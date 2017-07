Pozor: Facebook nevenuje žiadne centy, doláre, eurá za „zdieľanie“ či „lajk“

Facebook je pravidelne niekoľko rokov plný rôznych podvodných zbierok a príbehov o tom, ako sa hľadá vinník, alebo pomoc. Podvodných zbierok je v určitých záujmových kruhoch dokonca tak veľa, že ich prítomnosť ľudia vnímajú ako bežnú súčasť sociálnych sietí, kým iné záujmové skupiny nikdy na nič také nenarazia.

Je to zväčša cez priateľov, u ktorých badať klikanie na príspevky prosiace o lajk. Ak ale príspevok obsahuje fotografiu chorého dieťaťa a žiada lajk, pretože sa údajne Facebook s niekým dohodol a zafinancuje pomoc, zdá sa vám to šľachetné a priveľmi jednoduché. Ak chcete pomôcť, skúste to naozaj, príspevkom nejakej organizácií, ale nikdy nie lajkovaním, kopírovaním, alebo zdieľaním.

Nikdy nikoho finančne nepodporíte zdieľaním a lajkovaním

Nikdy, a ani len netušíme ako viac výraznejšie napísať slovo „nikdy“, ale naozaj nikdy žiadna zbierka takto nefungovala a Facebook samotný sa nijakým spôsobom nezapája do podobných aktivít. Zdieľaním a lajkovaním, či kopírovaním statusu, neexistuje šanca pomáhať. Žiaden systém na počítanie zdieľaní neexistuje a samotný Facebook sa dištancuje od podobných aktivít. Získať vyjadrenie zástupcov Facebooku je veľmi ťažké. Podobné podvodné zbierky sa konajú na celom svete každý mesiac v pošte niekoľkých stoviek, či až tisíc. Najčastejšie sa týkajú hladujúcich detí, Afriky, a vymyslených nehodách, či rodinných tragédiách, kedy s ľuďmi lomcujú emócie.

Veď jeden „lajk“ nikoho nezabije?

Chorobní klikači, ktorí bez väčšieho rozmýšľania klikajú bezhlavo na všetko, čo sa kliknúť dá, strávia prehnane veľa času nezmyselnou činnosťou, ktorá v konečnom dôsledku zarába v ťažko vyčísliteľných sumách zisk prevádzkovateľom stránok. Najmä tých, kde sa takéto zbierky objavujú. Časté sú však aj prípady HOAXov, čiže vymyslených správ, ktoré sa neboja vymyslieť si rodinnú tragédiu, starý dobrý príbeh o agresívnom otcovi a zranenom dieťati. Na takéto príbehy ľudia pohotovo reagujú a následne chcú pomôcť. Zdá sa, že jeden „lajk“ nikoho nezabije. V skutočnosti však vyvolá ďalšiu reakciu, čoraz väčšie zviditeľňovanie príspevku ďalším stovkám až tisícom ľudí. Následne sa ako stádo oviec valí vymyslená správa a najmä po technickej stránke neuveriteľná hlúposť internetom s obrovskou silou. Niekde na začiatku však stojí autor tohto výmyslu, ktorý veľmi dobre vie, že žiadna dohoda s Facebookom neexistuje. Veľmi dobre vie aj to, že nikdy žiadna takáto zbierka nefungovala a ani nebude. Zároveň si je vedomý aj toho, že to celé vytvoril pre zábavu a patrične sa aj zabáva práve na sile celej vlny, ktorú rozpútala malá lož.

Znenie textu:

“Chlapec (14) rokov získal šesť rán od svojho nevlastného otca, chlapec sa snažil ochrániť svoju 2 rocnu sestru , pred znásilnenim. Nič sa nestalo, a to vďaka odvahe jej brata. To všetko sa stalo, zatiaľ čo matka bola v práci, tento odvážny chlapec bojuje o život, ale lekári hovoria, že neprežije bez operácie. Operácia, ktorá je veľmi nákladná, a matka si ju nemôže dovoliť. Facebook a spoločnosti sa dohodli, že daruje 45 centov za každého, kto bude túto správu publikovat vo svojom profile, môžete stratiť 2 sekundy skopírujte a vložte na stenu ., skúste to nič to nestojí!”

vyznieva ako dielo pologramotného človeka, alebo aspoň zlého prekladateľa. Tento text sa pritom šíri už niekoľko rokov a stále je to príbeh o nevlastnom otcovi a ďalších dojímavých faktoch o hrdinstve vymysleného chlapca. Príbeh koluje od roku 2010 a zviditeľniť ho sa pokúšali aj rôzni jednotlivci rôznymi cestami. Napríklad aj tento prípad: