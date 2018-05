Pôvodné Jumanji a novodobé Jumanji, oba filmy v jednom dvojbalení

V roku 1995, keď do kín prišiel dobrodružný film Jumanji s Robinom Williamsom v hlavnej úlohe, nebolo veľa filmov, ktoré by priniesli toľko zážitkov, ako príbeh o tajomnej stolovej hre. Štipka tajomna, kúsky džungle prenikajúce do reality, množstvo efektov a poriadne zničené mesto. Príbeh o hre, ktorú je nutné dohrať za každú cenu, jednoducho nadchol, pretože musel. Priniesol úžasný príbeh plný akcie a zábavy.

Po takmer dvoch desaťročiach sa však Jumajji oživilo a mierne aktualizovalo. Už to nebola záhadná stolová hra, ale herná konzola a hra, ktorá do seba vtiahla hráčov, aby bojovali v neznámej džungli o vlastný život. Ani v novej verzii nechýba akcia a bohatá vizuálna stránka filmu, hoci pôvodné kúzlo neopakovateľného príbehu sa už nezopakuje. Nové Jumanji Vitajte v džungli z roku 2018 je čerstvou novinkou, ktorá sa čerstvo dostáva na DVD. Dokonca v zaujímavom dvojbalení, obsahujúcom oba filmy naraz. Oba s rozdielnymi príbehmi a hercami s iným scenárom a predsa so spoločnou myšlienkou.

Oba filmy v jedinom DVD dvojbalení

BONTONFILM, a.s. priniesol novinku v podobe oboch filmov v jednom obale. Nie však na jednom disku. Každý film na svojom vlastnom s vlastným názvom a ako inak, aj s DVD ponukou. Zaujímavý je aj obal, ktorý je zložený z oboch filmov zároveň. Vrchná polovica je tvorená novším, kým graficky animovaná, až kreslená je spodná polovica venovaná pôvodnému staršiemu filmu.

Rozdelená je aj zadná strana DVD obalu, ktorá prezrádza niečo viac z technických údajov, ako aj bonusov. Pôvodný film má 100 minút 16:9 obraz alebo 1.85:1. Zaujímavosťou je zvuk 5.1 kanálový v češtine, angličtine, maďarčine, ruštine a poľštine. Titulky sú v celkovo až v dvadsiatich jazykoch sveta, samozrejme vrátane slovenčiny. Novší film Jumanji Vitajte v džungli je v dĺžke 114 minút, so zvukom 5.1 kanálov českým, anglickým, maďarským, poľským a tureckým.

Najpotešujúcejším detailom, ktorí si všímajú zberatelia neobyčajných filmových edícií, sú bonusy. Vedieť a vidieť niečo viac chce každý, pre koho film niečo znamená. V prípade staršieho filmu musí potešiť niekoľko vystrihnutých scén a nepodarených scén, čo sú novšie bonusy od poslednej podoby vydanej na DVD. Bonusmi sú však aj komentár tvorcov špeciálnych efektov, Film o filme, či Storyboardy. Novší film ponúkne nepodarené zábery, film z natáčania, alebo zoznámenie sa s hráčmi: Hrdinské obsadenie.

Slušné, mať oba filmy v jednom balíčku a stále na osobitných DVD.