Cyberpunk 2077 v podobe počítačovej hry je už v predpredaji - ZN.SK

O tom, že nakrútili film Cyberpunk 2077 a nikto z nás si ho nepozrie skôr, než nenastane samotnýrok 2077, sme už niečo zachytili. Avšak, že sa objaví už čoskoro hra, to je informácia, ktorá zaujala všetkých nadšencov pre tématiku budúcnosti, hier, a ďalších geekovín. Cyberpunk 2077 bude ako hra a na svedomí ju bude mať rovnaké štúdio, aké už vyprodukovalo slávnu sériu Zaklínač (The Witcher). Poľský CD PROJEKT RED, s distribúciou v Čechách a na Slovesku cez Comgad.

CD PROJEKT RED odhaľuje trailer a Keanu Reeves v ňom

CD PROJEKT RED odhaľuje zbrusu nové podrobnosti ohľadom svojej chystanej hry Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077 je príbehové RPG s otvoreným svetom zasadené do tej najživšej a najnebezpečnejšej metropoly budúcnosti – Night City. Hra sleduje príbeh V, nájomného zabijaka na vzostupe vo svete kyber-vylepšených pouličných bojovníkov, technicky zdatných sieťarov a korporátnych hackerov. Vďaka charakteristickému konceptu rozhodnutia a následkov, ktorý hry od CD PROJEKT RED preslávil, budú hráči čeliť obtiažnym voľbám, ktoré budú doznievať až do konca hry. Cyberpunk 2077, víťaz cez 100 cien z E3 2018, je zasadený do sveta klasického papierového systému RPG hry Cyberpunk 2020.

Cyberpunk 2077, chystaný akčno-dobrodružný príbeh v otvorenom svete od tvorcov hry Zaklínač 3: Divoký hon, vyjde 16. apríla 2020 na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Počnúc dneškom je titul možné aj predobjednať. Niečo také sa naozaj nevidí. necelý rok do vydania a už dnes je hra v ponuke. Predpredaj už beží na Steame.