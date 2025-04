Pred 10 000 rokmi pravlk vyhynul. Teraz sa ho podarilo oživiť

Spoločnosť Colossal Biosciences dosiahla významný míľnik v oblasti genetického inžinierstva. Podarilo sa jej vyklonovať vyhynutého živočícha, ktorý sa na zemskom povrchu pohyboval pred asi 13 000 rokmi. Ide o pravlka obrovského, v angličtine dire wolf, čo znamená aj „strašný vlk“. Keďže jeho vzhľad dokážeme zrekonštruovať len z tisícročia starých kostí a minima zachovaných vlákien, môžeme len dúfať, že fascinujúci pohľad do minulosti je naozaj autentický. Vedecký svet je teraz fascinovaný a zároveň zneistený.

Nedozvedáme sa každý deň, že by sa podarilo „oživiť vyhynutého živočícha. Ba dokonca tak starého, ako je to v prípade pravlka obrovského (Aenocyon dirus), ktorý vyhynul približne pred 10 000 rokmi. Tento úspech bol dosiahnutý prostredníctvom pokročilých techník genetického inžinierstva, ktoré umožnili vytvoriť tri vlčie mláďatá s vlastnosťami podobnými pôvodnému druhu.​

Proces obnovy pravlka zo zabudnutia dejín

Vedci z Colossal Biosciences analyzovali DNA získanú z fosílií pravlkov – konkrétne z 13 000 rokov starého zuba a 72 000 rokov starej lebky. Na základe tejto analýzy identifikovali približne 20 genetických modifikácií v 14 génoch, ktoré odlišovali pravlkov od moderných sivých vlkov. Tieto modifikácie zahŕňali vlastnosti ako väčšia veľkosť tela, širšia hlava a biela farba srsti.

Následne vedci použili technológiu CRISPR na úpravu DNA sivých vlkov tak, aby zodpovedala týmto špecifickým vlastnostiam dávnych predkov. Upravené embryá boli implantované do domácich psov, čo viedlo k narodeniu troch zdravých mláďat: Romula, Rema (podľa legendy zakladatelia Ríma) a Khaleesi (vedci boli zrejme fanúšikovia Hry o tróny, ak ju pomenovali podľa Daenerys Targaryen). Všetci traja majú podrobnejší popis a očakávania spísané na oficiálnych stránkach: https://colossal.com/direwolf/

Charakteristiky a správanie mláďat

Romulus a Remus sa narodili 1. októbra 2024, zatiaľ čo Khaleesi prišla na svet 30. januára 2025. Mláďatá vykazujú fyzické a behaviorálne vlastnosti podobné pôvodným pravlkom, vrátane väčšej telesnej veľkosti, širšej hlavy a špecifických zvukových prejavov. Keďže ešte nedosiahli plnú dospelosť, najzásadnejšie poznatky na vedcov ešte len čakajú. Sú chované v zabezpečenej 2 000-akrovej ekologickej rezervácii v USA, kde sú pod neustálym dohľadom odborníkov.



Etické a ekologické úvahy

Tento prelom v genetickom inžinierstve vyvolal rôzne reakcie vo vedeckej komunite. Zatiaľ čo niektorí odborníci považujú tento úspech za významný krok vpred v oblasti ochrany a obnovy biodiverzity, iní vyjadrujú obavy týkajúce sa etických a ekologických dôsledkov takýchto zásahov.

Otázky sa týkajú najmä toho, ako tieto „oživené“ druhy zapadnú do súčasných ekosystémov a aký vplyv môžu mať na existujúce druhy a ich prostredie. ​Isté je, že akýkoľvek jedinec, ktorý vzíde z podobných pokusov, nemôže byť súčasťou voľnej prírody, ale môže byť predmetom skúmania a chovaným v zabezpečených zariadeniach.

Magazín TIME tomuto revolučnému úspechu venoval titulku, na ktorej prečiarkol slovo „VYHYNUTÝ“

Budúce perspektívy

Colossal Biosciences plánuje pokračovať vo svojich projektoch zameraných na „de-extinkciu“ ďalších vyhynutých druhov, vrátane mamuta srstnatého, tasmánskeho tigra a dodov.práve tasmánsky tiger, psovitá šelma známa z veľmi starých video záznamov, chovaná v zajatí, je uvádzaná ako častý príklad druhu, za ktorého vyhynutím stojí človek. Podobne ako vták dodo. Ich návrat do prírody by bol do istej miery odškodnením za to, čo robil človek v minulosti. Na druhej strane, aj vyhubenie, aj oživenie je zásahom proti prírode, na ktorý samotná príroda nie je pripravená.

Viac info aj na:







Mohlo by zaujímať tiež: