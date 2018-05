Philips a jeho „hue“ vám dá moc nad svetlom do vašich rúk (mobilu)

Smart domácnosť, čoraz viac používané spojenie, chápeme ako technológie, ktoré vylepšujú a modernizujú bežné zariadenie v domácnosti. Najpraktickejšie je ovládanie bezpečnosti, úspory energií a osvetlenia. Práve v oblasti osvetlenia je mnoho zaujímavých riešení, ale unikátnym zaujímavým riešením je to od Philips.

Hue – personal wireless lighting

Rôzne vychytávky označené farebným logom s názvom „hue“ ukrývajú zariadenia komunikujúce s hlavným zariadením „bridge“. Ten pripojíte k internetu a ostatné zariadenia komunikujú s ním. Práve „bridge“ je ten, ktorý si môžete pridať do mobilu. V našom pripade iPhone priamo obsahuje aplikáciu Moja domácnosť, ktorá si po zapojení „bridge-u“ vyžiada aplikáciu „hue“.

Stropné svietenie

Hue je pritom zázrak sám o sebe. Ak máte ku zariadeniu „bridge“ samostatné žiarovky (v baleniach sú 2x žiarovky GU10) inštalované ako bodové svetlá, pomocou mobilu si môžete upravovať intenzitu svetla. Nemáte tak v bodových svetlách len jedno svetlo a nič viac. Ovládanie mobilom pridáva funkcie intenzity ale aj odtieňa. Chce to len pár minút venovaných nastaveniam miestnosti a spárovanie svetla. Jednoduché a spoľahlivo fungujúce. Na trhu je viacero žiaroviek s touto schopnosťou spojenia. Napríklad klasický závit žiaroviek E14 a ďalšie.

Každá žiarovka môže mať svoje vlastné nastavenia. Nemusíte sa báť toho, že by ste nastavili nesprávnu. Už pri detekcii žiarovky jemne zhasne, takže presne viete, ktorú nastavujete. Nezískate z nej síce množstvo farieb, no celkom stačí, že má škálu teplých a studených tónov svetla, ktorú viete stiahnuť na intímnejšie neoslepujúce tóny, alebo naopak na žiarové svetlo. To najzaujímavejšie na tom všetkom je, že nie je nutné inštalovať žiadne špeciálne vypínače, sekať do stien, prerábať objímku, ani nič podobné. Už len tým, že zapnete vypínačom dané svetlo, dodáte mu energiu a všetko ostatné už nechajte na bridge. Vašou úlohou zostane nastaviť si požadované svetlo.

Svetelný LED pás

Svetelný LED pásik od Philips s označením hue, na balení nazývaný ako Lightstrip Plus 71901 alebo 71903, nie je bežným pásom už na prvý pohľad. Kým bežný bezmenný pásik je tenký, nechránený, tento vyzerá inak. Je elegantný, po celej dĺžke ukrytý v obale vhodnom do prašného prostredia, umývateľného a hlavne vode odolného.

Svetelný pás je v jednom balení. Ak nevlastníte „bridge“, máte z neho pásik so zástrčkou. V celkovej dĺžke 2 metre je rozšíriteľný prídavnými pásmi až na 10 metrov. Je dobre ohybný a bez bridge svieti len jedným svetlom, atraktívnou kombináciou slabého oranžového, belasého a zeleného svetla, ktoré spoločne vytvára jasnú žiarivú farbu svetla. Po spárovaní a pri ovládaní s „bridge“ ale z pásika získate nástroj, ktorý sa ťažko prekoná iným podobným zariadením.

V mobile máte kontrolu nad 16 miliónmi farieb. Akýkoľvek odtieň sa pritom dá stiahnuť, takže žiari, alebo osvetľuje len minimálnym svetlom. Aplikácia je prehľadná a hladká, priamo prednastavené svietiace režimy vedia navodiť presne tie nálady a pocity, aké očakávate z ich názvov a farebných tónov. Kombinácia japonskej čerešne je priam neuveriteľná.

Umiestniť ju môžete:

Do kuchyne na podsvietenie linky, do konzoly nad pracovnú dosku, či na podsvietenie podlahy zo spodku spodných dielov linky.

