Pravda o zubnej paste: je naozaj taká potrebná a ktorá je najlepšia? - Zuby

Výrobcovia zubných pást by si priali vždy, aby práve tú ich odporúčali zubní lekári. V reklame sa dozvieme, že konkrétna zubná pasta je odporúčaná deviatimi z desiatich zubných lekárov, no je to vždy len dielo dobre položenej otázky, keď je z toho výsledkom, že len jeden lekár má rád inú značku ako práve tú, ktorá sa prišla „opýtať“. V priebehu posledných piatich rokov sme sa toľko krát spýtali rôznych zubárov na ich názor, že by z toho vôbec nemusel byť zlý článok.

V skutočnosti ani jeden neodporúčal konkrétnu pastu, prípadne len výber niekoľkých značiek. Ani jeden zubár nespomenul vyslovene jedinú značku ako tú najlepšiu a tak neexistuje najlepšia zubná pasta na trhu. Len ak sortiment vhodnejších a menej vhodných.

Zubná pasta sa preceňuje, ale svoj zmysel má

V prípadoch bežného zdravého chrupu sa význam zubnej pasty preceňuje. Ide totiž len o pomôcku pre chuť, osvieženie ústnej dutiny, na pohyb kefky a štetín po ústnej dutine a lepšie sa tak kefka kĺže v ústach po zuboch. V skutočnosti je však to najdôležitejšie v ústach práve zubná kefka. Vyplachovať si ústa preventívne zubnou pastou, vodou, či ústnou vodou bez kefky je riešenie, ktoré prináša len dojem čistých zubov a ústnej dutiny. Zubný plak, nečistoty a usadeniny toto neodstráni. Aj keď reklama hlási, že jedna konkrétna značka ústnej vody vypláchne všetky nečistoty preč, zubári pri niečom takom krútia hlavou.

Zubná kefka je najdôležitejšia

Zubná kefka s vhodnou tvrdosťou v závislosti od citlivosti vašich ďasien a veku používateľa, je jediný nástroj, ktorý odstráni zo zubov všetko to, čo tam nepatrí, pri bežnom domácom používaní. Preto je dôležitá miera zásahu kefky na chrup. Či prechádza len letmo, alebo reálne aj do záhybov. Ukážky toho, ako správne čistiť zuby sa učíme v škôlke, v školách, na besedách a nezodpovedným majiteľom zubov sa to snaží vštepiť aj nejeden zubár. Nezáleží na kvalite zubnej pasty tak veľmi, ako záleží na kvalite kefky.

V rôznych kultúrach, krajinách, ba dokonca aj vo filmoch sa objavujú ľudia, ktorí si zuby čistia len prázdnou suchou zubnou kefkou. Niečo nevídané mohol vidieť každý jeden divák seriálu Pobrežná hliadka ešte v jeho pôvodných verziách. Tam totiž neustále, keď prichádzali k svojim skrinkám a osobným veciam, vyťahovali zubné kefky a čistili si zuby so suchou bez štipky pasty. V rôznych afrických kultúrach, v Austrálií, aj v ďalších miestach si ľudia čistia zuby hryzením do dreva, pomocou drievok, paličiek a ďalších materiálov, ktoré pôsobia mechanicky a nie chemicky. Nuž a to je to dôležité – rozoznávať mechanické a chemické čistenie.

Kedy je zubná pasta potrebná

Zubná pasta je vhodná vždy, pre zlepšenie umývania zubov, pokiaľ potrebujete osviežiť dych. Kvalitnejšie zubné pasty s hojivými účinkami reálne, nie len v reklame, môžu byť nápomocné pri liečbe ochorení, pooperačných stavov, pri bolestivých ďasnách a mnohých ďalších problémoch. Citlivé ďasná a zubná sklovina taktiež privíta niektorú zo zubných pást, ktoré majú schopnosti zmierniť zdravotné ťažkosti. Pravdou však stále zostáva, že čisté zuby nemajú dôvod sa pokaziť a následne bolieť. Zub nepotrebuje žiadnu ochrannú vrstvu, len vlastnú sklovinu. Vplýva na neho mnohé, čo počas dňa skonzumujete. Výborný čistiť zubov proti nečistotám môže byť napríklad aj jablko, ktoré na hryzenie naozaj dokáže zuby prečistiť. Zároveň však zanecháva kyseliny, kedy je predsa len vhodné mať po ruke kefku.

Zubné pasty, ktoré vám sľubujú vybielenie chrupu, alebo svieži účinok a ochranu po dobu 24 hodín, sú nebezpečné marketingové ťahy. Ani bieliaca pasta nedokáže splniť, čo sľubuje, veľa krát sa ňou riskuje poškodenie zubnej skloviny a pasty sľubujúce dlhotrvajúce účinky sú azda ten najhorší možný vtip, aký môžete do úst dostať. Nekvalitných zubných pást je veľmi veľa. Nemajú reálny účinok a aj mnoho zmienok o mineráloch a zdraviu prospešných látkach je len zmienkou, no bez skutočného akéhokoľvek účinku na zuby, či ústnu dutinu. Čokoľvek ohľadom reálnych potrieb zubov sa dá zistiť od vlastného zubára. Avšak pýtajte sa ho ešte pred zákrokom, keďže mnohí potom radšej ambulanciu nechceme ani vidieť. Ideálne už ani účet.