Neželaná nevesta, nový romantický turecký seriál na TV Doma - Zábava

Najnovšia turecká telenovela si dokázala získať svojich divákov už po prvom diely. Niečo na tom bude, že tie turecké telenovely dokážu tak veľmi osloviť slovenského diváka. Pardón, diváčky. Neželaná nevesta, novinka vo vysielaní TV Doma, neprináša oproti iným nič diametrálne odlišné. Aj tu sa stretávame s bohatými a chudobnými, sluhami a pánmi.

Chudobná Süreyya a bohatý Farok

Bohatý obchodník Faruk z bohatej a váženej rodiny žijúcej v meste Bursa, má prísnu matku, ktorá drží rodinu po hromade. Faruk ovláda dopravné impérium, zamestnáva mnoho ľudí a a vo vedení spoločnosti má aj svojich bratov. Jeho matka s ním má určité plány, tak ako kedysi, nájde mu budúcu ženu, kým on nič vôbec netuší. Súčasne sa odohráva dej, v ktorom diváci spoznávajú Süreyyu, speváčku a huslistku žijúcu so svojou tetou v chudobných pomeroch. Zastúpi svoju kamarátku pri hraní v jednom klube, kde zhodou okolností stretáva Faruka.

Ten, na slovenské pomery pomerne dosť starý, v Süreyyi spoznáva ženu, ktorá mu len nedávno v stánku s kávou zaplatila tú jeho, keď si nevedel nájsť peniaze. Zisťuje, že tá žena má aj vysoký talent, začína sa mu páčiť a tak sa snaží o viac, ako len spoznať jej meno. Neskôr nafinguje objednávku jej vystúpenia v lyžiarskom stredisku, zapadnutie taxíkom, aj ich akože náhodné stretnutie. Prizná sa, že bol ten, čo si ju objednal a veľmi túži získať ju. Verí v lásku na prvý pohľad.

Süreyya úspešne odoláva a dostáva sa do romantickej vlny len veľmi pomaly. Seriál však už v dvoch dieloch dokázal v divákovi navodiť pocit, že ide o silnú lásku, ktorú nič len tak nezlomí. Základ seriálu by bol. Spodina, s ktorou sa musela Süreyya v minulosti stretávať viac, si ju neskôr nájde. Náhodou na ulici Faroka niekto z Süreyyinej minulosti napadne, zraní nožom a Faroka musia odviezť do nemocnice. Vtedy nastáva prvý moment, kedy jeho rodina spoznáva neznámu ženu. Jeho matka Esma ju spozoruje, ale nehodlá sa ňou pozastavovať. Jej plán je jasný, oženiť ho s İpek, ktorú mu už vybrala. Farok je však rozhodnutý, pozýva Süreyyu k nim domov, aby ju predstavil rodine ako svoju budúcu manželku. Netušil však, že ohlásenie príchodu domov jeho matka využije na pozvanie rodiny jeho plánovanej manželky, o ktorej zatiaľ nevie. Matka, prekvapená neželanou a nepozvanou návštevou tvrdo namieta a urážku pozvanej rodiny dohodnutej manželky ťažko trávi.

Neželaná nevesta je…

Seriál už v prvých dieloch ukázal niekoľko plusov a aj mínusov. Po hudobnej stránke je to opäť typická hudba, ale miesi sa tu výrazne aj mnoho hudby modernejšej, viac pre mladých. Dokonca v momentoch, keď by sa vám do príbehu hodila hudba trochu iná. Po grafickej stránke je kvalita na veľmi dobrej úrovni. Úvodné titulky sú výborne zvládnuté a ťažko ich porovnať s niečím z našich končín. Je to škoda.

Seriál má typicky tureckú zápletku, niekoľko ich kultúrnych prvkov, zaujme rôznymi tvárami, viac menej neznámymi hercami, ktorí nie sú až tak obkukaní. Trochu prekvapí fanatizmus Farokovej matky, ktorá si nechá vyveštiť, že jej dom čaká katastrofa, akýsi zlý hosť, neznáme zlo. Ťažko usúdiť, či filmári hneď na začiatku počítali s tým zlom v podobe Süreyye, alebo má ísť o zlo v podobe niekoho iného.

Hlavné postavy a informácie

Süreyya, neželaná nevesta (Aslı Enver)

Faruk, bohatý obchodník (Özcan Deniz)

Esma, prísna Farukova matka (İpek Bilgin)

İpek, vyplastikovaná dohodnutá manželka (Dilara Aksüyek)

Fikret, Farukov brat, zamilovaný do Ipek (Salih Bademci)

Osman, ďalší z bratov, veľký introvert (Güven Murat Akpınar)

Prvý diel odštartoval 13. augusta. TV Doma vysiela dva diely za sebou. Každý má 45 minút. Od pondelka do štvrtka o 20:30. Jednotlivé diely aj na: http://videoarchiv.markiza.sk/video/nezelana-nevesta