Do pracovne na osvetlenie nábytku, alebo presvetlenie horných priestorov, prípadne naopak dolných častí.

V obývačke podsvietenie nábytku, prípadne podsvietenie televízora, ako na príkladoch nižšie.

LED pás má dĺžku 2 metre a po celej spodnej časti je lepiaca plocha 3M. Vďaka tejto lepiacej ploche ho je možné umiestniť jednoducho na odmastenú plochu kuchynskej linky, nábytok pracovne, čokoľvek hladké. Veľmi pekné je svetlo pri umiestnení do kúpeľne. Najmä veľké kúpeľne, v ktorých sa so svetlom zdanlivo nedá robiť mnoho kombinácií, sú skvelým miestom na inštalácie tohto typu. Napríklad do sadrokartónového zložitého stropu, ktorý môže zakrývať LED pás, no dovoľovať vyniknúť jeho svetlu.

Zaujímavosťou je, ako celé zariadenie s bridge funguje. Cez mobilný telefón aktivujete kód zariadenia, to sa pripojí samo na sieť a mobil sa následne priamo s ním spáruje vďaka pripojenému rovnakému číslu. Vytvorené miestnosti a pripojené zariadenia, ktoré s bridgom komunikujú, následne vidíte v mobile a máte nad nimi kontrolu. Hoci pri prvej myšlienke to vyznie ako komplikovaný postup, nastavenie a spustenie je veľmi jednoduché. Nezaberie viac ako pár minút, ktoré vyplní nepochybne skôr aktualizácia aplikácie.

POSTREH: bridge komunikuje so zariadeniami v celom dome, aj takými, ktoré sú vzdialené 24 metrov cez dve steny.

Varianty použitia LED pásu:

Bridge je plne ovládateľný cez mobil. Dovolí vám zapnúť a vypnúť celé svetlo, alebo ho ovládať v rámci jeho 16 miliónov farieb a prechádzať od teplých po chladné odtiene svetla. Potrebné je internetové pripojenie a následne ovládanie mobilom. (Na ridge je možné pripojiť až 50 Hue svietidiel)

Bez bridge, len ako zapnuteľné a vypnuteľné svetlo, môžete inštalovať kdekoľvek, kde chcete tento druh osvetlenia. Nie je nevyhnutné využívať bridge. Svetlo sa dá používať aj bez neho. Použiť sa dá aj so zásuvkami, ktoré sú na diaľkové ovládanie a tým môžete riešiť ovládanie Lightstrip Plus LED pásu.

Vychytávka, ktorá robí dojem

Nie je ešte celkom bežné, aby sme riadenie domácnosti, alebo nejakých jej prvkov, mali v mobilnom telefóne. Moderný človek si na to ešte stále zvyká. Niekto rýchlo, iní pomalšie. Pre tých, komu netvorí žiaden problém, alebo je ochotný sa prispôsobiť, predstavuje príležitosť ovládať svetlo vo všetkých farbách, intenzite a odtieňoch. Viacero členov domácnosti môže mať nainštalovanú aplikáciu:

Amazon alexa (tiež ako hlasové ovládanie)

Apple HomeKit (tiež ako hlasové ovládanie)

NEST

SmartThings, alebo

Hue Philips pre Android (google.com)

Bežná žiarovka vám zrejme príde fádna. Bodových svietidiel môžete mať viacero a všetkým naraz, alebo len jednotlivo môžete zmeniť odtieň a jas. LED pás a jeho ovládateľnosť sú taktiež jednoduché. Vždy svetlo viete vypnúť klasickou cestou, keď by sa aj podarilo mobil vybiť. Riadenie svietenia je dokonca možné na diaľku. Nadchne tak nadšenca pre moderné technológie. Vytvára dojem naozaj modernej domácnosti, prípadne domácnosti, ktorá je dynamická, neustále sa mení, hoci sa mení len osvetlenie a celková atmosféra.

Oficiálne stránky Hue bezdrôtového domáceho svietenia https://www.philips.sk/c-m-li/hue