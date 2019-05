Obec Kružlová má slovenský rekord so svojim nápisom ÚDOLIE SMRTI - ZN.SK

Slovenský rekordza najväčší vertikálny nápis v exteriéri získala obec Kružlová, ktorej obyvatelia ho osadili v ÚDOLÍ SMRTI, kde sa uskutočnila najväčšia tanková bitka v rámci Karpatsko-duklianskej operácie. Nápis s rozmermi 998×290 cm je fotogenickou dominantou a turistickým lákadlom a pripomína svetoznámy nápis HOLLYWOOD. Ustanovujúci rekord bol zaregistrovaný 11.apríla 2019. Informoval o tom PhDr. Adrián Gužo,starosta obce Kružlová. Viac informácií o projekte je na www.kruzlova.sk.

Nápis “Údolie smrti” bol realizovaný v rámci mikroprojektu Údolie smrti – zem vojnových hrdinov” financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.Týmto nápisom si jeho realizátori uctili pamiatku všetkých padlých vojakov a pripomenuli si ťažké straty a urputné boje počas 2. svetovej vojny. Zároveň sa svojou veľkosťou stal dominantou Údolia smrti a bol zapísaný v knihe rekordov ako najväčší nadpis na Slovensku.

Mikroprojekt je výsledkom cezhraničnej spolupráce a podpory rozvoja programov a produktov cestového ruchu so špecifickou tématikou prihraničných regiónov. Prebiehal za účasti slovenského a poľského partnera, združení a organizácii, ktoré sa zameriavajú na rozvoj, podporu a propagáciu tohto kultúrneho a prírodného dedičstva. V rámci mikroprojektu boli vybudované 2 altánky. Jeden v obci Havranec a druhý v obci Kružlová. Altánky už slúžia ako spoločenská a oddychová zóna nielen pre turistov, ale aj ľudí zo širokého okolia.

Ďalšou dôležitou aktivitou bolo osadenie informačných tabúľ v každej obci mikroregiónu obsahujúcich informácie o najvýznamnejších osobnostiach pôsobiacich na danom území vo vojnových časoch, ktorí zohrali historickú úlohu v oslobodzovaní tohto územia počas 2. svetovej vojny. Informačný leták s mapou, vyhotovený v slovenskej a poľskej verzii rámci tohto mikroprojektu informuje o historických a kultúrnych pamiatkach v 9-tich obciach mikroregiónu Údolia smrti.

Údolie smrti

Medzi obcami Kružlová, Kapišová, a Nižná Písaná je v teréne rozmiestnená tanková technika znázorňujúca tankovú rotu v útoku. Symbolizuje ju 8 tankov T-34/85. Návštevníkom pripomínajú tankové boje, ktoré sa v tomto priestore odohrali od 25. do 27. októbra 1944. Návštevnícky najzaujímavejší je inscenovaný taran sovietskeho tanku T-34/85 vklineného do nemeckého tanku PZKpfw.IVAusf.J na rázcestí do Údolia smrti.Toto údolie, kde sa odohrali najťažšie boje s masívnym nasadením tankov, patrí do múzea na Dukle. V apríli 2019 pribudol nový nápis ,,ÚDOLIE SMRTI“, realizovaný obcou Kružlová. Nová dominanta láka turistov svojou netradičnosťou.

Dukla láka svojou vojenskou históriou

V regióne okolo Svidníka je množstvo vojnových pamiatok. Jedna z najväčších dominánt – Vyhliadková veža na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik) je síce pre verejnosť v súčasnosti z prevádzkových a investičných dôvodov uzavretá do 31. 5. 2019, resp.do odvolania, ostatné atrakcie, vrátane stálej expozície “Vojenské dejiny Slovenska 1914 – 1945” v Vojenskom múzeu v Svidníku, sú prístupné. Severovýchod Slovenska tak ponúka zaujímavú paletu kultúrnych podujatí, niektoré z nich s tradíciou už od stredoveku.

Pre priaznivcov vojnovej histórie sa začína hlavná sezóna 1. mája, keď Vojenské historické múzeum, Múzejné oddelenie Svidník, sprístupňuje po zime rôzne atrakcie umiestnené v teréne. Návštevníci môžu obdivovať bojisko, dotýkať sa tankov a inej ťažkej bojovej techniky z 2. svetovej vojny rozmiestnenej v areáli prírodného múzea a okolo cesty do Svidníka. Priestor Duklianskeho priesmyku a okolia bol na jeseň a v zime v roku 1944 dejiskom krvavých bojov medzi jednotkami Červenej armády, jednotkami 1. československého armádneho zboru v ZSSR a jednotkami nemeckého Wehrmachtu.

Pamätník Československej armády na Dukle je národná kultúrna pamiatka. Tento prírodný areál patrí k najnavštevovanejším miestam regiónu. Počas bojov tu padlo vyše 60 tisíc sovietskych a československých vojakov. Pamätník vysoký 28 m postavili v roku 1949. Je zakomponovaný do vojenského cintorína, ktorý pretína kolonáda s bronzovými tabuľami. Tabule nesú mená 1 265 padlých príslušníkov 1. čsl. armádneho zboru.

Kapitolu vojnových dejíndokumentujeaj celoročne otvorené Vojenské múzeumpriamo vo Svidníku. Sídli v budove, ktorá tvarom pripomína protitankovú mínu. V parku neďaleko múzea sa nachádza externá expozícia ťažkej vojenskej techniky. V susedstve expozície stojí od roku 1954 Pamätník sovietskej armády, kde je pochovaných vyše 9 000 vojakov padlých na jeseň 1944.

Priamo v meste sa nachádza aj Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry. Jeho súčasťou je skanzen ľudovej architektúry so vzácnym dreveným chrámom a Galéria Dezidera Millyho, ktorej dominantou je súbor ikon, patriacich medzi najstaršie zbierkové predmety múzea. V kategórii národných kultúrnych pamiatok je v okolí Svidníka jedenásť drevených chrámov východného obradu.

Vlete sa tu konajú atraktívne Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska a Rusínsky festival. Dominantou centra Svidníka je socha armádneho generála Ludvíka Svobodu, jediná v strednej Európe.Okolie poskytuje možnosti spoznávania ľudových zvykov a obyčajov, pešiu turistiku po značkových chodníkoch, stanovanie, cykloturistiku, autoturistiku.Vo Svidníku je k dispozícii vodný svet Aquaruthenia Svidník s krytými bazénmi a wellness s celoročnou prevádzkou.

VYBRANÉ KULTÚRNE PODUJATIA VO SVIDNÍKU V ROKU2018:

Rusínsky festival bude od 20.-26.5.2019 v priestoroch amfiteátra vo Svidníku.

Slávnosti Rusínov-Ukrajincov Slovenska, 65. ročník, v termíne 14.-16.6.2019 v priestoroch amfiteátra vo Svidníku.

Dni mesta Svidníkbudú v dňoch 28.-29.6.2019 na pešej zóne vo Svidníku.

Počas roka sa v meste koná niekoľko tradičných podujatí, ktoré majú už svoje stabilné miesto v kalendári. Patria medzi nich: Výročie oslobodenie Svidníka, Deň žien, Deň Učiteľov, Deň Matiek, Oslavy 1. mája, Festivaly, Dukelský beh mieru, Október-mesiac úcty k starším, Echo našich slávností, Predvianočné predajné trhy, Vianočné koncerty, Vianočné trhy a Silvester.

