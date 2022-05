Recenzia: kniha Vilko a anjel snov (Lucinda Rileyová a Harry Whittaker)

Vo vydavateľstve Tatran vychádza druhá kniha zo série Anjeli strážni s názvom Vilko a anjel snov. Autorka bestsellerov vydáva túto knihu spolu so svojím synom Harrym. Vo vydavateľstve Tatran vyšla v roku 2021 kniha s názvom Grétka a vianočný anjel, ako jej prvá časť. Knihu ilustrovala anglická ilustrátorka Jane Rayová zaujímavými, jednoduchými ilustráciami, ktoré dotvárajú čaro príbehu.

Jednoduchá dejová línia

Kniha ponúka príbeh s jednoduchou dejovou líniou, ktorou sa detský čitateľ ľahko “prelúska”, kniha sa číta príjemne a rýchlo. Kontext knihy je zasadený do úplnej rodiny, ktorá sa presťahuje z mesta na vidiek so svojím synom a stretáva sa s novým prostredím i okolnosťami, na ktoré si musí zvyknúť.

Motív sťahovania

Veľa rodín sa stretne vo svojich životoch so situáciou, že musia opustiť svoj doterajší domov a presťahovať sa niekde inde. S touto novou situáciou sa stretáva aj Vilkova rodina. Nielenže sa sťahujú do nového prostredia, zmenu pre Vilka predstavuje aj to, že sa sťahujú z mesta na vidiek. Čaká ho viacero zmien, na ktoré si postupne privyká, no hneď v prvú noc sa stretne s nevysvetliteľnými zvukmi, klopkaním na okno, ktoré si nevie vysvetliť a naháňa mu strach. Detskému čitateľovi či poslucháčovi kniha pomáha spoznať sťahovanie na základe hrdinu knihy, ukáže mu pocity chlapca, ktorý sa presťahoval, môže pomôcť vyrovnať sa so sťahovaním tým deťom, ktoré to čaká, alebo to práve majú za sebou.

Motív strachu

Chlapec Vilko prežíva zmiešané pocity z nového prostredia, keď musí zanechať veľkú časť svojho doterajšieho sveta a čaká ho niečo neznáme. Navyše, jeho pokoju neprospieva ani to, že hneď v prvú noc počuje klopkanie na svoje okno, ktoré si nevie vysvetliť. Strach, pred ktorým sa ukrýva pod paplónom vo svojej posteli ukrýva sám pre seba, no aj keď sa s ním zdôverí rodičom, snažia sa ho upokojiť a nevenujú mu veľkú pozornosť. Nakoniec sa však všetko vysvetlí a na príčinu zvuku, klopkania na okno jeho izby, na konci knihy príde.

Počas svojich nocí strachu sa dozvedá o anjelovi osudu, ktorého má každý a ktorý každého ochraňuje. Autori tak cez príbeh deťom vysvetľujú, že všetko má svoju príčinu a že je normálne sa niekedy báť. Príbeh tiež prináša peknú myšlienku, že každý má svojho anjela strážneho, čo môže pomôcť bojovať so strachom nejednému malému čitateľovi či poslucháčovi knihy.

Jednoduché čítanie

Kniha má veľa ilustrácií, textu na jednotlivých stranách nie je veľa, je prehľadný, písmená sú dostatočne veľké, preto je veľmi vhodné po nej siahnuť aj pri čitateľoch začiatočníkoch, ktorí sa učia čítať.