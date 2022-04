Recenzia: 7-dielny román Lucindy Rileyovej a kniha Stratená sestra

Nedočkaví fanúšikovia šiestich predchádzajúcich kníh historicko-romantického románu Sedem sestier anglickej spisovateľky Lucindy Rileyovej sa dočkali jej pokračovania s názvom Stratená sestra, ktorú vydáva vydavateľstvo Tatran. Čitateľov v tejto časti autorka pozýva na výpravu do deja knihy, ktorá predstavuje nájdenie ich stratenej sestry. Ako už z predchádzajúcich dielov vieme, tatko Slaný si po cestách po svete adoptoval sedem sestier. Po tatkovej smrti sa sestry rozhodnú nájsť ich poslednú sestru.

Pátranie po stratenej sestre

Keďže sa blíži výročie tatkovej smrti, sestry si chcú uctiť jeho pamiatku, no najradšej by tak urobili všetky spolu. Právnik George za nimi prichádza s indíciou, ktorá im môže pomôcť nájsť ich stratenú sestru. Všetky sestry spoja sily a chcú ju za každú cenu nájsť. Na začiatku knihy vyzerá dej pomerne priamy a nájdenie stratenej sestry je na prvý pohľad takmer nadosah. Čitateľ však musí prehodnotiť svoje prvotné pocity a predstavy o hľadaní stratenej sestry. Hľadanie stratenej sestry plynie, zdá sa, že všetko do seba zapadá, tak ako by podľa indícií malo.

Pátranie sestry zavedie ženy k dvom mladým ženám s rovnakými menami, na Nový Zéland, a vyzerá to tak, že jedna z nich je tou, ktorá patrí ku siedmim sestrám. No autorka nás napätím ešte riadne prinúti ku knihe priľnúť a karty sa ešte riadne zamiešajú. Autorka nás prevedie popri pátraní ešte viacerými zaujímavými krajinami, ako sú Írsko, Kanada, Anglicko, či Francúzsko. Popri pátraní po stratenej sestre sa čitateľovi odkrývajú aj okolnosti zo života ostatných sestier, ktorých pôvod je už v predošlých knihách odkyrytý, čo knihu ozváštňuje a dodáva jej pútavosť.

Priestor v knihe Ryleyová vyčleňuje každej jednej sestre, pričom každá je spojená s inou krajinou. Čitateľ sa taktiež dozvie, ako pokračujú ich osudy a čo sa v ich životoch zmenilo. Nebola by to Rileyová, keby celý príbeh pred koncom ešte viac nezamotala a nevytvorila (ne)očakávané zvraty. Podarí sa týmto silným ženám v knihe nájsť ich poslednú stratenú sestru, ktorej Rileyová venovala siedmu časť svojej románovej série? Uskutoční sa ich rozlúčka s tatkom Slaným na lodi?

Romanticko-historický nádych knihy

Je pravdepodobné, že kniha svojím obsahom, no najmä štýlom písania osloví najmä istú skupinu čitateľov. No i tí, ktorí takýto druh krásnej literatúry nevyhľadávajú, môže dej knihy predsa len pritiahnuť, keďže predstavuje nejednu zápletku. Okrem samotného deja však kniha môže zaujať aj historickým podtextom, ktorý môže ponúknuť priestor aj tým, ktorý nejdú len po romantickom deji. Popri hľadaní stratenej sestry autorka neopomenie ani krušné chvíle v Severnom Írsku a jeho boji o nezávislosť a snahu o samostatnú republiku.

Kniha prináša i pohľady na to, ako táto situácia ovplyvnila životy ľudí, jednak tých zapojených do bojov, ale i nevinných civilistov. Taktiež pre niektorých môže byť zaujímavé to, že príbeh rodiny tatka Slaného je napojený na grécku mytológiu, čo knihe dodáva isté čaro a záhadnosť. Príbeh tiež ponúka prelínanie prítomnosti s minulosťou. Ak by ste sa rozhodli túto knihu prečítať bez toho, aby ste si prečítali predošlé, v istom zmysle budete rozhodne ukrátení o predošlé časti, kniha vám však napriek tomu ponúkne plnohodnotný dej a základná dejová línia rodinného príbehu sa vám v tejto knihe bude odkrývať na rôznych miestach, takže jednotlivé zákutia rodinného príbehu vám budú odkryté a budú do seba zapadať.

Príbeh je plný romantických momentov, kladenia si otázok a hľadaní odpovedí.

Autorka si, podobne, ako v predošlých knihách, zvolila svoj vlastný štýl jazyka a komunikácie postáv, čo knihe dodáva osobitosť, no dialógy na niektorých miestach môžu znieť trochu pateticky.

Pokračovanie románu v 8. knihe

Séria románov má aj posledné, ôsme pokračovanie, ktoré má byť venované tatkovi Slanému. Táto kniha má prepojiť a zároveň zavŕšiť silný príbeh siedmich sestier a ich spoločného osudu, no taktiež aj ich životov, ktoré pokračujú v dospelosti. Je veľkým zármutkom a škodou, že spisovateľka nestihla pred svojou smrťou tento diel dokončiť. Zanechala však po sebe kostru a osnovu posledného dielu, ktorý má dokončiť jej syn Harry. Treba už len dúfať, že svoj poklad zverila do správnych rúk a nedočkavci si posledný diel románu v roku 2023 užijú rovnako ako aj všetky predošlé.