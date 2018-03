Medvedí cesnak: ako ho rozpoznať, spracovať a skladovať? - ZN.SK

Cesnak medvedí je sezónna rastlinka. V prírode ho nájdete iba v jarnom období. Na to, aby ste jeho liečivú silu mohli využívať po celý rok, existujú rôzne spôsoby spracovania a skladovania na to, aby si zachoval čerstvosť.

Pri zbere si prichystajte čuchové bunky

Ako rozpoznáte medvedí cesnak od iných divých rastlín? Ľudia si ho niekedy mýlia s listami konvalinky, no treba si na to dať pozor! Z konzumácie konvalinky by ste sa mohli otráviť. Ako ho teda rozlíšiť? Zaručene ho spoznáte podľa prenikavej cesnakovej vône. Ak si nie ste istí, stačí sa zohnúť a pošúchať lístok, ktorý hneď uvoľní arómu cesnaku. Lístky medvedieho cesnaku sú podlhovasté, tmavozelené, hladké a jemnejšie na rozdiel od listov konvalinky. Samozrejme, podľa vône si ho nepomýlite. Konvalinka totiž žiadnu výraznú nemá.

Konvalinka kvitne v neskorších mesiacoch ako cesnak. Vtedy už ich rozlíšite aj podľa kvetov. U oboch rastliniek sú biele, ale majú iný tvar.

Ako spracovať a využiť medvedí cesnak



Medvedí cesnak je perfektnou prísadou v kuchyni. Je plný vitamínov a prospešných látok, výborne chutí a môžete ho použiť naozaj ku všetkému, samozrejme okrem sladkých jedál.

Je veľmi aromatický a môže v pokrme preraziť ostatné chute a vône. Niekomu to neprekáža, a komu áno, ten ho môže použiť iba ako dochucovadlo, v menšom množstve. Tepelne neupravený má najlepšie účinky na zdravie. Môžete ho použiť do zeleninového šalátu, na cestoviny, ako prílohu k mäsu, do polievky. Surové, čerstvé lístky sa dajú nasekať, a tak ako pažítka, dať na krajec chleba.

Zaujímavý spôsob spracovania je vylúhovať medvedí cesnak vo vysoko koncentrovanom alkohole. Proces trvá približne dva týždne a z výluhu vznikne takzvaná tinktúra. Pije sa v malých množstvách, dokonca iba po kvapkách. Niekto ju pije pravidelne ako prevenciu, niekto až keď zacíti napríklad škrábanie v krku alebo keď má začínajúcu nádchu. Veľká fľaša vám zaručene vydrží aj celý rok. Chuť i vôňa tinktúry je veľmi ostrá, výrazná a nie je práve príjemná. Pred vypitím odporúčame zapchať si nos J Niektoré domáce recepty hovoria o vylúhovaní lístkov cesnaku vo víne. V tomto prípade si výťažok môžete dochutiť medom.

Ako ho dokážeme skladovať?

Jednoduchý spôsob ako skladovať medvedí cesnak na každodenné používanie je v sáčiku chladničke. Do pár dní nezvädne. Ak ho potrebujete uložiť na dlhšie obdobie, dobrou technikou je miska naplnená vodou, alebo zatváracia plastová miska s navlhčeným servítkom vo vnútri. Cesnak tak vydrží dlho čerstvý.

Klasickým skladovacím priestorom tak, ako aj pre inú zeleninu, je mraznička. Cesnak si zmrazením zachová všetky prospešné látky. Super spôsob skladovania je v oleji, tým, že si vyrobíte cesnakové pesto. Rozmixované lístky nadrobno zmiešate s olivovým olejom a prípadne s inými bylinkami a vložíte do malého zaváraninového pohára. Na cestoviny je ako stvorené.

Menej preferované je sušenie, lebo tým cesnak stráca svoje účinky. Ak ho máte veľa a už neviete čo s ním, môžete si ho usušiť, namlieť a uskladniť ako koreninu. Používať ho budete ako dochucovadlo.