Diéty a druhy diét: Stravovací program podľa Antónie Mačingovej - ZN.SK

Je obdobie pôstu, prichádza jar, ktorá symbolizuje znovuzrodenie a ešte k tomu všetkému sa mnoho ľudí snaží vyformovať si postavu do plaviek. Diéta, jarná očista, zmena životosprávy, zmena stravovania, redukcia váhy, detoxikácia. Je jedno, ako tento proces nazvete, vždy vám bude evokovať jedno slovo: hlad. Pojem Mačingova diéta, ktorý nie je celkom správny, zažil za posledné roky veľký boom.

Antónia Mačingová vydala niekoľko publikácií v slovenčine aj češtine a zaujala významné miesto medzi odborníkmi v oblasti diét. Stravovanie či diéta podľa Mačingovej pritom stojí za pozornosť tých, ktorí si chcú urobiť poriadok v systéme stravovania. Základom tohto stravovania je nikdy nepociťovať hlad. To môže byť nakopnutím pre tých z vás, ktorí sa pri zdravom stravovaní najviac boja prázdneho žalúdka.

Ako každá zmena životosprávy, aj táto pracuje s predpokladom, že si ju udržíte už po zvyšok života a po dodržaní plánu detoxikácie sa nevrátite k pôvodným stravovacím návykom. Mačingová vám ponúka štvortýždňový cyklus stravovania, ktorý by mal s malými obmenami, alebo na podobnej báze u vás fungovať aj po skončení diéty.

Dôvody, prečo skúsiť Mačingovej stravovanie

Jednoduchou odpoveďou na otázku prečo to skúsiť je, že človek niekedy potrebuje zmenu. Ak cítite, že máte ťažký žalúdok, nadúva vás, máte problémy s črevami a podobne, je čas na zmenu stravovania. Ak sa cítite malátny, nemotorný, ďalším dôvodom začať so zdravou stravou je aj redukcia vašej váhy a tiež získanie návykov pravidelného stravovania a pitného režimu. Ako pri každej diéte či redukcii, aj tu treba prijímať veľa tekutín.Mačingová odporúča iba vodu, ktorú si občas môžete skombinovať so zázvorom alebo s citrónom.

Aké potraviny môžete jesť

Stravovací program, ktorý by ste mali dodržiavať aby sa dostavili nejaké výsledky, trvá štyri týždne. Začína sa tým, že v jedálničku najviac figuruje zelenina a ovocie. Niet sa čo čudovať, viacero odborníkov preferuje tieto potraviny nielen na zredukovanie váhy ale aj na odstránenie a prevenciu proti mnohým zdravotným problémom. Mačingová teda odporúča potraviny ako sú cvikla, mrkva, brokolica, zeler, jablko, cukyňa. Vytvorila z nich recepty, ktoré sú jednoduché, chutné a čo je dôležité, môžete si naložiť aj velikánsku porciu. Tvrdí, že musíte sa najesť až do úplnej sýtosti, ale samozrejme iba odporúčaných potravín, so žiadnymi výnimkami.

Recepty tvorí kombinovaním zeleniny (surovej,varenej či pečenej) s cesnakom a syrom. Ak medzi hlavnými jedlami predsa len pocítite hlad, odporúča zahnať ho hrsťou orechov (samozrejme nesolených) či sušenými slivkami alebo hrozienkami. Pokračujete pridávaním cestovín, vajíčka a obilnín do jedálnička.V poslednom týždni už môžete jesť aj chudé mäso.

Po štvortýždňovej detoxikácii organizmu autorka navrhuje princíp tzv. semaforového stravovania. Rôzne recepty sú označené zelenou, oranžovou a červenou farbou. Treba ich správne kombinovať, aby suroviny, ktoré si pripravujete, nenarúšali vnútornú harmóniu vášho organizmu, nespôsobovali nárast váhy a prekyslenie organizmu.

Táto autorka uznáva stravovanie podľa krvných skupín. Niektoré potraviny sú prospešné, niektoré neutrálne a niektoré škodlivé pre určitú krvnú skupinu.

Osobitou otázkou je kvalita zeleniny a ovocia, ktoré si kúpime v obchode. Chemické postreky a umelé farbivá asi nebudú tým pravým spôsobom na ceste ku zdravému spôsobu života. Preto ak máte možnosť, čerpajte z doma vypestovaných potravín, či už svojich, babkiných alebo susedových.

Budete mať z tohto stravovania spočiatku nejaké zdravotné ťažkosti?

Každá zmena vyvoláva nejaké dôsledky. Ak ste sa doteraz na zeleninu pozerali iba v regáloch v supermarkete a nemali ju zaradenú v jedálničku, váš organizmus môže trošku protestovať. V prvom týždni kvôli vysokému príjmu vlákniny a vody môžete trpieť hnačkou. Budete aj častejšie chodiť na malú potrebu. Telo sa očisťuje od toxínov a autorka spomína, že zo začiatku tak môže vznikať u človeka zvláštny telesný zápach.

Autor: Darina Martáková

Zdroj: MAČINGOVÁ, A.: Najedzte sa do štíhlosti.Košice: OTA, a.s., 2010. 149 s. ISBN: 978-80-969686-1.