Nechali sme otestovať vlastnú DNA pre zistenie pôvodu haploskupiny - ZN

Tvrdiť o sebe, že ste stopercentný Slovák, alebo stopercentný Róm, je dnes úsmevné. Genetický výskum za posledné dve desaťročia pokročil na toľko, že nám je možné pomerne hravo vyvrátiť naše domnienky založené len na pocitoch. Najmä ak DNA a haploskupiny neklamú a nedajú sa obísť. Ako sme už u nás spomenuli, ľudská genetika nám zachováva v tele každého z nás cenné informácie o pôvode. V prípadoch jednotlivých haploskupín, ktoré nás informujú o pôvode a šírení ľudí s konkrétnymi spoločnými prvkami, sme predstavili aj niekoľko pre nás možno najzaujímavejších haploskupín, teda pôvodných kmeňov. Spomenuli sme taktiež možnosť, že aj laická verejnosť si dnes už môže nechať otestovať svoj pôvod a tým si tak dokázať, a jasne potvrdiť svoju príslušnosť po otcovej, alebo matkinej línii.

Odľahčene povedané, dnes je už možné jednoznačne potvrdiť, z akej línie človek pochádza vďaka otcovmu otcovi, a jeho otcovi, a jeho otcovi… a rovnako tak vďaka matkinej matke, a jej matke, a jej matke… Niekde totiž môže takéto zistenie naozaj spôsobiť veľké veci, o čom sme písali v tomto hypotetickom článku. Z dôvodu snahy o vyvrátenie možných obáv a neistoty sme podstúpili takýto test. Otriasol osobnými základmi a presvedčením o vlastnom pôvode?

Test DNA a určenie haploskupiny, čiže pôvodu

Test haploskupín v DNA je možné podstúpiť aj bez toho, aby ste niekam chodili, alebo poskytovali o sebe rozsiahle údaje. Na zistenie postačí vzorka slín. Netreba sa teda obávať krvných testov, ihiel do tela, odoberaní tkaniva a iných scenárov jedine ak z hororových filmov, či prehnaného sci-fi. Vzorka, ktorú nemožno zneužiť a ani nemôže slúžiť k niektorým konšpiračným pseudoteóriám, slúži čisto na výskum príslušnej haploskupiny. Postup na podstúpenie testu je pritom veľmi jednoduchý. V prípade laboratória http://www.generi-biotech.com si môžete objednať odbernú sadu, v ktorej nájdete nadstavec na odobratie slín neovplyvnených zubnou pastou alebo ústnou vodou.

Vzorku následne posiela záujemca o test naspäť do laboratória, kde vykonajú rozbor. V priebehu mesiaca sú následne späť odoslané výsledky rozboru a práve tie sú tou najočakávanejšou časťou. Pre niekoho zábava, vec hrdosti, osobného presvedčenia, či života. Ak by ste však vo výsledkoch našli aj mongolský pôvod, nejde o nič podradné, či jednoznačné. Síce výsledky povedia, odkiaľ pochádzal otec vášho otca a jeho otca a jeho otca…. Hoci mohli prevažovať v rodine medzi predkami Slovania, stále je to línia po otcovi, ktorá zostávala v rámci informácie o haploskupine nemenná od najstaršieho predka.

Náš test prebiehal počas mája a júna. Výsledky dorazili v tube. Čo všetko k nám dorazilo?

Tuba má svoje opodstatnenie. Záujemcovi o test totiž prichádza väčší certifikát, v ktorom je uvedený genetický rozbor haploskupiny, prípadne ak máte objednaný test paterlínie, ale aj materlínie, získate informáciu pri oboch jednotlivo. Máte tak jasno, odkiaľ pochádzal predok cez otca a ženský predok cez matku. Mimo graficky pekný certifikát vo formáte A3 získavate aj reálny rozbor vzorky a prístupové údaje k ďalším informáciám k danému kmeňu, či haploskupine.

„Pozeráte na ten papier aj certifikát a môže s vami otriasť aj nemusí. Ste na Slovensku a cítite sa ako Slovák. No z celej tej línie, ktorá na Slovensku žije, sa predsa len najstarší vystopovateľný predok nedostal na toto územie so Slovanmi ale s Balkáncami. V mojom prípade je môj pôvod balkánsky. Nie však zo súčasného Balkánu, ale z Balkánu pred desiatkami tisíc rokov. Neotriaslo mnou, ale prekvapenie to určite je. Potomkovia pôvodných Balkáncov sa rozptýlili po Európe, no zostávali aj doma. Nositeľom rovnakej informácie bol Nikola Tesla, to poteší. Taktiež zistiť, že línia po matke pochádza z Klanu Kateřina, ktorý je menej zastúpený v Európe, najviac na starovekom Cypre, južnom Francúzsku a rozptýlene v Európe. Trochu zaujímavej exotiky, hovorím si. Zábavný je však aj fakt, že mnoho členov rodiny si už tento genetický test nemusí dať robiť, pretože všetci moji súrodenci majú tým pádom rovnaký výsledok a rovnaký výsledok paterlínie má akýkoľvek člen rodiny, ktorá pochádza zo strany otca, kým rovnaký výsledok materlínie je rovnaký pre všetkých pokrvných príbuzných po matkinej strane. Neplatilo by to len vtedy, pokiaľ by došlo k nevere, čo na šťastie pre veľkú podobnosť členov rodiny v mojom prípade nehrozí. Certifikát je hodný zarámovania a zistenie je hodné pozornosti. Je zaujímavé zistiť, že pred tisíckami rokov váš predok prišiel z konkrétnej oblasti.

Súčasťou dodaných informácií z laboratória je aj niekoľko zaujímavostí o tom, kto všetko je nositeľom rovnakej skupiny. Podľa sprievodných materiálov je jedným z najslávnejších členov klanu Kateřina (klanu Katarína) aj slávny zamrznutý pračlovek Otzi, ktorého našli v Alpách. Netajím, že ma teší, že taká celebrita mala rovnakých predkov :-).“

Zaujímavými zdrojmi pre objasnenie niektorých vlastností haploskupín si môžete pozrieť stránky http://genarium.cz/ alebo http://genoblog.cz/