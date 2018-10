Platobná karta nesmie opustiť vašu ruku, pozor aj na internete - ZN.SK

Je celkom jedno, či ste vlastníkom karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro či iného menej známeho variantu. V každom jednom prípade je tento malý kúsok plastu a magnetického pásiku s čipom mimoriadne dôležitým nástrojom, ktorý je prepojený s vašou finančnou rezervou v rámci debetných kariet, alebo možnosťou čerpania kreditu (a následného splácania) v rámci kreditných kariet.

Nesmie ísť z vašej ruky

Platobná karta je prístupom k vašim peniazom a stačí pritom tak málo. Poznať čísla z prednej aj zadnej strany karty. Následne má ktokoľvek priamy prístup k financiám na karte. Aj keď by sa zdalo, že akýkoľvek nákup na internete istí dodacia adresa, alebo vystopovanie bankových tokov, údaje pokojne môžu opustiť hranice Európskej únie a tam sú už vaše peniaze nedohľadateľné. Karta by tak nemala ísť z ruky napríklad v prevádzkach rôznych servisov, obchodov, reštaurácií a podobne. Dať niekomu kartu a čakať jeho návrat totiž môže stále znamenať dostatok času na prepis čísiel, odfotografovanie, či naskenovanie. To je bezpečnostný problém.

Ďalším dôvodom, prečo by karta nemala ísť z vašej ruky je jej prefotenie pre „záložný prípad“ niekým, kto si na uskladnenie tejto kópie nedá dostatočný pozor. Potom sú už menej závažné dôvody, kedy predavač sám prikladá vašu kartu, pretože terminál je pre vás neprístupný. Takýto postup je nesprávny. Každý predajca by vám mal umožniť pristúpiť k terminálu bez toho, aby ste pustili kartu z ruky. Nejeden pokladník však stále pokladá platobné karty za cudzie. Kontakty so snímačom sa pokúša presvedčiť ohýbaním a tlačením na kartu. Osobný prípad z Kauflandu (2012), kedy pokladníčka praskla našu kartu vďaka jej ohýbaniu je toho dôkazom.

PIN nikdy nie na karte

PIN potrebný pre výbery hotovosti v bankomate nesmú za žiadnych okolností byť súčasťou karty. Dôchodcov obťažuje, keď ich banka presunie z osobného styku na kartu. Obťažuje ich aj PIN a tak sú to najčastejšie oni, plus všetci zábudlivci, ktorí nalepia PIN na kartu. Krádež kabelky, strata, alebo len výrazné číslice prilákajúce nevhodného človeka, sú potom problém. Ani neexistuje ľahšia cesta k peniazom.

Platby na internete

Platby na internete si vyžadujú dodržiavať niekoľko dôležitých pravidiel. S tými však žiaľ Slováci majú neustále problém. Prípady, ktoré popisujú aj jediné slovenské stránky zamerané na odhaľovanie podvodníkov hoax.sk dokazujú, že Slováci dôverujú eshopom, v ktorých sa nachádzajú priamo okienka na zadanie čísiel z karty, pomerne bežne. Nie je však možné dôverovať obchodom, ktoré nemajú sídlo, prevádzkovateľa, obchodné podmienky a údaje pre platbu kartou zadávate priamo na serveri a stránke obchodu.

Platí: nikdy za žiadnych okolností nevkladajte údaje z karty na stránky, ktoré nemajú pri WWW adrese uvedený zelený prúžok so zabezpečením domény SSL certifikátom. Adresa stránky sa v takom prípade mení na HTTPS://www a zvyšok adresy. Ak obchod neobsahuje zelené zabezpečenie a vyžaduje zadanie čísiel z karty, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o odchyt takýchto čísiel a následne vyrabovanie Vašej karty.

V žiadnom prípade nie cez Facebook

Na internete sa neustále šíria falošné súťaže o práčky, autá, dovolenky a iné drahé veci. Medzi inými je to dnes práve najlákavejšia cena, nový iPhone X zadarmo. Vyhrali ste a pritom ani netušíte, že ste sa niekde zapojili. Všetko vyzerá dobre, komunikácia ale od vás vyžaduje údaje z platobnej karty, alebo sa informuje na paušál. Ak paušál, má v pláne cez overovacie číslo okradnúť vás o nemalý balík na faktúre mobilného operátora. Ak vyžaduje čísla z karty, je nemysliteľné, aby ste reagovali a poslúchli. Údaje z karty nie je možné požadovať do žiadnej komunikácie. Následne sa s kartou môže diať čokoľvek = následne sa s vami peniazmi môže diať čokoľvek.

Upozorňujeme, že všetky súťaže na pochybných stránkach zameraných na podozrivú tematiku, ktoré sľubujú neuveriteľné veci a drahé ceny za nič, nikdy nemajú svojho sponzora a zbierajú návštevnosť a viralitu. Týmto stránkam nejde o potešenie ľudí ale o zisk, ktorý prinášajú. Zneužívajú dôverčivosť a psychológiou, ktorá sa mení u mnohých ľudí s pocitom nešťastného života, že práve niečo vyhrali a usmialo sa na nich šťastie. Obeťou sú pritom najmä ženy, dôchodkyne a mamičky na materskej.

Istotou je blokácia karty

V prípade pochybností, ktoré vás prepadli pri platbe a neistote, je dobre zhodnotiť o aké miesto šlo. Či ste údaje o karte umiestnili na nevhodný server, alebo do komunikácie. Až počas hľadania informácií o tom, či bol postup správny, sa podarí nájsť články ako tento. Pokiaľ sa tak stalo, je vždy menším rizikom telefonovať do banky a požiadať blokovanie karty. Vystavenie novej je vecou pár eur, alebo bezplatne. Záležiac od banky. Útočník môže vybrať, alebo zaplatiť neznámu zahraničnú službu v ľubovoľnej výške a tie peniaze už nemusíte vidieť už nikdy.