Recenzia počítačovej hry MotoGP™19: slávne preteky s UI vylepšením

MotoGP v rámci herného sveta boli vždy tie najlepšie motorky v rukách gamepadov či už na konzole, alebo na počítači. MotoGP ako herný produkt vydávaný pod licenciu rovnomennej súťaže na skutočných motorkách tak jednoducho musí byť najlepším motorkovým vybláznením.

Potešiť svojich fanúšikov musí aj MotoGP 2019. Jednak preto, že opäť prináša do detailu prepracované zážitkové hranie, vyhrávanie, aj prehrávanie,a predsa aj tento rok niečo navyše. Aj samotným vývojárom záleží na tom, aby sme si všimli ich Aničku… hovoria tomu A.N.N.A. a ide o špeciálnu vylepšenú inteligenciu pri ktorej ide o prenesenie správania z reálneho sveta do toho herného. Ale pekne po poriadku.

MotoGP 2019 a prvé odhaľovanie

MotoGP štartuje s obrázkom troch jazdcov, medzi ktorými budete mať svojho obľúbenca. Staviť sa môžete o čokoľvek. Samozrejme, pri výkonných a zážitkových hrách je lepšie mať konzolu, na ktorej vyniknú detaily a hráč si nemusí chytať hlavu pre slabšiu ramku, či grafiku. MotoGP tentoraz pridáva viac červenej magnety do úvodu, aj do prvej ponuky. Tým hneď zaujal ženskú časť našej redakcie. Valentino Rossi skrátka musí na hráča vyskočiť aj bez toho, aby ste ho videli. No stále to nie je len on. Ak nedajbože má nejakých neprajníkov, pokoj, žiadna protekcia sa tu nekoná.

Hlavné menu je vytvorené na spôsob dotykových obrazoviek nových Windowsov. Veľké okná sa podfarbia podľa toho, ktorý výber si zvolíte. To najdominantnejšie a podľa veľkosti aj najhlavnejšie je režim CAREER – kariéra jazdca od samotných počiatkov po najväčšie ceny.

Pre lepšie pochopenie hry si však aj tak zvolíme rýchle módy, v poradí druhé (tam je ponúkané jedno z troch: Možnosti priameho vstupu do GRAND PRIX, na šampionát, alebo si zahráte len jednoduchú časovku). Treťou možnosťou sú historické výzvy, kolá na starých okruhoch na starých strojoch, čo je záležitosť pre ozajstných fanúšikov motošportu. Povedzme aj herných vychutnávačov, keďže zväčša chce bežný herný konzument len najnovšie stroje, najrýchlejšie stroje a najnovšie podmienky. Veď kto už by sa chcel hrabať v minulosti? Táto trocha histórie je pre PC súčasťou samostatného DLC (Hrdinovia kubatúry 500, Počiatky súťaže MotoGP, veľkí rivali a Moderná éra. Štyri témy súčasťou DLC, ktorého cena je 5 dolárov).

Spodná polovica ovládacích prvkov hlavnej ponuky začína režimom MULTIPLAYER. Skvelé na overenie si voči ostatným, ako na tom ste. Druhý režim je online šampionát, na ktorý si samozrejme ani v najmenšom netrúfame a preto to prenecháme naozajstným nadšencom, ktorých je po celom svete dostatok. Treťou voľbou je grafický editor s ktorým si upravíte vzhľad svojho jazdca akokoľvek podľa svojich potrieb. Ovládacie položky ako úprava jazdca (Mimo rukavice, prilbu, nálepky, odev a ďalšie detaily sú tu aj nastavenia štýlu jazdy), prídavky do hry a možnosti nastavení nemajú žiadnu malú ikonku, ale sú priamo súčasťou hlavnej grafickej ponuky možností. Prejsť k nim tak nebude mať ťažkosti ani hráč na počítači a ani na konzole.

Režim kariéry

Najdôležitejší herný režim dáva možnosť spustiť kariéru v štyroch rôznych súťažiach. Klasické MotoGP, Moto2, Moto3, alebo Red Bull Rookies Cup. Každý výber je spojený s kalendárom podujatí, ktoré idú po sebe. Z pozície herného hráča si prejdete okruhmi po celom svete. S tým sa viaže aj odlišnosť tratí a počasia. Nemusíte sa prekopávať všetkým, ak chcete jednu konkrétnu súťaž. Rovno môžete začať MotoGP, alebo Moto3. Ako len chcete. Neobťažujú vás ani žiadne režimy manažovania tímu, financií, sídla a iné hlúposti, ktoré sem lákajú pridať, ale sme radi, že to tu nie je.

