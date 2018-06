Para orechy sú rádioaktívnejšie než by ste čakali, ale žiaden strach

Para orechy pozná každý milovník orechov. Niektorí im dokonca nedokážeme odolať. Zaujímavú sú z viacerých dôvodov, no azda ten najzaujímavejší dôvod je obsah rádioaktivity v nich, ktorý prekračuje 1000 násobne hodnoty rádioaktivity iných orechov. Prečo?

Rádioaktívne para orechy

Žiaden strach, napriek 1000 násobnému prekročeniu obsahu rádioaktivity nejde o hodnoty, ktoré by boli zdraviu škodlivé, alebo ho ohrozujúce. Ani merače, takzvané dozimetre, by nenamerali žiadne hodnoty. Za rádioaktivitu môže radón, ktorý je bežne súčasťou prírody a pôsobí na všetkých z nás. Na rastlinu, presnejšie mohutný vysoký strom, ktorý para orechy plodí, však pôsobí aj tak, že ho prenáša na svoje plody. Môže za to mohutný hlboký koreňový systém.

Strom Bertholletia excelsa

Rastlina menom Bertholletia excelsa, ktorú v Českej republike nazývajú Juvie ztepilá, je jediný druh tohto stromu. Rastie v pralesoch južnej Ameriky, využívaný je pre drevo, no ešte viac pre cenné a vyhľadávané orechy. Paraorechy, ktoré majú svoj názov zrejme podľa prístavného mesta Pará, odkiaľ ich vyvážali v minulosti.

Dorastie až do výšky 50 metrov, no nejde o strom, ktorý by bol hromadne vysádzaný. Je veľmi citlivý na znečistenie, poškodenie a tak je pomerne zraniteľný. Taktiež je pestovanie je ťažšie a predávané sú orechy z voľne rastúcich stromov. To by zodpovedalo aj ich cene. Z látok, ktoré para orechy obsahujú za zmienku určite stoja oleje s obsahom až 70%, ďalej bielkoviny, sacharidy a vitamíny A, B1, B3, selén, draslík, horčík a železo. Najčastejšie sa s nimi stretávame v surovom stave, využitie nachádzajú aj v kozmetike.

