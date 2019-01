Film Pablo Escobar: nenávidený a milovaný vychádza na Blu-ray

Pred koncom roka 2018 sa v predvianočnej ponuke objavilo viacero zaujímavých filmových titulov. Na Blu-Ray napríklad aj nedávna v kinách úspešná novinka Pablo Escobar Nenávidený a milovaný, neprekonateľne stvárnený Javierom Bardemom do takej miery, že ho pri sledovaní filmu niektorí filmoví nadšenci hneď nespoznali.

Príbeh o dvoch ľuďoch v jednom tele

Pre správne chápanie filmu je nutné chápať vzťah novinárky Virginie Vallejo (Penélope Cruz), ktorú zaujal Pablo. Zamilovala sa do muža, ktorý pomáhal chudobným, financoval stavbu nemocníc, ciest a v očiach mnohých bol hrdinom. Až postupne spoznávala jeho druhú osobnosť. Escobara, neľútostného kriminálnika, násilníka, vládcu bohatého impéria, v ktorom vládnu zbrane, obchod s drogami a celkom hore on sám. Má vlastnú armádu, stúpajúce zisky, sklady so stovkami ton drog a veľkú sieť odberateľov až po severnú Ameriku. To čo mu ešte chýba, absolútny rešpekt, sa rozhodne získať krvou. Virginia však aj po poznaní tejto tváre milovaného Pabla zostáva pri ňom. Láska má skrátka ohromnú moc. No je tu ešte jeden záujem. Ten zo strany americkej vlády a CIA, ktorá chce Pabla dostať a ukončiť tak neuveriteľne silnú sieť zásobovania amerických ulíc drogami.

Film, ktorý vykresľuje pozadie a skutočnosť sily a vplyvu Pabla Escobara, človeka, ktorého príbeh napriek násiliu, špinavým peniazom a krvi fascinuje v knižnej aj filmovej podobe dodnes, je zvládnutý na výbornú. Zážitkom je z pohľadu historického, aj keď nie tak dávneho. Skutočný príbeh špinavých peňazí a jednej z najväčších beštií minulého storočia má teraz podobu Blu-ray a DVD.

Pablo Escobar Blu-Ray

BD disk distribuovaný u nás od Bontonfilmu má tri zvukové stopy 5.1 (česká, anglická, maďarská) a dĺžku 123 minút. Titulková výbava je obmedzená na češtinu a češtinu pre nepočujúcich, s maďarčinou. Slovenčina chýba, hoci už sme naučení na český dabing aj titulky. V bonusoch chýbajú vystrihnuté scény. Že by tvorcovia vo filme obsiahli všetko, čo chceli? V každom prípade, poteší aspoň fotogaléria z nakrúcania a filmu.