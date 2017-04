Haploskupiny v DNA: patríte medzi Slovanov, Keltov, alebo... ? - ZN.SK

Haploskupiny sú akýmisi identifikátormi v DNA a chromozóme Y, ktorý dlho vedci považovali za nezaujímavý. Práve tým, že sa jedna jeho časť nemení, však umožnil zistiť viac o pôvode človeka, o migrácií, a dovoľuje nám aj dnes pomocou výskumu pokojne kohokoľvek DNA zistiť viac o pôvode jeho predkov. Úžasná oblasť vedy, ktorá bola donedávna veľkou neznámou nám odhaľuje aj také detaily, ku ktorým sme donedávna nemali overené zdroje. Ako je možné, že haploskupiny uchovávajú genetickú informáciu sme už prezentovali v predošlom článku o DNA a haploskupinách. Dnes si predstavíme tie skupiny, ktoré môžu mať súvis so Slovenskom.

Slovania a kmeň / haploskupina R1a

V Čechách je druhá štvrtina populácie nositeľom haploskupiny R1b, o ktorých môžeme hovoriť ako o Slovanoch. Tento klan vznikol asi pred 19 až 26 000 rokmi z kmeňa R pochádzajúceho zo severnej Ázie. Rozdelil sa na R1a (Slovanov) a R1b (Keltov). Najväčšia koncentrácia Slovanov na svete sa nachádza v Poľsku a vo východnej Ukrajine. Slovanov na Slovensku museli historicky ovplyvniť Maďari. Keďže je fakt, že pred tisíc rokmi na naše územie prišli kočovní Maďari prevažne muži, ktorí boli sami genetickým mixom, dnes môžeme mať na Slovensku pestrý výskyt otcovských prapredkov. Maďari totiž neprišli ako útočníci voči Slovanom. Bojovali ďalej na západe, no ako porazení sa usídlili u nás, v pohostinnom kraji, aj po stránke žien.

Zaujímavosť: určite je zaujímavé, že rovnakú haploskupinu a teda svoj pôvod majú Slovania a Vikingovia.

Kelti a kmeň R1b

Zaujímavosťou je, že haploskupina R1b – Kelti, sa dnes nachádza vo veľmi veľkej miere na francúzskom pobreží Atlantického oceánu a v Írsku. Ak sa teda hrdo hlásia ku keltským predkom, robia to oprávnene. V Českej republike ku keltskému kmeňu podľa informácií Generi Biotech, patrí až zhruba štvrtina populácie, čo vlastne dokazuje, že Kelti na českom území nezmizli a miešali sa so Slovanmi, nažívali s nimi v mieri a množili sa medzi sebou. Zanikla len ich identita, kedy by sami seba nazývali Keltmi. Údaje o Slovensku sú spracované skôr na pôde výskumných inštitúcii, no mohli by byť rovnako zaujímavé.

Balkánsky kmeň I

Kmeň, ktorého pôvod môžeme hľadať na Balkánsko mpolostrove má mať súvis s Gravettienskou kultúrou. Hoci sem patrí 50% populácie Balkánskeho polostrova, výskyt tejto haploskupiny je zaznamenaný aj na juhu škandinávskeho polostrova. Zaujímavosťou je, že nositeľmi tohto génu boli Nikola Tesla, ale napríklad ruský spisovateľ Lev Nikolajevič Tolstoj.

Africký kmeň E

Kmeň E sa nám spája hlavne s Afrikou. Jeho dôležitá podskupina E1b sa prejavuje už 80% populácie severnej Afriky pri pobreží Stredozemného mora. Zachádza však ešte ďalej. Po prvý krát sa objavila pred 26 000 rokmi a šírila sa na Blízky východ postupne až do Európy. Nositeľmi tohto kmeňa boli Napoleon Bonaparte, alebo Albert Einstein.

Indovia a kmeň H

Kmeň H pomenúva Indov, je typický pre indický subkontinent, pretože tam tvorí 40% populácie. Menší výskyt v Rumunsku a Bulhursku zaznamenali a zrejme si ho môžeme spojiť s Rómami, ktorých pravlasťou je práve India.

Absurdnosť rasizmu spočíva v DNA

Zaujímavo potom pôsobia správy, ktoré vyvracajú určitú národnú hrdosť na predkov. Hitler by tak napríklad s veľkou nevôľou čítal správy vedcov, ktorí dokázali, že Nemci na germánsky pôvod byť hrdí nemôžu. Germánske gény totiž nesie po otcoch len 6% Nemcov, tretina Nemcov má pôvod vo východnej Európe a každý desiaty Nemec má židovských predkov. Dokázali tak absurdnosť rasizmu, ale tiež udalostí počas II. svetovej vojny. 15 percent Nemcov nesie v sebe po otcoch haploskupinu R1a, ktorá mimo Slovanov zahŕňa aj Vikingov. Aj to je zaujímavá skutočnosť, že legendárni Vikingovia majú spoločných predkov so Slovanmi. Nakoniec tvárami sa ani veľmi nelíšia. Zaujímavé je však pri Nemcoch aj zastúpenie fenickej haploskupiny E3b v 5%. Niečo iné ale už ukazuje výskum po matkinej strane. Výskum citovaný na stránkach zdroja tyden.cz a publikovaný v nemeckých novinách Bild am Sonntag (2007) totiž dokázal, že ženy sú až z polovice germánskeho pôvodu. Tento pôvod si udržujú po materskej línií od svojich germánskych matiek a gény si tak udržiavajú vždy po generáciách aj naďalej.

Otestovať sa, do ktorej skupiny patrí vaše DNA sa dá ľahko

V Európe funguje niekoľko pracovísk, ktoré sa zaoberajú skúmaním pôvodu génu. Robí to aj spoločnosť Generi Biotech, Hradec Králové. Postup je pomerne jednoduchý. Slúži na to ster slín a jeho odoslanie do pracoviska, ktoré vzorku vyhodnotí a v závislosti od toho, či ste muž alebo žena, pripravia analýzu, ktorá buď otrasie vašim presvedčením, alebo vám potvrdí vaše pocity a domnienky. Táto analýza je spoplatnená služba, avšak pre mnohých má zmysel vedieť o sebe viac. Možno bude víziou budúcnosti uvádzanie haploskupiny napríklad do zdravotnej karty.