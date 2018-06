Prečo majú autá tachometer s nedosiahnuteľnými číslami pre km/h?

Nech už máte skúsenosti s autom len z prostredia herných simulátorov, alebo priamo z reálnych ciest, viete rozoznať tachometer a otáčkomer. Tachometer, ktorý v našich podmienkach udáva rýchlosť v kilometroch za hodinu počíta s výkonom daného auta, avšak vždy je aj tam niečo navyše. Prečo výrobcovia áut vôbec uvádzajú na tachometri čísla, ktoré nikdy s autom nedosiahnete? Teda jedine ak by ste sa nejakým zázrakom zachytili o krídlo rakety, no vtedy už ani pásy, či brnenie na tele nepomôže.

Tachometer na aute obsahuje vyššie čísla pre:

Psychologické dôvody:

Ako by ste sa cítili, ak by maximálny výkon vozidla bol 140km/h a na diaľnici by ste boli na úplnej hrane možností svojho auta? Psychologický dôvod jednoducho počíta s tým, že nikto nechce vidieť, že jeho auto je na úplnom strope, na úplnej hranici, na pokraji svojich síl a končí. Každý chce výkonné a spoľahlivé auto. Len výnimočne sa nájde niekto, čo tvrdí opak a ani ten to nemyslí vážne.

Predajnosť:

Dobre sa to predáva, keď to má na tachometri 260 km/h, hoci nikdy auto túto rýchlosť nedosiahne. Kúpili by ste si auto, kde by bolo povedzme 150 km/h a vyzerá ako našlapané delo?

Úspora:

Ako je známe, rôzne modely sa vyrábajú v rôznej výbave, rôzneho výkonu motora a neraz sa v konkrétnom modelovom rade vyrába aj napríklad RS séria, či model s určitou úpravou. Tachometer je ale stále ten istý. „strih“ palubnej dosky a pasujúci tachometer je jeden a výrobca tak nemusí komplikovať dodávateľovi tachometer, označenia, rozlišovanie tachometrov a komplikáciu pri montáži. Každá takáto drobnosť jednoducho pri výrobe auta skracuje čas a znižuje komplikácie.