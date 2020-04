Prvý splachovací záchod vynašiel Sir John Harington v roku 1596

Už pred 4 000 rokmi mali niektoré národy stredoamerických Indiánov, ale aj Minojčania v Európe splachovacie toalety. Uvedomovali si jednoducho hygienické výhody toho, ak odpad človek nedrží na rovnakom mieste, ale vodou odvádza preč. Napriek nálezu takýchto riešení archeológmi sa však za prvého vynálezcu splachovacej toalety považuje Sir John Harintgon.

foto: https://patrickmurfin.blogspot.com

Sir John Harintgon a jeho splachovací záchod Ajax

Narodil sa v roku 150 v Kelstone v anglickom Somersete. Jeho otec bol básnik a matka pracovala na kráľovskom dvore kráľovnej Alžbety I. Krstila ho dokonca osobne samotná kráľovná. Hoci v kolónke povolanie by si písal básnik a spisovateľ, nebol úspešný autor, hoci jeho diela nachádzali uplatnenie na kráľovskom dvore. Mal dobré vzdelanie a vyrastal na kráľovskom dvore. Na určitý čas ho kráľovná vyhodila z dvora len preto, že nebola spokojná s jeho prekladom diela Orlando Furioso (z roku 1516 od talianskeho spisovateľa Lodovica Ariosta). Keď v roku 1591 ponúkol opravnú verziu, získal si aj kráľovnú. Tento preklad sa v Británii používa dodnes. Vo svete sa preslávil práve vynálezom splachovacej toalety.

Keď však v roku 1596 pustil uzdu svojmu príliš bezohľadnému jazyku a v jednom zo svojich diel sa vyjadroval negatívne o monarchii, opäť bol vyhnaný do exilu. Pustil sa do stavby svojho domu a navrhol sám pre seba splachovaciu toaletu využívajúcu zásobáreň vody len pre tento účel. Toaliet si nechal v dome postaviť hneď niekoľko a vynález nazval Ajax. Dokonca pri jednej z návštev kráľovnej u neho v sídle musela niektorú z toaliet použiť, keď si nadšená z jeho funkcie objednala rovnaké riešenie aj do svojho sídla. Získal si tak jej priazeň. Opäť. Vrátil sa na kráľovský dvor a zostal tam až do svojej smrti v roku 1612.

Technické riešenie

Jeho systém sa príliš nevzďaľoval od moderných riešení s nádobou na vodu. Jeho nádrž mala na spodku otvor upchatý koženým poklopom. Pomocou tlačidiel, lán, pák a závaží mohol aktivovať prítok vody. Ešte na dlhé roky sa však táto toaleta stala výsadou len niekoľkých mien medzi najvyššou šľachtou. Až v roku 1775 prišiel Alexander Cummings s patentovaným riešením.

Zaujímavosť zo súčasnosti:

Herec Kit Harington, známy zo seriálu Hra o Tróny, je praprapra…pravnukom sira Johna Haringtona.