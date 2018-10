Poľskí vodiči na slovenských cestách používajú vysielačky už dlho - ZN.SK

Prípad z Oravy, kedy agresívni pretekári na drahých autách z Poľska spôsobili smrteľnú nehodu, opäť oživil tému dopravy, poľských vodičov a slovenských ciest v rôznych kombináciách slov. Najmä ľudia v severných regiónoch poznajú bežný folklór s ktorým sa Poliaci naučili fungovať a nám je pritom stále malou neznámou. Vysielačky v osobných autách sú v našich končinách skôr záležitosť výjazdových a zásahových vozidiel.

Vysielačky v osobnom aute

To, že kamionisti medzi sebou komunikujú vysielačkami, je celkom bežné a samozrejmé. Po celom svete sa nimi vodiči varujú pred zápchami a nehodami. Napríklad aby nemeškala dodávka tovaru. V osobných vozidlách sa s nimi stretávame menej. Napriek tomu ľudia na Orave a na Kysuciach stretávajú bežné poľské rodinné sedany, hatchbagy a iné osobné vozidlá s jednou klasickou a druhou oveľa väčšou magnetom pripevnenou anténou. Nie sú to pritom len oni, ale pokojne ktokoľvek z vodičov po diaľniciach a cestách kdekoľvek, kde spozornejú na nezvyčajný počet antén na aute. pritom niektorí ich majú dve jednoducho preto, že je to doma bežné a aj vzdialené autá môžu so sebou hovoriť. Ich využívanie tak naozaj nie je len vecou zneužívania ich výhod.

Ich nositelia chcú vedieť, kde sú hliadky, zápchy a neraz sa nájde dobrák, ktorý aj bez záruky, že niekto ide za ním, dá vedieť ďalej. Aj takto sa vedia medzi sebou dorozumieť tí, ktorým nemusí ísť len o plynulosť premávky. Poliaci berú vysielačky aj do Chorvátska. Na čerpacích staniciach aj v kolónach sa bežne medzi sebou tankujúci, či čakajúci poznajú podľa tykadla, bez toho, aby si videli na značku. Tí, čo sa presúvajú za prácou do Rakúska a Nemecka, alebo Anglicka už mimo Slovenska, majú svoju volavku. Prvého, ktorému sa ostatní z partie zložia na pokutu. Aj takto podľa miestnych fungujú poľské partie. Nemusí ísť vždy o pretekárov.

Kde sú ceste policajné hliadky a kontroly?

Predajcovia pochybného mäsa bez chladiacich boxov sa v minulosti bežne pohybovali v okolí hraníc. Ľudia chudobní, ktorí mali lacné mäso, kuracinu, či polotovary ďaleko, radi siahli po výhodnej cene, labilnej váhe a rýchlej dodávke. Na zákrute pri kostole, pred kultúrnym domom nečakane a na pár minút či polhodinku.

Tieto dodávky však nikdy nešli samé. Na cestu za ľahkým a istým zárobkom vyrážali vždy s autom a vysielačkou dostatočne vopred. Upozornila tak na kontroly, či iné neželané prekvapenia na ceste.

ilustračné foto

Biele neoznačené dodávky bez chladiaceho agregátu nemuseli predávať len mäso. Neraz ponúkali bonus ako zeleninu, či dokonca v ojedinelom prípade aj balené krowky. Nie proti kvalite mäsa. Chýbajúce doklady, neraz váha, pôvod mäsa a spôsob prepravy ale boli dôvod na postih. Aj dnes veľmi sporadicky vyrážajú do rôznych obcí, nepravidelne k miestu a času. O prípadoch preťažených dodávok, ktoré vysielačky potrebujú rovnako, už ani netreba viac hovoriť.

Nie je nič neobvyklé, keď sa na cestách objavia majitelia silných strojov. Pre nich neexistujú voľné trate a tak otestovať silu strojov chuť núti na cestách bežných. Napríklad aj na tých slovenských. Mať niekoho vpredu znamená mať čistý vzduch a dupnúť na plyn. Zároveň sa vyhnúť problému. To, že však vodič nezmyselne riskuje životy druhých, je však neodpustiteľné. Nezmyselné zabitie človeka by malo byť spojené s mimoriadnym odškodným. S drzosťou akou vodič koná by tak mal konať aj súd.

Polícia plánuje vytvoriť opatrenia proti používaniu vysielačiek v osobných autách. Predstava, ako to dosiahnuť a ako znížiť zneužívanie komunikácie na vlastných frekvenciách, je však veľmi ťažká.