Hodnotenie: vyskúšali sme vysávač Rowenta RO8370 EA - výhody a nevýhody

V rámci domácnosti má každý svoj vysávač a taktiež názor, ktorý je ten najlepší. Za posledných 12 mesiacov máme možnosť otestovať už piaty, pri ktorom sa vraciame k názoru, že moderné stojace vysávače sú síce skvelý nástroj pri ktorom so sebou po miestnosti neťaháte nič, no nestačia na všetko. Klasický vysávač s vozíkom má svoje nepopierateľné výhody, kedy pokojne saciu hadicu zdvihnete k pavučinám, k omrvinkám na posteli, alebo k parapetnej doske. Počas júna vyskúšaný Rowenta RO8370 EA je práve zástupcom vysávačov, ktoré majú pre vás extra výbavu pre rôzne povrchy. Znamená to vo výsledku to, že povysávate v domácnosti všetko a všade. Naozaj?

Rowenta RO8370 EA FUSCHIA

Model RO8370 EA FUSCHIA má zopár predností, ku ktorým sa dostaneme. Prednosťou je 2 litrový suchý zásobník povysávaného prachu. Každého, čo rád vidí výsledok svojej práce na čistej podlahe poteší aj druhý výsledok. Vysávač nepoužíva vrecká, ktoré tiež niečo stoja a modlíte sa pri nich, aby ich neprestali vyrábať. Po vysávaní si zásobník vyberiete a priamo vidíte, ako veľmi bol vysávač účinný. Alebo si len vyberiete pripináčiky a diely z hračky z kinderka, ktoré sa vám podarí nechtiac povysávať.

Ako je zvykom pri dobre vybavených vysávačoch, aj tento konkrétny si má poradiť s každým povrchom a priestorom. Jeho výbava má naozaj odpoveď na všetko. Chváli sa tichým chodom 68 dB, no platí to naozaj len pri vysávaním s nadstavcami určenými na klzké podlahy a trubice. Rotačné kefy už nie sú tak tiché.

Výbava

Celé balenie je jedno z tých, ktoré keď vyberiete, budete mať problém ho znova poskladať. V jedinej škatuli sa toho ukrýva pomerne dosť. Možno až príliš, no pokiaľ nemáte domácnosť obmedzenú na jeden typ povrchov, ale máte aj schody, plávajúce podlahy, dlažbu a koberce s dlhým či krátkym vlasom, azda ani nie je dôvod pochybovať o využití toho, čo ponúka. Jedinou hlavicou naozaj pestrosť typov povrchov nevyriešite. Nikde. Ani v malom byte, či dome. V balení nájdete:

Klasickú hlavicu s prepínačom na statické kefy

Rotačné kefy s trochu vyššou hlučnosťou

Menšie rotačné kefy

Jemná hlavica na vysávanie postele a sedačiek

zúžená trubica na úzke priestory

hlavica na vysávanie klzkých podláh, laminátu a dlažby.

Najtichšia je práve hlavica na vysávanie hladkých povrchov. Univerzálna hlavica je určená azda na všetko. Pri klzkých podlahách má extra silný ťah. Ale zrejme nemá určenie na tento typ podláh, pretože pri veľmi silnom ťahu je aj ťažšia manipulácia. Prisaje sa totiž o podlahu v režime bežného vysávania. Naopak s vysávaním na univerzálnej hlavici aj s kefami ide vysávanie aj na dlažbe a lamináte ľahko. Každý si nájde svoj spôsob, ako povysávať ktorú miestnosť a povrch.

Koniec hadice pri rúčke je vybavený statickými hustými tvrdými kefkami, ktoré podlahu nepoškriabu. Medzi výbavu však musíme pripojiť aj hadicu. Koniec hadice je totiž svojim spôsobom taktiež nástrojom. Koncovka má reguláciu výkonu, ale nemá vypínač, čo by vysávač ešte zdokonalilo. Má vysúvateľný nástroj, kefu, s ktorou sa bude dať ľahko manipulovať. Aj preto, že hneď pri mieste uchopenia sa dá presnejšie manipulovať. Posledným nástrojom vysávača je trubica. Teleskopická trubica v sebe ukrýva takmer násobnú veľkosť.

Plusy:

Bohatý výbava pre rôzne povrchy

Cena

Zaujímavý a spoľahlivý systém na zapájanie a odpájanie trubice, či hlavíc

Výkon a sila nasávania

Bez-vreckové vysávanie, čo znamená, že nie je nutné kupovať a riešiť nejaké vrecká. Nečakajte náhle oslabenie výkonu, pretože máte vrecko plné. Zásobník má 2 litre a môžete ho vyprázdniť kedykoľvek.

Prešpekulovaná hadica s kefovým nástrojom na rukoväti

Vozík behá bez väčších ťažkostí, vybavený je veľkými pogumovanými kolesami a klasickým otočným kolieskom v prednom strede.

Obsahuje náhradný hubkový filter

Mínusy:

Nič zásadné. Jedine ak pri celom výkone a výhodách ak by bola možnosť vypínať a zapínať vysávač priamo na rúčke, mali by sme skvelý nástroj.

Robustné telo a nadstavce budú chcieť vhodné miesto. Keďže ho budete radi používať, ťažko by bolo predstaviteľné, že ho budete chcieť baliť a neustále znova rozbaľovať v pôvodnej škatuli. Okrem toho, výrobca z neho spravil dobrý „tetris“, kedy sa vám nemusí vždy podariť zmestiť všetok obsah do pôvodnej škatule.

Vysávač je prekvapivým kúskom, ktorý nestojí prehnane veľa a pritom ponúkne aj do náročného domu všetko. Oceniť ho môžu vo veľkých domoch, kde je schodisko, mnoho kobercov, rôzny povrch a aj jemný prach.

Zásobník sa o prach a smeti postará, neustále je pripravený na prácu a nepotrebuje žiadnu údržbu, vyprázdňovanie vrecka a kupovanie nového. Jednoducho jeden zásobník a ten sa spredu ľahko vyberie a vyprázdni. Osobne by som možno riešil iný dizajn zásobníka, alebo inak tvarovaný. Nečistoty chytá ako blázon, nachádza prach aj tam, kde už sa činil iný vysávač a odviedol prácu dokonale. Vysávač vyrábaný priamo vo Francúzsku prekvapivo nemá čínsku výrobu. Vyrábajú ho v štyroch farebných odtieňoch a to v sivej, belasej, fialovej, alebo tmavočervenej, ako je na fotografiách.