Na súťažiach začínate kvalifikačným kolom, keďže nič nie je tak jednoduché, aby vám otvorilo cestu priamo na veľké preteky. Až na ostrých pretekoch sa prejaví atmosféra pretekov na Moto GP. Skôr, než začnú samotné preteky, máte ešte stále šancu zmeniť niektoré nastavenia pneumatiky. Ustriehnite si štart. Vyštartovať skôr, ako povolí trať sa samozrejme nedá, no musíte to byť vy, kto štartuje a vyráža vpred.

Zobrazenie v hre: V podstate v akomkoľvek režime hry máte na obrazovke počas hry niekoľko ukazovateľov. Mapku s načrtnutím blížiacich sa zákrut, priebežné poradie, informácie pri prechode cieľovou rovinkou, či len kolom, ukazovatele technické stavu motorky, rýchlosti a ďalších čísiel času, rozdielov, pozícií a podobne. Priamo na trati sa orientujete medzi hráčmi aj vďaka menovkám, ktoré nesú nad hlavami. To v reálnom svete jazdci nemajú. To je jasné. Zaujímavé je aj sledovať ukazovateľ zmeny poradia, ak sa zmena netýka vás.

Záver pretekov: Po každom jednom kole máte sumár doterajšej kariéry a hneď po ňom môžete pokračovať na ďalšie podujatie v kalendári. Oproti realite je možné v hre cestovať časom, takže hneď potom pokračujete ďalej. Opäť cez kvalifikáciu smerujete ďalej, získavate v podstate v každom jednom z kariérnych režimov body a s nimi je možné získať nejaké to technologické vylepšenie.

Hráč ktorý si vypne nastavenia približujúce realitu, nemá problém, ak skosí iného hráča, alebo ho výrazne obmedzí na trati. Neriskujete tak ani vlastnú držku. Je pravdou, že ani vás veľmi neskosia a neútočia iní. Len pozor v online hre. POkiaľ jazdíte príliš agresívne, je pokojne možné, že vás “režisér” hry vyhodí za nešportové správanie.

Rýchla hra, voľná časovka

Povedzme, že naozaj siahnete po rýchlej časovke. Hneď na začiatku máte niečo ponúknuté. Jazdca, okruh, podmienky na trati. Alebo si rýchlou a jednoduchou voľbou vojdete do hráča a zmeníte ho na iného. Na výber pritom máte nie len MotoGP ale aj ďalšie súťaže ako tá od RedBullu Rookies Cup, Moto2, Moto3, MotoE. Samozrejme záleží podľa toho, aké addony (DLC) máte k hre pripojené. Žiadne odomykanie a nedostatok bodov. Paráda. Asi každý ocení, keď si vie hneď na začiatku zahrať s kýmkoľvek a čokoľvek. Veď o tom je voľná hra, nie? Vybrať sa dá aj český jazdec Karel Abraham. Slováci svoje zastúpenie na MotoGP akosi stále nemajú.



Siahnuť pomôžete po komkoľvek bez potreby odomykania. Na výber sú rovnako tak všetky okruhy, počasie, typ prevodovky a vidíte ďalšie údaje, či možnosti úpravy technických možností ako automatické brzdy, úroveň fyzickej simulácie. Pri nastavení PRO sa hra “vyhráža”, že bude vysoko reálna čo sa reagovania motorky na cestu týka, takže budete mať čo robiť, aby ste svojimi schopnosťami naozaj ukázali, že na motorku patríte. Zaujímavé je, že nastavením PRO sa automaticky zamykajú iné nastavenia, ktoré vás prakticky ani nemôžu pustiť na “uľahčenie” ovládania. Nižší level úrovne tejto simulácie je to, čo si na začiatok dá asi každý a má k tomu aj ďalšie uľahčenia. Je očividné, že vývojári chceli docieliť pre hráča opäť niečo viac. Je tu tak predpoklad, že zabiť sa na MotoGP 2035 bude znamenať zabiť sa aj v reálnom svete. Veď uvidíme.

Z ďalších nastavení je tu trajektória, OFF-TRACK pomoc, či prevodovka. Rewind funkcia je nastavením hry, v ktorej v prípade pádu, alebo chyby, môžete začať odznova od posledného “pointu”.. Zväčša . Hráč má k dispozícií o každom jazdcovi krátke BIO, vidí celý jeho ksicht ako aj stroj. Zopár čísiel k hodnoteniam a umiestneniam. Všetko jasné, dostupné, nič netreba hľadať, komplikovane chápať.

Spustenie hry vás dostane do stajne, kde vidíte slušne realistické video so svojim jazdcom, tímom, farbami sponzorov. Celé sa to dá preskočiť, no na prvý krát si to asi pozrie každý. Žiaden pompézny nástup sa nekoná. Ste len na časovke. Znamená to aj to, že ste na trati sami. Ihneď vyrážate na trať. Prvá príležitosť pocítiť v rukách všetky nové vlastnosti. Priznávam, že nie som v reálnom živote motorkár. Preto vysadnúť do silnej kubatúry môžem a viem len za počítačom. Aj to celkom postačí pre nejaký ten adrenalín v krvi. Doplní ho aj krátka hra, kde so silným a rýchlym strojom síce vytiahnete slušnú rýchlosť, zvuk motorky, aj správanie jazdca, ale príde prvá zákruta a tu sa ukáže umenie jazdca.

