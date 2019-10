Odkedy sa má kúriť v radiátoroch: čo určuje odkedy kúriť a nekúriť? - ZN.SK

Možno máme niekedy pocit, že sme rukojemníkmi správcovských spoločností. Najmä v čase, keď je potrebné platiť účty za energie. Tou najväčšou položkou býva často dodávka teplej vody a vykurovanie. Obe položky spolu súvisia, aj keď vykurovanie sa nás týka len niekoľko mesiacov v roku. Nedoplatky za energie, o ktorých sa dozvedáme často až v jeseni nasledujúceho roka, sa nám spájajú s neúsporným zaobchádzaním s teplom, ale tiež, ako neraz zaznieva z médií „dlhá zima a teda dlhá vykurovacia sezóna“.

Kto vlastne určuje, kedy sa zapína a kedy vypína vykurovanie? Kedy sa začína v našich bytoch kúriť a od čoho všetkého to závisí?

Zo zákona štátneho… a zo zákona prírodného

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.z. upravuje presný termín, ktorý sa považuje za vykurovaciu sezónu. Ide o 1. september až po 31. máj v nasledujúcom roku. Ide o obdobie, počas ktorého môžu teplárne dodávať teplo do radiátorov, avšak s prihliadaním na teplotné podmienky vonku a na požiadavky správcov bytových domov.

Určenie termínu prakticky znamená to, že tepláreň si nemôže svojvoľne začať s vykurovaním koncom augusta. Od septembra sa teda môžu otepliť naše radiátory, no pre čoraz teplejšie a dlhšie letá je nepravdepodobné, že na Slovensku nájdeme lokality so zapnutým ústredným kúrením už v prvý septembrový deň. Na to, aby mohlo byť zapnuté kúrenie, je potrebné zaznamenať dva dni po sebe teplotu priemernú za celý deň nižšiu než 13°C. Pokiaľ po týchto dňoch nasleduje chladné obdobie, s najväčšou pravdepodobnosťou tepláreň pristúpi a zo zákona môže začať s vykurovaním.

Oddialiť je pritom možné vykurovanie aj na základe požiadavky správcov bytových domov. Napríklad ak prichádza kolísavé obdobie striedania ochladenia a oteplenia, kedy nie je nutné tak často zapínať kúrenie. Je to prípad energeticky úsporných bytových domov, kvalitne zateplených a pod. Ide však o individuálne podmienky a diskusie.

Kedy sa končí s vykurovaním?

Vykurovacia sezóna sa končí zo zákona 31. Mája, čo znamená, že pocit rukojemníctva nájomníkov v tento deň končí. Napriek až ôsmym mesiacom, počas ktorých je možné vykurovať, je to veľmi nepravdepodobné. V mnohých miestach Slovenska sa vykurovanie končí už koncom marca, či v apríli. Teplo tak naďalej nie je potrebné a teploty sa šplhajú nad 13°C. Dva dni po sebe teploty nad túto hranicu znamenajú oteplenie a možnosť vypnutia dodávky tepla do radiátorov.

Nech už verejnosť vníma vykurovanie akokoľvek, teplárne v skutočnosti reagujú na biologické potreby ľudí a technické potreby budov, pre ktoré nie je vhodné udržiavať nízke teploty, teplom zásobujú nemocnice, podniky, výrobné haly. Mnoho miest, kde nie je vhodné znižovať teplotu absenciou vykurovania v chladných mesiacoch. Dodávka tepla je veľmi často tou najväčšou položkou na účtoch a tak je vnímaná ako hrozba. Keď však chýba, je problémom. Pritom znížiť túto sumu sa dá pomocou viacerých múdrych riešení.

Úspornejšími radiátormi

Znižovaním teploty v čase neprítomnosti doma alebo v miestnosti

Nezakrývaním radiátorov (obrusy, poličky, dosky, kvetináče, záclony, nábytok, sedačky, kreslá)

Zateplením domu a strechy, či stropov

Zatvorenými oknami, ktoré ak vetrajú, tak vetrajú krátko a poriadne

Neprekurovaním miestností na viac ako 22°C stupňov

Technicky zdatnejší uprednostia smarthome riešenia, ako tieto.