorka ponúka. Ozvláštnia text a ponúknu malý priestor na predstavivosť a snívanie: “… a presne na tretie ráno zaklopala na obloky oboch detských izieb nedeľa. A veď viete! Nedeľa je taký deň, že až! Prichádza v sobotu presne o polnoci a tí, čo ju videli práve v tej chvíli, vedia, že je celá zahalená do jemnej, teplučkej periny. Inej, akú má Perinbaba. Táto perina je nedeľná. Pravdaže, viem prečo. Lebo v nedeľu ráno deti nemusia ísť do školy, aj mamičky zostávajú doma a na to všetko je perina ako stvorená. Človek sa do nej zababuší a spí aj do desiatej predpoludním.”

Krátke epizódy

Kniha je rozdelená do kratších pár stranových epizód. Ponúka teda detskému čitateľovi priestor na to, aby si pri čítaní vyčlenil časť, ktorú chce prečítať, alebo sa pohodlne k čítaniu vráti neskôr. Kniha je vhodná aj pre menšie deti, pre ktoré by rozsiahly text mohol byť náročnejší na čítanie i vstrebanie informácií.

