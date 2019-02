Mikrovlnná rúra vznikla úplnou náhodou. Prečo sa tanier točí? - ZN.SK

Mikrovlnné rúry dnes patria k jedným z najpoužívanejších spotrebičov. Určite nechýbajú v nejednej domácnosti, pretože sú skvelými pomocníkmi a hlavne v našej uponáhľanej dobe šetria čas. Sú však naozaj škodlivé?

Mikrovlnná rúra (piecka, sporák),alebo jednoducho a hovorovo mikrovlnka, je zariadenie, ktoré sa používa na tepelné upravenie jedla. Jej pomenovanie vzniklo na základe využívania ohrevu pomocou tepelných vĺn – preto sa nazýva mikrovlnka. Ohrievané jedlá by mali obsahovať vodu. Fyzikálny jav tepelného spracovania spočíva v dôsledku rozkmitania molekúl vody pod vplyvom žiarenia mikrovĺn.

Mikrovlnka bola objavená úplne náhodne

Mikrovlnka pôvodne vznikla omylom. Prvý účel mikrovlnného žiarenia bol použitý pri výrobe radarov. Vtedajší vedci zistili, že mikrovlnné žiarenie je rozpoznateľné pomocou elektromagnetických vĺn. Toto žiarenie vynašiel vedec James Clerk Maxwell v roku 1886. Používalo sa pre použitie zdroju žiarenia radarov. Pri testovaní radarov a výrobe magnetronu Percy Spencer zistil, že mikrovlnné žiarenie dokáže zohrievať veci obsahujúce vodu. Objav uskutočnil tak, že sa mu vo vrecku rozpustila čokoláda. Preto si Spencer v roku 1966 dal patentovať tento vynález na ohrev.

foto: magnetron

Prvé mikrovlnky vážili viac ako 300 kíl, čo bolo z praktických dôvodov nepoužiteľné pre bežné domácnosti. Používali sa iba v reštauráciách, v oddelených miestnostiach. Tieto zariadenia taktiež potrebovali špeciálne chladenie. Keď až v roku 1975 prišla do USA éra mikrovlniek, došlo k ich zlacneniu a samozrejme zmenšeniu. V Európe sme ich začali používať až po roku 1980.

Ako mikrovlnka funguje?

Mikrovlnky odovzdávajú energiu ohrievanej látky. Molekuly vody túto energiu prijímajú. Preto je potrebné, aby jedlo obsahovalo vodu. Z hľadiska ekonomiky je toto ohrievanie šetrnejšie. Prečo sa však jedlo musí otáčať? V mikrovlnke existujú určité maximá alebo minimá. V praxi to znamená, že v určitých miestach sa jedlo nezohrieva vôbec alebo naopak sa doslova prehrieva. Pomocou otáčania jedla sa dosiahne približne rovnomerný efekt a jedlo sa nepripáli.

Je mikrovlnka škodlivá?

Samotné slovo žiarenie vyvoláva u ľudstva dlhodobú averziu. Mnoho z nás si hneď v pamäti vybaví rádioaktívne žiarenie. Opak je však pravdou. Mikrovlnné žiarenie a rádioaktívne žiarenie nemajú nič spoločné. Rádioaktívne žiarenie je ionizujúce (je produktom rádioaktívneho rozpadu) to mikrovlnné je neionizujúce. Z laického hľadiska by sme teda mikrovlnné žiarenie mohli prirovnať k žiareniu z mobilných telefónov alebo Wi-Fi signálu. Určite by sme však našli rôznych odporcov mikrovlniek. Výskumy však ukázali, že mikrovlnné ohrievanie jedla je rovnako nebezpečné ako iné formy ohrievania. Neobsahuje nijaké sekundárne žiarenie a čo viac, nestretávame sa s príliš vysokými teplotami ako napríklad pri pečení.