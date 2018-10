Pokémon Go má nový región Sinnoh so zvieracími pokémonmi - Zábava

Hráči mobilnej hry Pokémon Go sa nestačia čudovať. Svet okolo nás, v ktorom sa už dávno rozmnožili pokémoni a vidieť ich môžeme len vďaka mobilným telefónom s aplikáciou Pokémon Go, je opäť o niečo bohatší. Začali sa v ňom objavovať celkom neznáme druhy, graficky zaujímavé a pekné, z nového regiónu Sinnoh. Oveľa krajšie postavičky, než tomu bolo v prípade posledného updatu v rámci pokémonov z regiónu Hoenn.

Tie zo Sinnoh sú nám zatiaľ veľkou novinkou. Nie je celkom s istotou známe, koľko ich je, no už teraz je ich viac než dosť rozmiestnených všade okolo nás.

Graficky aj dizajnom zaujímavé

Postavičky nového regiónu Sinnoh majú opäť zatraktívniť hru, ktorú mimochodom hrajú tí najvytrvalejší hráči neustále v uliciach Bratislavy aj iných miest Slovenska, o čom svedčí neustály súboj o pamätihodnosti, sochy, atrakcie, mosty… v jazyku hry sú to bojiská, nad ktorými vždy preberá vládu jeden z troch tímov a ten bojisko (telocvičňu / gym) bráni. Postavičky zo Sinnoh z tých, ktoré sa vo svete objavujú bežne, sú prevažne zvieracie. Rôzne hmyzie, opičie, vtáčie a hlodavcovité typy. Časom nepochybne pribudnú aj iné typy.

O čom je vlastne hra Pokémon Go?

Pokémon Go zasiahla svet už pred dvoma rokmi. V priebehu času sa palikácia niekoľko krát zmenila, vždy niečo pridala. Zasadená bola do reálneho sveta. Prinútila totiž ľudí vyraziť za pamätihodnosťami, na hrady, zámky, k pamätníkom a do parkov. Až keď GPS na mobile zistí presnú polohu a zobrazí sa mapa, na nej môžete spozorovať, či sa v okolí nenachádza nejaký pokémon a chytiť ho. Významné miesta predstavujú bojiská (telocvične, alebo ak chcete „gym“).

Ďalšie zaujímavé miesta predstavujú Pokéstopy, ktoré môžete využiť na prilákanie ďalších pokémonov cez získané Lure moduly, alebo z nich získate špeciálne predmety, voľné pokébaly na chytanie nových pokémonov a podobne. Hra zaujala milióny hráčov po celom svete vo všetkých generáciách. Aj dnes sa na mnohých miestach zastavujú hráči, napríklad v historickom centre Bratislavy, kde je miest na získanie bonusov v porovnaní so zvyškom Slovenska neuveriteľne veľa. Bokom nezostávajú ani Nové Mesto, Ružinov, Miletičova a rôzne iné známe ulice.

To, čo mnohí neverili, však naozaj je pravdou. Pokémon Go sa stalo nástrojom pre tvorbu cestovného ruchu. Pri dátovom roamingu mnohí hráči precestujú oveľa viac miest pre nazbieranie a preskúmanie rôznych oblastí, pamiatok a gymov. Dokonca sami vieme o prípadoch ľudí, ktorí si zvolili Mallorcu namiesto gréckych ostrovov len preto, že v Španielsku majú väčšiu pravdepodobnosť nálezu u nás vzácneho pokémona Taurosa. V súčasnosti, po pridaní funkcie možnej výmeny pokémonov medzi priateľmi, tak aj zbieranie opakujúcich sa pokémonov má význam pre vašich priateľov pri neskorších výmenách. A keď niekto dovezie Taurosa navyše…