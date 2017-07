Jedovaté medúzy sveta a ich výskyt, nie iba v Austrálii - ZN.SK

Smrteľne jedovaté medúzy v bežnej dovolenkovej destinácii Slovákov nenájdeme. Sú to zväčša neškodné, alebo menej bolestivé medúzy, ktoré sa objavujú ako veľké húfy len v určitých obdobiach, alebo v časoch. Popŕhlenie, nesprávne nazývané ako „pohryznutie“, zväčša vieme vyriešiť niekoľkými radami prvej pomoci.

Ich výskyt sa zvyšuje zhoršeným počasím, či prílivom. No sú oblasti, ktoré sú priamo známe výskytom obzvlášť jedovatých medúz, ktoré predstavujú vážne riziko. Zväčša obývajú vody Austrálie.

Jedovaté medúzy a ich druhy vo svete

Nebezpečné môžu byť niektoré druhy ružových medúz v Baltickom mori, alebo v Indopacifickej oblasti sa anchádza niekoľko druhov, ktoré môžu spôsobiť zdravotné komplikácie. Týka sa to rôznych pacifických ostrovov, Austrálie a širšej pacifickej oblasti.

Chrysaora je druh žijúci v okolí Severnej Ameriky a vie narobiť problémy. Dorastá do 30 centimetrov, no stále sa nemôže vyrovnať druhu Cyanea capillata, ktorý v hlave môže dosiahnuť až k dvom metrom.

Druh Chrysaora achlyos je výrazne sfarbená do červena alebo hnedá. Obýva len Tichý oceán v jeho severnej a strednej časti. Ako každá pŕhlivá medúza, má telo pokryté tisíckami nematocytov so špirálovým bodavým vláknom. Len čo sa nematocyt dotkne svojej obete, z nematocytov sa vytiahne vlákno s obsahom jedu. To do buniek vstrekuje toxíny, ktoré drobnú korisť zabijú, väčšiu odradia od útoku.

Aurelia aurita, tiež nazývaná ako mesačná medúza, je podľa vzhľadu jedna z najznámejších medúz. Vo vode môže mierne svietiť a živí sa hlavne planktónom, no siahne aj po drobných živočíchoch, ktoré drží v chápadlách. V nich sa nachádzajú aj jedové žľazy, ktoré potravu usmrcujú, no spôsobujú aj popálenia človeku. Žije vo všetkých oceánoch sveta a dožíva sa len niekoľkých mesiacov.

Obrovský druh Cyanea capillata prežíva v severnom Atlantiku, je menej rozšírený, ale dokážete sa mu pri plávaní vyhnúť. Horšie je, že mŕtva medúza tohto druhu vyplavená na pláž, alebo plávajúca ako mŕtva vo vašej blízkosti, sa aj polorozpadnutá nevzdáva svojich účinkov a môže spôsobiť poriadne problémy nie len jedinému človeku, ale pokojne veľkej skupine plavcov.

Irukandji je jedna j z najjedovatejších. Jej latinský názov je Carukia barnesi a obýva moria na severe Austrálie, no objaviť sa môže aj žiaľ kdekoľvek inde. Je ojedinelá. Niečo také ako je Irukandjiu je možno vtip Matky prírody. Jej telo má len pol centimetra, ale za to jej tenké chápadlá môžu byť dlhé až takmer do jedného metra. Pri tomto druhu sú zarážajúce dva fakty. Preniknú pre svoju veľkosť hravo cez siete, ktoré chránia pláže pred medúzami. Druhý fakt je, že nepŕhlia chápadlami, ale hlavičkou. V uvedenom videu prvý príklad.

Jedna z najhorších, ktorej dokážu ľudia prísť na meno a podľa niektorých rebríčkov dokonca celkom najhoršia na úplnom vrchole hrozivosti, je Chironex fleckeri, ktorá spôsobuje vážne popáleniny. Spôsobuje ich jed ukrytý v chápadlách, ktorý sa do tela zasiahnutého človeka dostáva okamžite a zasahuje srdce a nervovú sústavu. Pre extrémnu silu popálenia a efektu, akoby vás zasiahol elektrický prúd s horúcou sopečnou lávou, sa telo dostáva do vážneho šoku. Ten ho paralyzuje a môže vyvolať zástavu srdca. U niektorých ľudí dokonca v priebehu niekoľkých sekúnd. Prípady, kedy sa zásah medúzy podarí prežiť a je poskytnutá prvá pomoc, veľmi rýchlo zanechávajú na pokožke známky popálenia ako od ohňa s pľuzgiermi a doživotnými jazvami. Má výrazné chápadlá a telo, ktoré z niektorých uhlov môže pripomínať röntgenovú snímku ľudskej lebky. Už to akoby bolo varovaním pred nebezpečenstvom, ktoré predstavuje.