6 votrelcov v jednej škatuli: slávna séria teraz ako slušný komplet

Azda ani nenájdeme kultovejší a zásadnejší míľnik v rámci hororovej a vesmírnej tematiky zároveň. Votrelec je pojem, nech už si ho viažeme s čímkoľvek. Najviac sa nám ale bude spájať najmä s filmom, v ktorom slovo „alien“ nabralo občas doslovný charakter. Áno, máme na mysli to malé škaredé, čo prerazí hrudný kôš a tým dorazí svojho hostiteľa.

Už prvý votrelec znamenal veľký skok v efektoch, ale aj v tom, ako veľmi sa dá preniesť strach a napätie z filmového plátna do adrenalínu v tele diváka. Tieto kvality si pritom držal už v celkovo šiestich filmoch. Preto si šestica filmov zaslúži jedno slušné balenie, v ktorom sú nastúpené pekne za sebou, čakajúc na moment, keď dostanete chuť na vlastný vesmírno-adrenalínový filmový maratón vo vlastnej obývačke.

6 votrelcov na DVD a jedna škatuľa

6 filmov začína, ako inak, tým, ktorý znamenal mimoriadny zlom. Alien z roku 1979 vyniesol Sigourney Weaver na výslnie a podobu vesmírneho monštra na plagáty, aj do nočných mor mnohých ľudí po celom svete. Teda až na Československo, kde bolo nemysliteľné sledovať a hovoriť o americkej produkcii. Bola to ale zásluha najmä Ridleyho Scotta, že vytvoril svet s najkrvilačnejšou vesmírnou beštiou, z ktorej ide strach aj napriek tomu, že v skutočnosti neexistuje. Prvý film vystriedal druhý od Jamesa Camerona z roku 1986. Votrelec 3 sa dostal na svetlo sveta v roku 1992 a Votrelec: Vzkriesenie v roku 1997. Vo všetkých štyroch filmoch mala Sigourney hlavnú úlohu, preto môžeme hovoriť o jej životnej úlohe. Možno nie najkrajšia, no plná sily a odhodlaná prežiť. A to niekoľko krát v rôznych možných podobách.

Až v roku 2012 sme sa mohli tešiť na pokračovanie príbehu, hoci nejde ani tak o pokračovanie, ako určité vysvetlenie z celkom iného konca. Prometheus priniesol celkom iné postavy, inú dobu a iný príbeh, ktorý sa však závratne začne otáčať smerom k Votrelcom. Film Ridleyho Scotta je oprávnene v balíčku šiestich DVD, ktorý BONTONFILM práve uvádza do predaja. Votrelec: Covenant, ktorý tiež nazývajú Prometheus 2, si taktiež vzal do parády Ridley Scott. Bez Sigourney Weaver, ale za to slušne akčný, pokračujúc na trochu inde posadenom príbehu, ako aj v prípade prvého Promethea.

Votrelci na maximum

Kolekcia 6 DVD v jednom balíku je riešením pre nadšenca Votrelcov, u ktorého je na čase schovať VHS do trezora ako cennú pamiatku na časy minulé, o pár desaťročí vzácne. V rámci kolekcie sú prvé štyri filmy s 2.0 kanálovým českým, alebo 5.1 anglickým zvukom a 16:9 a 2.35:1 obrazom. Prometheus a Covenant majú český aj anglický zvuk 5.1. a obraz 16:9 a 2.40:1. Aj napriek českému obsahu je ale kolekcia predávaná so slovenským obalom.

Papierový obal spájajúci všetkých 6 diskov s vlastným samostatným obalom má pekné evolučné spracovanie. Zachytáva niekoľko podôb Votrelca a taktiež názov všetkých filmov kolekcie. Ladený do zelenej vesmírnej hmloviny. Zadná strana v slovenčine predstavuje každý jeden z filmov krátkou anotáciou.

Pravdou je, že po rozbalení sa zoznámite s ešte ďalšími detailmi. Najstarší Votrelec má veľmi pekne graficky spracovaný DVD obal. Prekvapivo podobne ako všetky filmy, je aj v poľštine a maďarčine. Každý z filmov má osobitnú grafiku do jednej farby, čím si ich nemýlite. Len posledné dve novinky majú viditeľne moderný obal a tiež výrazne jazykovo pestré buď zvukové stopy, alebo titulky. Pri oboch novinkách ale poteší zásadne aj fakt, že v nich nájdete bonusy. Azda tie najžiadanejšie, čiže alternatívne scény, alebo vynechané, či len predĺžené scény.