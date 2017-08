V Miami Beach vyskúšajte pláž na pobreží Atlantiku s Karibiku - ZN.SK

Miami Beach možno nie je medzi typickými cieľmi Slovákov. Po chuti je nám skôr New York, v ktorom sa odohrávalo a odohráva obrovské množstvo príbehov každý deň už pár storočí. Miami Beach je skôr pre mladých, ktorí idú za zábavou, za adrenalínom, za zaujímavými modernými miestami, alebo nákupmi. Časť mesta Miami nachádzajúca sa na ostrove na východe Floridy, je miestom z ktorého sa pozeráte na šíre more Atlantického oceánu, hoci v skutočnosti pozeráte na severnú časť Karibiku. Navštíviť miestnu pláž znamená zažiť presne to isté miesto, aké sa objavuje v niektorých filmoch a seriáloch.

Pláž v Miami Beach

Rozsiahla piesková plocha s jemným pieskom udržiavaná a čistá, ktorá je buď miestom pre preteky štvorkoliek, pre cyklistov, bežcov a športovcov, je hracou plochou pre nespočetné množstvo loptových hier, diskoték pod šírim nebom, alebo len miestom pre opaľovanie ľudí. Krásky od výmyslu sveta, vypracovaní borci, aj jednoduchí ľudia, turisti. Treba priznať, že mnohí sú reálne vyšportovaní návštevníci, ktorí si dávajú pozor na svoj vzhľad a nevzhľadných obéznych ľudí tu až tak veľmi nevídať. Pravidelne pobrežie lemujú domčeky pobrežnej hliadky tak, ako to majú aj v Kalifornii v slávnom Baywatch.

Miami Beach láka všetkých zahraničných návštevníkov Miami, takže sa pokojne stretnete aj s inými Slovákmi, Čechmi, či Poliakmi. Do jemného piesku môžete nakresliť slovenský znak s rokom návštevy kvôli fotografii a môžete sledovať, komu z okoloidúcich to niečo pripomenie. More býva pokojné, aj rozbúrené. Vhodné na kúpanie, aj keď niektorí ľudia sem prichádzajú a ani do vody nejdú.

Medzi pieskovou plážou širokou niekoľko desiatok metrov a prvou cestou je palmový úzky pás. Kokosové orechy týchto paliem s radosťou zbierajú bezdomovci a predávajú ich priamo na ulici. Pôsobia neškodne a sú pomerne priateľskí.

Promenáda lemujúca pláž v Miami Beach

Južná časť Miami Beach od miesta vyplávajúcich výletných lodí na otvorené more a vežiakov má bežný chodník. Ďalej na sever sa tiahne promenáda tvorená z mostov a vyvýšených ciest nachádzajúcich sa nad hustou bujnou zeleňou. Sem tam na drevenú promenádu vylezie jašterica skontrolovať trasu. Pravidelne je možné nájsť oddychové miesta v tieni paliem, alebo bezplatné sprchy. Ak nenájdete mobilného predajcu nápojov, navštíviť môžete niektorý podnik priamo pri ceste. Pre tempo vozidiel si miestni zvykli prechádzať cez cestu v podstate kdekoľvek. Napriek dojmu ručného a chaotického miesta však ide o veľmi pokojné a príjemné miesto.

