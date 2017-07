Chatovacie skratky: LOL, ASAP, OMG... čo sa vám, WTF, snažia povedať?

Komunikácia medzi priateľmi dnes viac prebieha na chatoch a messengeroch, ako v telefonických hovoroch. Aj s cudzími ľuďmi najviac komunikujeme v online svete, ak nie je vyslovene našou profesiou stretávať a komunikovať s neznámymi ľuďmi priamo. Od čias ICQ, GaduGadu, MSN messengeru, AOL komunikátorov a počiatkov Skype sa formoval slovník ľudí, ktorí v záujem skrátiť písanie, ale aj pod vplyvom niektorých internetových stránok, začali slová a výrazy skracovať. Niekedy dosť nešťastne, inokedy len prakticky. Aj preto poznáme mnoho výrazov, ku ktorým nie vždy poznáme jasný preklad. Možno pomôže nasledovný článok.

Skratka ASAP

ASAP je skratka používaná aj v bežnej podnikovej korešpondencii. Pochádza z angličtiny „as soon as possible„ a v preklade znamená „hneď ako to bude možné“. V online prostredí to znamená niečo v zmysle:

Makaj, niet času nazvyš

Rýchlo, potrebujem to rýchlo

Švihni si

Okamžite!

Skratka WTF

Veľmi obľúbené aj vo filmoch je trojpísmenkové skrátenie anglického „What the f*ck“, čiže v preklade „čo to k***a je?“ alebo iný vulgarizmus. Vyjadruje sa tým zdesená vulgárna otázka, v ktorej sa môžeme čiastočne snažiť o humor. V slovenčine ide jednoducho o niekoľko možných významov, záležiac od kontextu:

Čo to do pekla je?

Čo ti šibe? Nerozumiem!

A to má byť čo?

Nechápem o čom melieš…

To si robíš srandu!?

Alebo tiež: Tak to je fantasické, som v úžase…

Skratka ROFL

Znova angličtina. Skratka ROFL znamená „Rolling on the floor laughing“ čo v preklade znamená vystihnutie momentu, kedy sa idete pocikať od smiechu, lebo ten na druhej strane boduje. Rozosmial vás, alebo dal výborný komentár. Hoci za bežných okolností sa svoje pocity dajú popísať aj bohatšie, komunikácia na internete sa očividne veľmi ponáhľa, keď k tomuto potrebovala jeden bohato využívaný popis. S dávkou humoru ho môžeme opäť pochopiť aj ako:

Čúram od smiechu…

To si zabil, kámo!

Dobrý kameňák

Šuľam sa smiechom po zemi

Padol som na riť zo stoličky

Nemôžem z teba, smejem sa…

Skratka CBA

Nie, nejde o sieť potravín, ale o skratku znamenajúcu „Cant be arsed“. Vyjadruje ňou pisateľ, že na niečo nemá náladu spraviť to, prípadne je unavený, či deprimovaný.

Skratka fu

Veľmi stručná a rýchla skratka malými písmenami znamená známe anglické slovo s osobným zámenom. V každom prípade ide o vulgarizmus. Tie dve písmenká? Áno, keď kontext sedí a vidíte toto na monitore, musíte mať jasno. V slovenčine jednoducho výraz pre:

Môžeš ma bozať / Vieš čo ma môžeš

Si trúfaš, ty chudák

To určite nie

Daj mi pokoj

Skratka gg

Ďalšia dvojpísmenková a všetko malé. Aký vulgarizmus tentoraz? Na šťastie žiaden. Ide o preklad „Good game“ a zdravia sa ním hráči v závere hry. Táto skratka vznikla aj z núdze. Niektoré herné systémy hráčom po ukončení hry alebo zabití neumožňujú veľa komunikácie. Rozhranie pre komunikáciu viac nie je funkčné a tak si hráči museli nájsť spôsob, ako si veľmi rýchlo zdeliť aj počas hrania, čo majú na srdci. Ide teda o:

