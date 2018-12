Rakuten Viber prehlbuje spoluprácu s Gamee, aj na vianočnú nôtu - ZN.SK

Balíček zábavných samolepiek od Gamee prináša do chatu Viber legendárne postavy škrečkov a chatbota s cieľom zlepšiť mobilný užívateľský zážitok a rozvíriť vianočnú zábavu.

Rakuten Viber a Gamee spolu

Bratislava, 19. decembra 2018 – Rakuten Viber, jedna z popredných komunikačných aplikácií na svete, a Gamee, platforma pre jednoduchú integráciu a zdieľanie hier v rámci rôznych sociálnych prostredí, oznámili nový krok vo vzájomnej spolupráci, ktorá sa začala začiatkom tohto roka. Gamee spúšťa zábavnú vianočnú sadu samolepiek s vlastnými postavami škrečkov, ktoré si môžu užívatelia Viber stiahnuť v slovenčine aj češtine. Každému, kto si balíček so samolepkami stiahne, bude automaticky predplatený chatbot Gamee so špeciálnymi vianočnými hrami lokalizovanými aj do slovenčiny.

Rozšírenie spolupráce, ktoré zahŕňa balíček so samolepkami a chatbota Gamee na Viberi, je ďalším krokom v partnerstve s Rakuten Viber. V marci spustila spoločnosť Gamee svoje prvé herné rozšírenie chatu obsahujúce 84 hier hrateľných priamo v chatovacom prostredí aplikácie Viber. Toto rozšírenie chatu od Gamee umožňuje užívateľom Viber začleniť hry Gamee priamo do svojich konverzácií a interakcií s priateľmi a rozširovať dosah týchto hier na ďalších užívateľov po celom svete. Gamee má v súčasnej dobe na Viberi takmer 3 milióny fanúšikov z celého sveta. “Počet našich fanúšikov na Viber v posledných mesiacoch výrazne narástol a nám robí veľkú radosť vidieť, ako aktívne sú jej členovia každý deň aktívny. Pri každom poste, ktorý zdieľame, vidíme tisíce organických interakcií. V súčasnej dobe je to pre nás sociálna sieť s najväčším zapojením našich fanúšikov, ” uviedla Božena Řežábová, Gamee CEO.

“Radi spolupracujeme s inovatívnymi spoločnosťami, ako je Gamee. Táto spolupráca nám umožňuje prinášať fenomén sociálneho hrania našim fanúšikom a dať im niečo, o čom sa môžu spoločne baviť, zdieľať medzi sebou a tiež si to poriadne užiť, “hovorí Daniela Ivanová, manažérka Viber Partnership v regióne CEE. “Naša špeciálna vianočná kampaň má za cieľ priviesť sviatočnú atmosféru do smartphonov našich slovenských užívateľov. Naším darčekom komunite je interaktívny herný zážitok, ktorý nezahreje len vaše srdce, ale aj prsty, formou špeciálnych vianočných hier s rozmanitými výzvami.”

Viber ako taký

Viber je výkonná komunikačná platforma, ktorá ponúka veľa príležitostí pre B2B a B2C komunikáciu. Medzi jej nástrojmi nechýbajú stále populárne samolepky, chatboti a komunity. Vďaka komunitám sa spoločnosť Viber stala prvou aplikáciou pre zasielanie správ, ktorá ponúka priestor pre chat, kde si až 1 miliarda užívateľov môže vymeniť správy a ďalšie formy obsahu. Chatboti sú nový a rýchly spôsob komunikácie, ktorý má súčasne zábavnú aj praktickú funkciu. Jedná sa o počítačové programy, ktoré najčastejšie využívajú popredné svetové značky a organizácie na komunikáciu s verejnosťou. Ich cieľom je uľahčiť ľuďom život tým, že s nimi vedú zjednodušenú komunikáciu, počas ktorej im poskytujú informácie a odpovede na otázky iba jedným kliknutím. Ako nový spôsob komunikácie s používateľmi a možnými spotrebiteľmi sú chatboti schopní komunikovať s ľuďmi na osobnej úrovni, takže zároveň fungujú ako dôležitý spájajúci prvok medzi značkami a spotrebiteľmi aj na mentálnej úrovni.

Ako priekopník v mobilnom hernom priemysle bol Gamee vytvorený preto, aby povzbudil hráčov z celého sveta podieľať sa na budovaní a udržiavaní celej hernej komunity. S viac ako 2 miliardami zaznamenaných spustení hier je zrejmé, že prístup Gamee k sociálnemu hraniu naprieč platformami hrá do noty mobilným užívateľom. Spolu so sprístupnením svojich hier v rôznych sociálnych prostrediach, teda nielen vo vlastnej aplikácii, Gamee prináša nevtieravé herné možnosti, ktoré dovoľujú hráčom zúčastniť sa a súťažiť v hrách v prostredí mobilných zariadení, kde rovnako už trávia väčšinu svojho času.

„Teší nás, že budeme ďalej rozvíjať svoje partnerstvo s platformou Viber a tiež priblížime výsledky tejto spolupráce našim českým a slovenským hráčom,“ hovorí Božena Řežábová, výkonná riaditeľka spoločnosti Gamee a dodáva: “Sme presvedčení, že používatelia si budú naše samolepky a chatbota v miestnom jazyku naozaj užívať.“

O platforme Rakuten Viber

V Rakuten Viber spájame ľudí. Bez ohľadu na to, kto sú alebo odkiaľ sú. Naša celosvetová užívateľská základňa má prístup k celému radu funkcií, ako sú individuálne rozhovory, videohovory, skupinové zasielanie správ, novinky a diskusia so svojimi obľúbenými značkami a celebritami. Našim užívateľom prinášame bezpečné a slobodné prostredie na zdieľanie svojich emócií.

Rakuten Viber je súčasťou Rakuten Inc., svetového lídra v oblasti elektronického obchodu a finančných služieb. Ide o oficiálny komunikačný kanál tímu FC Barcelona a oficiálneho partnera pre rýchle zasielanie správ a volanie tímu Golden State Warriors.

Pripojte sa k Viber ešte dnes a vychutnajte si najlepší komunikačný zážitok na svete.