Hra na počítači, v prípade dobrého hwardware, dokáže byť hladká. Veľmi citlivá a viditeľne motorka reaguje na podklad vozovky. Okraje ciest, trávu, aj prípadné nárazy s vodičom robia to, čo v reálnom svete. Samozrejme, to všetko najmä v rámci nastavení fyziky. Ak pri odstránení nastavení, ktoré majú dodať ten autentický pocit, je tu stále cítiť citlivosť ovládania. Nejde o žiadnu umelinu, kde vám postačí dve tri tlačidlá a idete. V pohybe je neustále aj jazdec na motorke, ktorý musí neustále reagovať na odstredivú silu, gravitáciu, a pritom sa neustále nebezpečne skláňať k zemi v šialenej rýchlosti. Pre nemotorkára niečo ťažko predstaviteľné. Vylepšiť zážitok z hry si viem predstaviť hrou na hernej konzole. Tam je ovládač schopnejší a pre niektoré hry skrátka vhodnejší.

Multiplayer

Multiplayer Hra viacerých hráčov je po prvý krát u vývojára Milestone riešená cez dedikované servery. Pre hráčov to znamená, že každý jeden pripojený hráč má rovnaký dátový tok, nespomaľuje a neovplyvňuje ostatných a pre všetkých ej to tak lepší zážitok. Neotestovali sme toto rozhranie na sebe. Predsa len, vieme na čo máme a na čo nie. Čas, ako aj odvahu. Môžeme však spomenúť niekoľko zaujímavostí a faktov. Milestone, ako vývojár hry, do štruktúry fungovania multiplayeru nasadil Amazon GameLift, čo dovolí zapojiť viac hráčov s nízkou latenciou.

V hre viac hráčov máte takzvané lobby, súkromné uzamknuté lobby pre vás a vybraných priateľov, ako aj režim Race Director pre tých, čo chcú sami navrhnúť a vytvoriť vlastné preteky. V tomto režime si viete nastaviť podmienky na trati, ale tiež pokutovať iných hráčov za vrážanie, podrážanie, robenie neporiadku na trati…

Čo je A.N.N.A.

A.N.N.A. je novinkou, ktorú MotoGP 19 nasadzuje v plnej sile. Samotný vývojár ju prezentuje ako agentku s umelou nervovou sieťou. Má ísť o akési prepojenie jednotlivých dielikov správania na spôsob fungovania mozgu, čo má docieliť revolučnú umelú inteligenciu založenú na neurónových sieťach. Na svedomí ju má spoločný projekt s firmou Orobix z talianskeho Bergama, ktorá sa zaoberá vývojom riešení pre umelú inteligenciu v priemysle a ďalších vedeckých odvetviach.

Pravdou je, že na samotnom hracom poli neexistuje identická situácia. Žiadne vzorové správanie protivníkov, alebo de ja vu, s ktorým sa niekedy hráč naučí žiť a jeho nedostatky využíva vo svoj prospech.

Atmosféra…. skrátka atmosféra

Vývojárov musel vývoj tejto hry nesmierne baviť. Je to vidieť na viacerých miestach. Dokázali priniesť napätie, výbornú hrateľosť, avšak hlavne atmosféru celého MotoGP k akémukoľvek hráčovi, ktorý po hre siahne a bude si ju chcieť zahrať. Sú to detaily, rôzne animácie pred pretekmi aj po nich. Máte pocit, že ste súčasťou súťaže a nemusíte sa pozerať na divadielko. Takéto vývojové divadielko, kde sa síce konajú nejaké preteky, ale nejde o licencovaný produkt. MotoGP však prináša dôverne známe okruhy v originálnych podobách, stroje, motorky s ich názvami, mená hráčov a krajiny, žiadne deravé miesta a chýbajúce postavy.

“Značky a komercia priznaná presne tak, ako je to v realite”

Sú tu partneri, svieti LENOVO, TISSOT, MOTUL, sponzori rôzneho typu na trati, na kombinézach, motorkách, na ukazovateľoch podobne ako tomu býva v TV. Táto atmosféra sa pritom týka všetkých režimov v hre. Sú pritom aj na malom Slovensku ľudia, ktorí si potrpia na celkový dojem. Preto môžu byť nadšení tým, čo nájdu v MotoGP 19. Vidíte Hondu, Ducati, Yamahu a preto sa aj pod značkami uvádzajú. Priznané je v hre všetko, čiže s a nemusí kamuflovať, či skrývať.

