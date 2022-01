Nafukovacia vírivka sa dá kúpiť aj lacno. Dá sa použiť v zime? Kde pozor?

Nafukovacia vírivka je výborná alternatíva oproti keramickým a plastovým telesám, ktoré stoja niekoľko tisíc eur. Najmä pre ľudí, ktorí majú pochybnosti o tom, či by veľká vstavaná vírivka naozaj našla také využitie a nebola len veľkou prekážkou, kvôli ktorej sa rozširovala garáž, či kúpeľňa. Nafukovacia vírivka je v posledné roky čoraz viac cenovo prístupnejšia a mobilnejšia. Škatule celého balenia víriviek sa zmenšujú z veľkých na menšie, a podobne je tomu aj samotná technológia, ktorá sa stará o vyhrievanie a cirkuláciu vzduchu a vody.

Nafukovacie vírivky sú naozaj dostupnejšie

Každé leto je zaujímavou cenovou akciou nafukovacia vírivka v predajniach nábytkov, kde je však počet kusov výrazne obmedzený. Dlhodobejšou akciou je tá u predajca nižšie, kde aj väčší model je stále možné kúpiť za cenu, ktoré podľa porovnávača cien Heuréka nie sú úplne bežné. Celkovo tak cena aktuálne vychádza pri modeloch:

pre 2 až 4 osoby 800 litrový model do 400 EUR : kondela.sk

800 litrový model do : kondela.sk alebo pre 4 až 6 osôb 910 litrový model do 450 EUR: kondela.sk

U konkrétneho predajcu stojí za zmienku fakt, že pri takejto cenovej relácii je doprava zadarmo a zároveň ide o skladový produkt. Príchodom jari sa však môže všetko zmeniť a dostupnosť rovnako tak. Pred letom 2022 je však možné, že sa zmenou správania ľudí zvýši dopyt a teda aj ponuka. Pandémia nás totiž naučila zdržiavať sa doma. Zároveň domáce ubytovacie zariadenia bojujú o zákazníka a nafukovacia vírivka môže byť tiež spôsobom, ako do menej náročného zariadenia prilákať záujem návštevníka.

Použitie v zimných mesiacoch? Počkajme si na leto

Vírivky pritom nie sú náročné a ani technologicky výrazne vyspelé zariadenia. Majú jednoduchú technológiu a ohrev vody v nich je minimálny. Je preto nutné počítať s tým, že ak rozložíte vírivku v exteriéri, alebo v priestore, ktorý nie je nijakým spôsobom vykurovaný, či temperovaný, teplota vody bude klesať. Schopnosť ohrevu vody vo vírivke nie je dostatočná na to, aby jej technológiu bolo možné ponechať “na automatickom nastavení”. Teplú vodu je tak v zimných mesiacoch nutné do rozloženej vírivky dostať svojpomocne. Nafukovacie vírivky sú určené skôr na leto. Nákup sa ale môže oplatiť už skôr. Pokiaľ bude vírivka naozaj to, čo vás napĺňa, potom možno uvažovať aj o lepšom riešení.

Nafukovacia vírivka by sama o sebe mrazy vydržala, horšie je to s vodou. Pri dodaní teplej vody je samozrejme možné využívať vírivku aj v zimných mesiacoch. Dôležité je po jej použití odčerpať vodu. To je však pri veľkom objeme vody záležitosť väčších nákladov a chýba tomu viac menej aj logika. S otázkou o použití vírivky počas zimy sa často obracajú záujemcovia o vírivky priamo na predajcov. Táto téma sa týka skôr drahších riešení pevných víriviek s výkonným ohrievačom vody, prípadne inštaláciou napojenou priamo na prívod vody. V zimných mesiacoch je dôležité dávať pozor aby voda nezamrzla. Priestory kryté, chránené pred mrazom nepredstavujú riziko poškodenia tak, ako altánky, prístrešky a voľné priestranstvá pri záhradných saunách, terasách a zimných záhradách. Zamrznutá voda v technológii a v samotnej vírivke môže spôsobiť nezvratné škody.