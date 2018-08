Linbuilding cez katalógy stránok v roku 2018: nemysliteľná katastrofa - ZN.SK

Je to už niekoľko rokov, čo sa rôzne agentúry, jednotlivci, aj pochybní jednotlivci venujú takzvanému linkbuildingu cez internetové katalógy. Máte stránku, firmu na webe, alebo obchod a potrebujete sa objaviť v katalógoch stránok? Zrejme narazíte na staré články, ktoré nikto neaktualizoval a neodstránil, z pred niekoľkých rokov, ktoré tvrdia, ako nevyhnutné je byť v katalógoch stránok. V skutočnosti nemusíte byť ani v jedinom a predsa prosperovať. Áno, spätné odkazy sú dôležité, ale rozhodujúca je aj kvalita a prevedenie týchto odkazov. Druhá vec je, že nájsť dnes fungujúci katalóg stránok je takmer nemožné.

Situácia v roku 2018 je katastrofálna

V roku 2018 je situácia ešte katastrofálnejšia, než pred dvoma rokmi. Dôvodom je množstvo nefungujúcich veľkých hráčov a portálov, ktoré v minulosti ponúkali možnosť zaregistrovať si stránky bezplatne. Dnes už to neplatí. Zanikli aj menšie katalógy ako Xsite.sk, Smog.sk, Pridajlink.sk, celkom sa zmenil Orangeportal.sk. Desiatky článkov ich však stále propagujú v údajných aktuálnych zoznamoch, hoci aktuálnymi nie sú minimálne 3 roky a viac. Mnoho stránok dnes používa protokol HTTPS s ochranou SSL certifikátom a čoraz menej stránok je tak pod HTTP. S niečím takým nepočíta registračný formulár asi dvoch až troch katalógov. Ďalších päť vám vyhodí chybu bez toho, aby ste vedeli, že ide o problém práve protokolu a jeho zadania. Ďalší problém je ignorácia chýb, zlyhaní MySQL na serveroch, chyby neodstránené ešte z roku 2015 a taktiež problém s reCAPTCHA formulárom, ktorý potrebuje a žiada update, ale prevádzkovateľ katalógu tento problém nevidí. Ideálne, ak nemá uvedený ani kontakt a nie je ho tak možné ani len upozorniť.

Napríklad: jeden z mála slovenských katalógov so spätným potvrdením topindex.sk celkom zanikol a nahradil ho portál s vtipmi. Katalog.ins.sk je len doménou na predaj. Katalog.6f.sk – nech pridáte čokoľvek a strávite čas vypĺňaním, nakoniec váš web nie je “zodpovedajúci”. Nelogický nezmysel. Z čoho vychádza tento rating? Iný príklad je netroof.eu – neaktualizovaný CAPTCHA prvok odstavený už poriadne dlhý čas. To je len časť tých, ktoré fungujú, hoci len z časti.

V priebehu dvoch dní sa nám na slovenskom internete podarilo nájsť len 8 katalógov, ktoré zdanlivo fungujú. Otázne je, ktoré z nich fungujú naozaj a odkaz aj potvrdia. Ide o stránky:

Registrácia nekomerčnej stránky:

azet.sk (v reálnej prevádzke)

zoznam.sk (v reálnej prevádzke)

pozri.sk (v reálnej prevádzke)

surf.sk (v reálnej prevádzke)

katalogstranok.sk (v reálnej prevádzke)

azet.biz (v reálnej prevádzke)

vsetko.info (neisté)

ww.profile.sk (neisté)

Pre firemné odkazy skúste aj:

centrum.sk

e-katalog.sk

etlas.sk

Význam upadol, ale špekulanti ponúkajú naďalej

Aj dnes nachádzame inzeráty, ktoré ponúkajú registráciu do 60 slovenských katalógov. Záhadou nám zostáva, ako sa im podarí zaregistrovať aspoň do 20, nieto ešte získať potvrdený odkaz na desiatich z nich. Niečo také je nereálne a vzhľadom na aktívne ponúkanie služby môže ísť o podvodné jednanie zo strany poskytovateľov, firiem a aj jednotlivcov v internetovej inzercii. Registrácie stránok do katalógov ponúkajú výrobcovia stránok, študenti, aj inzeráty na portáloch typu JaSpravim.sk, Bazos.sk a podobne. Zoznam portálov, kam odkazy registrujú vám neposkytnú a záruku rovnako tak. V prípade eshopov existuje príležitosť zaregistrovať obchod do niekoľkých ďalších katalógov venovaných eshopom. V tejto oblasti sme sa nepohybovali. Technický stav mnohých z nich, totožný s popisom v úvode článku, nás odradil a taktiež neprehľadná situácia v zastaraných systémoch, cenníkoch s premrštenými cenami a v jednom prípade dokonca s cenníkom v SKK, nás celkom odradila.

Nemá totiž význam nakupovať platené pozície v adresároch firiem, adresároch eshopov a ani neodporúčame nakupovať ročné umiestnenie firiem v adresároch iných, ako tých, ktoré sú na Zoznam.sk, Azet.sk, alebo Centrum.sk. Najpoužívanejšie sú práve Azet.sk a Zoznam.sk. Na Slovensku však existuje aj niekoľko pochybných adresárov, ktoré sa vás budú snažiť presvedčiť o dôležitosti existencie vašej firmy v nich. Reálne vám ale umiestnenie a zviditeľnenie odkazu neprinesie absolútne nič. Viacero firiem už v priebehu posledných 10 rokov naletelo sľubom nemenovaného adresára, v ktorom umiestnenie firmy nepriniesli žiadne merateľné konverzie, ba ani len návštevy náhodných ľudí. Zvýraznené a zvýhodnené pozície nenakupujte nikdy v katalógu, na ktorý ste sami nenarazili a ani pri opakovaných pokusoch naň nedokážete naraziť. Pri 16 ročných skúsenostiach s online marketingom už možno hovoriť o skúsenostiach a prehľade toho, čo kto na koho skúša, aby zarobil.

Viete ešte o nejakom aktuálnom a hlavne fungujúcom katalógu? Napíšte nám do komentárov o vašom katalógu, alebo vašom náleze.