Nové EVČ áut pre Bratislavu: BD, BE, BI alebo BT. Ktorú chcete vy?

Všetci sme to vedeli, ale nikto si nechcel pripustiť, že sa ten čas blíži. Nová dvojpísmenová EVČ (ľudovo a nesprávne ŠPZ) značka pre Bratislavu bude už čoskoro potrebná, keďže BL sa minie už na budúci rok. Ako sme už v dávnych medializovaných informáciách mali možnosť vidieť, neuvažuje sa v prípade Bratislavy len s písmenkami, ktoré sú aj naozaj v pomerne dlhom názve obsiahnuté, ale nezmyselne sa tam pchajú aj písmenká, s ktorými sa Bratislavčania odmietajú stotožniť. Ich sa totiž nikto nepýtal… až teraz.

Facebook stránky policajného zboru vyhlásili anketu

Na Facebook stránkach Policajného zboru, ktoré spravuje podľa obsahu a autentických informácií naozaj niekto z polície, bola zverejnená anketa pre voľbu novej EVČ pre Bratislavu. Z prvotných návrhov BD, BE, BI a BT si teraz môžu vyberať ľudia hlasovaním medzi BD a BE. Neskôr pribudnú do hlasovania aj BI a BT. Hlasovanie na polovice mnoho ľudí nepochopilo a dožadujú sa skratky BT, ktorá je pre Bratislavčanov najbližšia a najprijateľnejšia.

Ťažko povedať, ako veľmi budú výsledky internetového hlasovania záväzné, najmä ak sa prihlasujú aj ľudia, ktorí v Bratislave nikdy neboli. Už teraz sa ale mnoho ľudí ozýva za to, aby sa pri výbere EVČ pre hlavné mesto postupovalo s rozumom a použilo sa písmenko, ktoré v názve mesta naozaj aj je. Hlavné mesto totiž nesie názov BRATISLAVA a o jeho histórii sme si už niečo napísali. Nie je BRADISLAVA, ani BRETISLAVA, či BRATISLEVA, aby mohol byť priestor na použitie BD a BE. Zatiaľ totiž platí akési pravidlo logiky.

BT je v logike najlepšou voľbou

To, čo naopak ľudia vítajú, hoci sa to má objaviť až v druhom kole hlasovania, čo je skôr nešťastné, ako strategické, je výber medzi BI a BT. Písmenká I aj T sa v názve nachádzajú. T pritom o niečo skôr. Aj z diskusie ľudí, ktorí by mali BT nosiť na svojich vozidlách, je skrátka toto jasná voľba. V iných prípadoch sa núka niečo, čo bude celkom prirodzené a mimobratislavskí hrdinovia sa toho veľmi radi zhostia bez toho, aby sme to sami spomenuli… o čom?

BD totiž priamo vyzýva na častovanie vodiča ako „bratislavský debil“. BI vyzýva k témam, ktoré písmenami BI začínajú a rozdeľujú spoločnosť. Ale prečo BE? Akú spojitosť má to E s Bratislavou? Jeden z komentárov pod anketou trefne poznamenal akurát jedinú spojitosť so známym „Bláva nÉ!“

Už teraz sú majitelia áut s BL pre iných jednoducho „BLaváci“, „BLbci“, či „Bratislavskí Lúzri“. Ale ak už sme pritom, pomerne známe sú aj KS – košický sedlák, PK – pekáč, PP – „po papuli“ a Kežmarčanov akoby sa nikto vôbec nepýtal, čo si myslia o ich EVČ. Ale ani BL nie je celkom v poriadku, aj keď pri majiteľov kupovaných slovných EVČ bola peknou inšpiráciou spolu s BA. BL – na konci EVČ kombinácie +BI, +BO, +CH, +IC, +IK… sú vždy úsmevné.

Môže vás zaujímať:

Zaujímavosti

V USA máte EVČ na meno a môžete si tabuľky s číslom presunúť na iné auto.

V Československu mala Praha EVČ začínajúcu na A, až postupne sa systém prerábal, no Prahe pre vysoký počet vozidiel zostal dodnes.

Hoci sa nájdu kritici nášho systému, je vo všeobecnosti prehľadný a máme jasno v tom, v ktorom regióne je auto prihlásené. Podobne je na tom Rakúsko. V iných krajinách majú mimoriadny chaos. V Turecku si napríklad autá rozoznávajú podľa čísiel. Okresné mestá sú zoradené postupne podľa abecedy, takže EVČ z mesta Adana má 01. Medzi Ankarou a Adanou sú štyri okresy, takže Ankara má 06. Obľúbená Antalya má 07… väčšina kamiónov má na EVČ číslo 34. 34 patrí Istanbulu. Izmir má 35. Napríklad mesto Batman má 72 a porušuje tým poradie svojim B na začiatku abecedy. Ale to len preto, že sa medzi okresy a samostatné EVČ zaradilo neskôr.

Jasne dané úvodné písmená u nás umožňujú ľahké dohľadanie vozidiel, aj keď si nepamätáte celú EVČ. Napomáha tomu aj veľkosť a čitateľnosť písma. V Čechách je to sťažené horšou viditeľnosťou a prehľadnosťou značiek. Tam sa kombinuje poradie písmen a čísiel výraznejšie.