Bol raz jeden život má svoje čaro aj v komixovej podobe v slovenčine

Bol ra jeden život je ťažko prekonateľný animovaný seriál francúzskej produkcie. Tvoril mnohým z nás časť detstva stráveného pred televíznou z obrazovkou. Najmä pre súčasných rodičov je skladba so slovami “Táto veta pravdivá je, život skrýva rôzne taje…” dôverne známa. Že nejednému z nás pripravil pôdu k záujmu o zdravovedu a anatómiu človeka, či k štúdiu medicíny, nemusíme pochybovať. Spôsob akým nám animované príbehy vysvetlili rôzne javy, fungovanie orgánov, nervovej sústavy zrozumiteľnou formou, zostáva roky neprekonaný.

Mimo seriálovú animovanú verziu príbehov sú známe aj tie knižné. Vo vydavateľstve Albatros pod značkou vydavateľskej značky Fragment vychádza táto séria v podobe komixov. Po prvý krát sme sa mali možnosť osobne zoznámiť s podobou a mai sme možnosť nahliadnuť do knihy venovanej svalom a tukom.

Bol raz jeden život: Svaly a tuk

Francúzi majú veľmi blízko ku komixom. V našich končinách by sme ich dokonca mali považovať za priekopníkov v tomto žánre, keďže práve z Francúzska pochádza Asterix a Obelix, slávna omixová dvojica, či Valerian, ktorý údajne veľmi inšpiroval tvorcu Hviezdnych vojen, Georga Lucasa. Bol raz jeden život v prípade tejto knihy je len štvrtým dielom série, ktoré sa zatiaľ venovala mozgu, srdcu a kostre. V prípade najnovšej knihy, ktorá sa do predaja dostáva pred Vianocami 2021 ide o svaly a tuk. Ilustrácie sú porovnateľne modernejšie. Sú to však presne tie isté postavičky, emócie, aj detaily, aké si pamätáme zo seriálu.

Plne grafická kniha zachytáva postupné situácie. Výhodou komixov je možnosť dopĺňať bočné texty, popisovať zvuky, aj v inej farbe vysvetlivky. To využíva táto kniha, ktorá farebne odlišuje predstavenie obrázku a vyobrazeného detailu a v klasickej bielej ide o bubliny rozhovorov. Každý čitateľ túto logiku pochopí ľahko. Len čo sa prvá scéna priblíži do vnútra ľudského tela, máme možnosť vidieť typické predstavenie toho, ako sa prenáša informácia nervovou sústavou. Ak máme ešte v živej pamäti pocity a pravidlá, akými sa riadil seriál, vraciame sa trochu v čase. Aj tu sa objavujú staré známe tváre, krvinky nesúce kyslíkové bublinky a kráčajúce za sprievodu ďalších látok.

Kniha je poriadnym kusom práce a komiksovým umením

Komiksy sú osobitnou kategóriou literatúry pre mimoriadny podiel práce grafika. Nie je to len o texte, ale aj nevyhnutnom grafickom stvárnení. Pre mladého čitateľa, ktorý sa zaujíma o to, ako vyzerá a funguje ľudské telo, prinesie viac ako len množstvo obrázkov zo slávneho sveta ukrytého v každom z nás. Komiksové spracovanie podľa pôvodného scenára Alberta Barillého bude nepochybne pokračovať ďalšími dielmi venovanými iným oblastiam ľudskej anatómie. Knihy tvoria spoločnú sériu, aká nepochybne nadchne každého, koho si získala animovaná verzia. Vždy majú však kúzlo aj graficky pekné offline verzie toho, čo poznáme v “pohybe”.

Knižná novinka nesie mnoho zábavy, poznatkov a na plne grafických 48 stranách v slovenskom jazyku aj spoznávanie činnosti ľudského tela, aj keď v skutočnom ľudskom tele žiadne tváre a dialógy nie sú.

Informácie o knihe: