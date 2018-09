Recenzia: žehlička Tefal Freemove Air FV6520 bez kábla a žehlí vertikálne

Mimo iné technické vychytávky, ktoré sa v našej redakcii objavili za posledné týždne, zaujala nás a nepochybne zaujme aj vás, žehlička Tefal Freemove Air FV6520. Na žehlení nie je nič dobré. Na to, aby niekoho bavilo žehlenie, potrebuje dobrú náladu, príležitosť, zvukovú kulisu, alebo aspoň pocit z dobre odvedenej práce. Pri samotnom žehlení si ale sami ťažko predstavíme pocity blaženosti a radosti. Ak však máte otestovať žehličku, odhodlávate sa na niečo také do momentu, než bude príležitosť žehliť a rovnako tak chuť. Nakoniec sa však môžete čudovať aj tomu, prečo sa toho vlastne tak báť, ak existuje takýto nástroj.

Tefal si spájame prevažne s teflónovými panvicami, domácimi spotrebičmi ako sú mixéry, prípadne v médiách propagovaný kontaktný gril a podobne. Medzi bežný sortiment patria aj žehličky, pritom dokonca aj tie s veľkými základňami, ktoré sú určené do náročnejších podmienok, napríklad do hotelov. Model Freemove Air FV6520 je zaujímavý v tom, že podľa obrázkov vás má čakať veľké zariadenie, no veľkosť škatuľky prezrádza, že si očakávania veľkého prístroja sa mýlia. Nejde o jednu žehličku, ale základňu s káblom a do nej zasúvaciu žehličku bez kábla.

Bezkáblová žehlička… pri počutí tohto spojenia je jasné, že pôjde na akumulátor. Technológiu sme neskúmali, no nabíjanie je veľmi rýchle. Postačí pár sekúnd vloženia žehličky do stojanu, alebo ak chcete základne, počas žehlenia. Na začiatku to chce možno no niekoľko sekúnd viac, než sa zohreje. Zapadnutie žehličky do nabíjacej základne presne na konkrétne miesto je zaistené ergonómiou a dizajnom. Len čo zaklapne, tri kolíčky sa zatiahnu do nabíjacieho priestoru a v prístroji máte zaraz potrebnú energiu.

Funkciami nabitá

Od žehličky očakávate, že bude žehliť sama. To táto žehlička nesľubuje. Potrebuje vašu ruku. Tým, že je bez kábla, je nutné si trochu zvykať na to, že sa jej chce akosi viac kĺzať. Kým bežnú žehličku pribrzdí dosah kábla, v tomto prípade sa na dosah nespoliehajte. Na poťažkanie je veľmi ľahká. Jej keramický spodok je dostatočne ťažký a pevný, aby rovnomerne kĺzal po textile. Tvarovanie sa nijako nevymyká štandardom. Nečakajte žiadne experimentálne tvarovanie, ktoré by nakoniec stálo kopec nervov a nadávok.

V rúčke sa nachádzajú tlačidla pre parový výpust, aj kropenie. Kropenie je možné prednou hlavičkou. Keďže ide o naparovaciu žehličku, vlieva sa do nej voda predkom. Vybavená je funkciou na odvápnenie, takže nie je nutné bezpodmienečne prihliadať na dostatočne prevarenú vodu. V dosahu palca a ukazováka je pri držaní žehličky samozrejmosťou otočný výber rôzneho materiálu a teploty. Avšak medzi funkcie, ktoré určite potešia a náročného používateľa žehličky je nutné spomenúť aj nasledovné:

Dizajn a celkovo prístroj je navrhnutý tak, aby mal všetky funkcie rovnako účinné pri žehlení vodorovne, aj zvislo. Žehliť tak môžete aj závesy natiahnuté na garnižu, prípadne oblek na vešiaku.

Automaticky sa vypína, pokiaľ si senzory všimnú, že s prístrojom už nepohybujete. Vypínanie je udávané v 8 minútach. Indikátor zapnutia je svetelná LED na základni.

Nabíjanie je rýchle, netreba veľmi čakať. Kým si pripravíte žehliacu dosku, už sa dá aj používať.

Nalievanie vody má rysku s MAX hodnotou, ale nezobrazuje MIN.

Vylievanie prebytočnej vody netvorí problém, pretože kadiaľ ako sa do žehličky dostala, tadiaľ ju môžete vyliať bez toho, aby sa niekde voda zdržiavala, alebo ju vo vnútri zachytávali nejaké prekážky.

Svetelný indikátor je v každom prípade doplnený o zvukový. Ak sa základni niečo nepáči, dá to vedieť zvukovým tónom. Nepáčiť sa jej môže napríklad nedostatok energie v žehličke.

Prívodný kábel má 2 m

Materiály základne sú síce z plastu, avšak odolného voči vysokým teplotám.

Čo vám prinesie?

Produktový rad Freemove Air má pod sebou niekoľko modelov, takže FV6520 je len jeden z niekoľkých. Názov si zobrali zrejme zo slobodného pohybu žehlenia bez kábla. Naparovacia žehlička má to, čo má naparovacia žehlička vedieť. Mimo základné naplnené očakávania je to pekný dizajn, príjemné materiály, pohodlná práca a kĺzanie po žehlených veciach. Mimo všetko to, čo považujeme za štandard následne poteší niekoľko zásadných funkcií. Práve tá bezkáblovosť je prvý pozitívny bod. Druhý kvalitné prevedenie. Ako tretí schopnosť žehliť aj vertikálne.

Základňa je odolná, vybavená svetelným LED svetlom v zelenej a červenej, podľa stavu nabitia a pripravenosti žehličky. Poteší aj automatické vypnutie, či funkcia odvápnenia počítajúca s vodou priamo z umývadla. Na začiatku to chce len naučiť sa trochu reagovať na zvukovú signalizáciu, keď si bude základňa žiadať žehličku – keď ju máte pridlho na veciach v akcii. Mať v rukách žehličku bez kábla je naozaj nezvyk. Je pritom ľahká a pohodlná aj na držanie.