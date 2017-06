Katalógy internetových stránok sú dnes chaotické a zanedbané - ZN.SK

Kedysi pred pár rokmi sa mnoho firiem a stránok registrovalo do internetových katalógov, kam ste sa mohli dostať bezplatne aj za drobnú úhradu, no v konečnom dôsledku vám nikdy nič také zisk neprinieslo. Jedine ak náhodnú návštevu, či nejaký ten spätný odkaz na vaše stránky. Nejedna firma si na tom založila biznis, aby dostávala firmy do katalógov. Ide o formu SEO, čo je zase pojem týkajúci sa optimalizácie stránok pre vyhľadávače. V skutočnosti nikto presne nevie, ako to celé funguje už celé roky a každý vychádzal vždy len z odhadov a náznakov Googlu. Napriek tomu je vo svete mnoho odborníkov, a časti z nich sa na takýto titul hodia úvodzovky.

Kým kedysi to ešte nejaký význam malo, aj dnes nájdeme nemálo takýchto katalógov, no tak ako aj ich význam upadol, upadajú aj samotné katalógy. Ba čo je prekvapujúce, profitujú aj dve slovenské spoločnosti, ktoré lákajú do katalógu, pričom jedna ešte nejaký zmysel vzhľadom na sprievodné služby má, kým nemenovaný adresár pokračuje vo svojej zavádzajúcej až násilnej forme vťahujúcej neznalé firmy do niečoho, čo už vôbec nefunguje.

Internetové katalógy a ich obsah

Na Slovensku fungovalo funkčných a udržiavaných približne 70 katalógov ešte v roku 2014. Keď sa v roku 2015 vo veľkom rušili podstránky na freehostingovej doméne IC.CZ, zaniklo spolu viac ako 10 slovenských katalógov. Slovenské DMOZ je máloprístupné a keď ešte zmizol Smog.sk, šlo len o pokračovanie úpadku scény katalógov a systémov, ktoré združujú odkazy. Absolútny pád zaznamenali desiatky ďalších, najmä také, ktoré to nedávajú najavo a naďalej fungujú, hoci žiaden odkaz vám nepridajú už posledných pár rokov, ak nie mesiacov. Najhoršia situácia začala byť v posledných niekoľkých mesiacoch. Od roku 2015 sa totiž vo výraznej miere zanedbali aj systémy, ktoré slúžili na vyhľadávanie katalógov.

http://zoznam-katalogov.eu

http://seznamkatalogu.cz

V oboch prípadoch najpoužívanejších vyhľadávačov sa ich používateľ skôr natrápi, ako keby si mal pomôcť. Neaktualizované a často neprehľadné nemajú tých, ktorí im pomáhali celé roky udržiavať katalógy živé. Registrátorov. Google už vie dávno vyhodnotiť katalógy ako len jeden z mnohých odkazov, no bez zásadnej hodnoty. Najmä ak ide o liaheň rôznych odkazov, ktoré nakoniec nemajú skutočnú hodnotu.

Situácia v zahraničí

Poľský trh a wyszukiwarki internetowe mali svoju zlatú éru tak okolo roku 2004 až 2008, kedy malo celé Poľsko tisícky nových katalógov, takmer bez žiadnej hodnoty a ľahké sa v nich bolo dostať aj pre slovenské stránky s poľským popisom. Ibaže v priebehu roka 2010, keď postupne zaniklo viac ako 700 z nich vysvitlo, že bolo len asi 5 majiteľov a jeden mega majiteľ s veľkými množstvami katalógov, ktoré nestíhali platiť. Ich kvalita bola príšerná, zabezpečenie rovnako tak. U nás sme nikdy nemali až takto rozšírenú scénu. V Čechách sa našli špekulanti, ktorí na jedinej doméne vytvorili množstvo poddomén stále s tým istým a hrali na to, že majú 100 katalógov. Anglické katalógy boli témou samou o sebe. Ja tak to boli nakoniec poľské, nemecké, americké, indické, či čínske projekty. Indovia sa však prekvapivo nikdy nezaoberali až takýmito hlúposťami. Zväčša tie lepšie boli platené a darilo sa im, dosť na toľko, že fungujú hoci nepridávajú dodnes. Avšak to, čo predvádzajú niektorí majitelia katalógov na Slovensku, to je už groteska.

Slovenské katalógy sú dnes v hroznom stave

Horšie je, že mnoho firiem a jednotlivcov, ktorí ponúkajú registrácie do katalógov, stále zavádzajú záujemcov a ponúkajú 70 slovenských katalógov. Slovensko pritom nikdy nemalo takýto počet funkčných katalógov ani v minulosti. Pre komerčný odkaz neplatený je v súčasnosti odhadom 25 funkčných katalógov, pre komerčný platený odkaz asi 42. Nekomerčný odkaz má čísla podobné, pričom dostane sa aj tam, kde sa nedostane firemný, no zároveň ich neradi pridajú tam, kde skôr pohnú prstom za drobný peniaz.

Pri hľadaní a prechádzaní slovenských katalógov je vo väčšine prípadov strašiakom technická chyba, neprístupnosť, blokácia registrácie firmy, stránok, obmedzenia, či zastaraný systém, ktorý nedokáže pochopiť, že aj poddoména, či nová koncovka môžu byť stránkami. Katalógy nemajú neraz administrátorský kontakt. Poškodené kódovanie a tým všetku diakritiku. Veľa domén nefunguje, aj keď na ne smeruje nejeden zoznam a články. Desiatka katalógov dnes funguje v režime, kedy spí. Veľkým zlyhaním a neprofesionalitou ich autorov je fungovanie, ako kedysi obľúbený katalóg zobraz.sk, ktorý sa tvári ako plne funkčný. Zarazí vás však vyplnenie formulára, potvrdenie a nič. Bez toho, aby ste boli informovaní o vypnutí. To, čo ako tak fungovalo prešlo na spoplatnené služby. Napríklad veľmi staré katalógy Vsevedko.sk a Dunco.sk.

Dnes už zmysel strácajú

Zmysel pre stránky má pár katalógov, „aby sa nepovedalo“ a spoliehať sa na celkom iný druh marketingu. Napríklad inbound marketing, dobré meno a originalita. Veľa v marketingu robia sociálne siete. Práve tie ovplyvnili mladých. Kým nebol Facebook a Youtube, ľudia boli na Googli a tých stránkach, ktoré poznali. Dnes nesurfujú, sú na Facebooku a čakajú, čo im padne do lona, čo im zobrazí Facebook, alebo zdieľania iných. Surfuje len časť. Chce to blog, články, spolupráce, fungovanie, oveľa väčšiu pracnosť. Staré záležitosti mali zmysel keď boli desiatky a stovky portálov. Dnes má však portál ktokoľvek. Aj žiak základnej školy dokáže zriadiť a uhradiť hosting, doménu a operovať na vlastnom magazíne. ZN.SK sú pokračovateľom línie magazínov z roku 2001, takže som si preskákal obdobím registrácií, fungovania online marketingu a možností, ktoré internet ponúkal aj v časoch, keď nad uvedením www adresy v reklame Globtelu ľudia krútili hlavou „to na čo, mám teraz bežať do knižnice?“. Časy sa menia, rovnako ako aj to, čo zaberá a čo funguje.