Dobre ti to šlo

Dobre som sa bavil

Skratka LOL

LOL sa objavuje pri mnohých vysvetlivkách ako skratka anglického „Lots of Love“. Čiže zakončenie diskusie s priateľským pozdravom. Lenže vtipné je, že v hráčskom svete sa táto skratka objavovala a u niektorých ľudí ešte stále objavuje v inom zmysle. Možno nepochopenom. Znamená pre nich:

Chybne: No ty si poriadny debil

Chybne: Ježiši, ten je trápny

Chybne: Nemám poňatia, o čom melieš, ale fajn…

Správne: tak sa maj

Skratka IMHO

IMHO je menej známa a používali ju s veľkou vervou svojho času tí, ktorí priam očakávali, aby sa ten na druhej strane spýtal, čo znamená. Kto nechcel byť za trápneho vyrazil na internet. IMHO v preklade znamená „In My Humble Opinion“. Používajú ju tí, ktorí sa chcú zapojiť do diskusie alebo hodnotenia nejakého javu povedzme s dávkou humoru, alebo s akousi skromnosťou (pokojne ironickou) chcú prispieť do diskusie vlastným názorom. V doslovom preklade „Podľa môjho skromného názoru“, prípadne v inom zmysle:

Prepáčte, ja si dovolím podotknúť

Chcelo by to doplniť fakt, že…

Skratka PM / SS / RP

Používa sa všade tam, kde je rozhranie aj v rámci súkromných správ. V chate je to skratka odkazujúca na komunikáciu v súkromí. Na slávnom pokeci je to RP, na mnohých diskusných fórach je to PM (Personal Message, Private Message) alebo SS (súkromná správa, soukromá správa).

Skratka OMG

Skratka OMG znamená presne to, čo v hovorom jazyku aj „ó-em-gé“ znamená. „Oh my God“ znamená „O môj Bože“. Prekladať sa to dá rôzne. Znamená to aj to podivné americké slangové, stále všade počuté „Ou-maj-goš“, ktoré asi len ťažko pochopíme.

To snáď nie je možné

Ó, môj Bože!

Bože, to je debil!

Bože, som fascinovaný/á

Skratka IC

Nie InterCity ani iný vlak. V komunikácií na internete sa skratka IC objavuje len v rámci osobnej diskusie, nie v komentároch k článkom. Znamená opäť výraz z angličtiny a vychádza z výslovnosti písmenka C. „IC“ znamená „I see“, čiže „Ja vidím“. V preklade tiež:

Mám oči, nemusíš mi pripomínať

Áno, vidím to

Sledujem to, vydrž

Našiel som/Našla som

Skratka W8

Veľmi jednoduchá skratka vychádza z výslovnosti v angličtine. 8 čítame ako „eight“ a spolu s W vznikne podľa výslovnosti výraz „wait“, čiže „počkať“. Následne poznáme slovenské situácie, a možné chápania ako:

Počkaj

Vydrž

Skratka s5

Aj Slováci majú svoju skratku. Vynašli sa, keď si skrátili výraz „späť“ na „S5“, čo je to isté, len cez slovnú hračku. Píše sa v osobnej komunikácii, keď jeden odchádza… napríklad na toaletu. „Hneď som s5“.

Skratka tj

Kedysi telovýchodná jednota, v online svete s malými písmenkami jednoducho z nášho jazyka „to je“.

Skratka cs

Aj taký výraz ako je čus, potrebuje skratku. Používame ju v rámci hier, komunikácie medzi ČR a SR, ale hlavne ide o záverečnú rozlúčku, menej formálnu a možno viac nepríbuzenskú. Pri mladej generácií a medzi hráčmi. Ak ste si naozaj istý, že ten druhý nehovorí o hre, ktorú chce hrať (Counter Strike), potom vám napísal niečo v zmysle:

Tak sa maj

Dovi dopo

Čau

Mám čo som chcel, viac nepotrebujem. Maj sa.