V Singapure neodhadzujte žiadne smeti, žuvačky sú zakázané - ZN.SK

V Singapure si potrpia na čistotu. Za odhodenie smeti, kúsku obalu od čokolády, alebo zámerne odhodeného papierika môžete dostať pokutu aj do výšky 200 eur a viac. Poriadkové pravidlá, ale hlavne nasadenie miestnejpolície a bezpečnostných kamier to myslia naozaj vážne. Už pri odlete si vás môže pokojne odchytiť polícia a vyčísliť vám pokuty za všetky smeti, ktoré ste si v uliciach za sebou nechávali. Nešlo by pritom o nič výnimočné. Sú to najmú turisti, ktorí prichádzajú nepripravení a bez základných znalostí o tom, čo smú a nesmú do krajiny doviezť.

Úmyselné odhodenie odpadkov vás vyjde draho

Je mnoho prípadov, ktré vo svete šokujú, no v Singapure sú chápané ako bežná súčasť súčasnej kultúry a súčasť bežného života. Čistotu ulíc a poriadok docielili tvrdými postihmi za znečisťovanie. Singapur je tak v poiriadnom kontraste so zvyšnou Áziou, ktorá je extrémnym znečistovateľom životného prostredia a mnoho okolitých krajín vníma odpad ako bežnú súčasť ulíc a okolia vlastných domov. Singapur sa však odlišuje aj inými prísnymi nariadeniami. Prísny zákaz platí pre žitie žuvačiek na ulici a je tak aj zakázaný ich dovoz. Čo na tom, že možno dobre chutia?

Ak ste turista a žujete žuvačku, chce to poriadnu dávku šťastia, aby ste mali pri sebe aj úradne osvedčený preklad do angličtiny, v ktorom stojí zmienka o zdravotných dôvodov vášho žuvania. Tie ako jediné sú ospravedlnením pred pokutou. Problémom však je aj sprejovanie ulíc, odlupovanie farieb, vyškrabovanie písiem, či iné poškodzovanie verejného majetku, ale aj prechádzanie na červenú a mimo priechody pre chodcov. Tam dokonca platí aj to, čo na Slovensku nikto nedokáže vysvetliť. že cyklista sediaci na bicykli na priechod pre chodcov nepatrí.

Tak trochu pripomínajú Bielorusko

Nie tak výškou, ako znením niektorých nariadení, sa veľmi podobá na Azerbajdžan, alebo Bielorusko a jeho hlavné mesto Minsk. Aj tu vás čaká kultúrny šok, kedy je poriadok na uliciach a ľudia hádžuci smeti len do košov, niečo samozrejmé. Bielorus prichádzajúci na Slovensko má vštepené pravidlá a prináša si ich aj k nám. Ťažko ho uvidíte odhadzovať smeti na ulici len tak cielene a prechádzať ho mimo priechod pre chodcov. Ak to aj spraví, vnútorný pocit nespokojnosti a obavy v ňom zostane ešte priveľmi dlho. Viac o Bielorusku si prečítajte v našom článku venovanom zaujímavostiam.