Pri spustení veľkých cien a pretekov sa ozývajú moderátorské hlasy, ktoré uvádzajú stretnutia a súťaže podobne, ako sa to deje na Eurosport a iných TV staniciach. Celý štart, uvádzanie športovcov, aj atmosféra musia nadšenca pre motorky tešiť. Všímam si detaily ako označenia okruhov na plátne pri stupienku víťazov, možnosť prehrávania odohratých pretekov tak, že máte pocit, akoby ste sledovali reálne preteky z videozáznamu.

Poteší:

Atraktívne ovládanie, kde sa dá všetko nájsť, nedá sa stratiť, všetko je jasné, prehľadné, prepínateľné

Bez zdĺhavých loadingov, nepreskočiteľných videí, z ktorých vás ide trafiť

Hráč, ktorý sa chce do detailu vyblázniť na svojom vzhľade, farbách, dizajne motorky, helmy… tu vie stráviť dosť času. Ale je to vecou štýlu a nárokov, či chcete mať vyladené všetko do detailu.

Celá atmosféra a animácie spojené s veľkými cenami a súťažami, uvádzanie moderátorom, hlas, infografiky a pod.

Videá či animácie môžu uponáhľaných nudiť. Sú podobné a pri dlhom hraní je vidieť, že sa opakujú rovnaké gestá po umiestnení pred postavením na stupienok víťazov. Všetko sa to dá pochopiteľne preskočiť, žiadne strach.

Čo nie je úplne dokonalé:

Ak máme byť viac detailní, grafika niektorých tieňov nesedí

Opakujúce sa gestá v animáciách po výhre, ktoré sa dajú na šťastie preskočiť. Áno, toto nie je chyba. To je len vec radosti. Lenže aj tu sa ozval jeden prehnaný detailista a trval na tom, aby to bolo medzi nedostatkami.

Ide o lahôdku pre vybraný typ hráčov. Pre tých, ktorí potrebujú mať silnú kubatúru, počuť zvuk motora a byť pritom v bezpečí vlastnej izby, pracovne, či obývačky. Milestone sa nepokúšalo priniesť len preteky na trati, ale aj vizuálne stvárnenie celého divadla okolo. Pre detailistov má hra široké možnosti úprav hráča, trati, či motorky. Graficky nejde o absolútny top roka 2019, preto na hru pozeráme ako na slušný titul do všetkým, čo od MotoGP potrebujete a očakávate. Je pravdou, že posledný diel sme hrali už veľmi dávno a odvtedy už takmer rok nie. I tak však nebolo v hre nič zásadné iné a ťažké pre zvládnutie a chápanie ovládania. Žiaden horor sa teda nekonal.

MotoGP 19 v dvoch vetách? Opäť dokonalejšie herné stvárnenie najaktuálnejšej sezóny, najnovších noviniek a jazdeckých mien súťaže MotoGP™, zložené z tried MotoGP™, Moto2™, Moto3™, Red Bull MotoGP™ Rookies Cup ako aj celkom nová trieda MotoE™ na 19 tratiach. Dokonalejšia, náročnejšia, prehľadnejšia, no taktiež dôsledná po grafickej, zážitkovej, alebo stránke umelej inteligencie, na ktorej vývojár stavia svoje promo.

Vlastnosti hry:

Vývojár: Milestone S.r.l. (RIDE, MotoGP, MXGP, WRC 4, Valentino Rossi The Game, Mud Motocross)

Vydavateľ: Milestone S.r.l.

Dátum vydania: 6.6.2019

Žáner: pretekárska, športová, simulátor

Na disku zaberie: okolo 16 GB

Jazyková výbava hry: bez slovenčiny a češtiny. Na výber: angličtina, francúzština, taliančina, nemčina, španielčina (americká, španielska), portugalčina

Minimálne hardwarové nároky na počítač: Windows 7 64-bitový, Intel Core i5-2500 alebo AMD FX-8100, 8 MB RAM, grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1050 s 2 GB VRAM / AMD Radeon HD 7950 s 2 GB VRAM a viac

Windows 7 64-bitový, Intel Core i5-2500 alebo AMD FX-8100, 8 MB RAM, grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1050 s 2 GB VRAM / AMD Radeon HD 7950 s 2 GB VRAM a viac Pre PC hráčov je k dispozícií 50 achivementov

Distribútor pre SR a ČR: comgad.cz

Vytvorené pre platformy: PS4, XBOX One, PC

Testovaná verzia: PC (Pozerali sme sa na hru z pohľadu PC hráča, nemáme jej konzolovú verziu a ani konzolu s ktorou by sme si toto spojenie skúsili.)

Fotografie doplnil Michal, verzia PS4