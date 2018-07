Ako zrýchlite vašu WordPress stránku? Tipy a triky - ZN.SK

Rýchlosť načítania stránky je jedným z faktorov, ktorý vo vyhľadávaní v Google ovplyvňuje zobrazovanie vášho webu. Pozrime sa teda na to, ako môžete vašu stránku postavenú na WordPresse zrýchliť.

Ak máte webovú stránku, určite chcete, aby sa zobrazovala vo výsledkoch vyhľadávania. Bez toho by ste si mohli viesť osobný denník a zbytočne neutrácať za prenájom domény a hostingu. Nezáleží na tom, či je vašou stránkou blog so zaujímavosťami alebo koníčkami, jednostránkový web s produktom alebo zložitejší web s množstvom podstránok. To, že stránku prehustíte kľúčovými slovami neznamená, že ste ju optimalizovali.

Google, no aj iné vyhľadávače, dnes zohľadňujú v rámci optimalizácie množstvo faktorov. Od relevancie obsahu, cez jeho rozmanitosť v podobne rôznych multimediálnych formátov, až po technické aspekty SEO. Aj medzi tie patrí rýchlosť načítania stránky.

Čo robí Google s pomalými stránkami?

Niektoré z pravidiel najpoužívanejšieho vyhľadávača sú vážne striktné. Stránky ani nemusia využívať takzvané blackhat SEO praktiky, teda nedovolenú optimalizáciu, aby boli penalizované. Penalizácia pomalých webov spočíva v tom, že sa vo výsledkoch vyhľadávania posúvajú nižšie, aj keď môžu byť vysoko relevantné pre používateľa, ktorý vyhľadáva s nimi súvisiacu tému.

Otestujte svoju stránku

Aby ste si boli istí, že je vaša stránka a jej rýchlosť v poriadku, otestujte si ju. Využiť môžete množstvo online nástrojov, väčšinu nájdete priamo vo vyhľadávači po zadaní frázy “ako rýchlo sa načítava moja stránka” alebo “how fast is my website”. Obľúbeným nástrojom na testovanie rýchlosti stránky je, napríklad, Pingdom Website Speed Test, ktorý vám prezradí nielen celkovú dobu načítania webu, ale aj jeho veľkosť, od koľkých testovaných webov je lepší, a tiež „oznámkuje” ďalšie technické aspekty.

Výhodou tohto nástroja je aj to, že si môžete zvoliť krajinu, z ktorej chcete rýchlosť načítavania webstránky testovať. Švédsko je k nám v rámci Európy najbližšie, no ak sa zameriavate aj na zámorie, testovať rýchlosť môžete aj zo Spojených štátov alebo od protinožcov.

Čo spôsobuje dlhé načítavanie stránky?

Medzi problémové faktory dlhého načítavania stránky patrí najčastejšie zlá optimalizácia multimédií. Web bez obrázkov a videí v dnešnej konkurencii neobstojí, preto by ste ich určite mali využívať tiež. Dajte si pozor na veľkosť jednotlivých súborov. Každý z nich sa musí návštevníkovi stránky načítavať a v prípade, že sú tieto súbory príliš veľké, načítavanie sa predlžuje. Upravujte preto obrázky á do rozmerov, ktoré sú dobre viditeľné, no nie zbytočne veľké. Fotografie v obrovských rozlíšeniach nemajú na webe, ktorý sa má rýchlo načítať, význam a zbytočne ho spomaľujú. Videá nenahrávajte priamo do knižnice vášho webu, radšej ich embedujte z video platforiem, ako YouTube alebo Vimeo.

Okrem optimalizácie multimédií je častým problémom aj nesprávny webhosting, ktorý sa nehodí pre váš typ webstránky, prípadne samotné nastavenie WordPress-u.

Užitočné pluginy pre zrýchlenie vašej webstránky

WordPress je jednoduchý systém, ktorý dokáže po chvíľke zoznamovania sa spravovať aj začiatočník. Má obrovskú komunitu používateľov. A ako to už býva, používatelia vedia najlepšie, čo potrebujú. Aj preto vznikajú šikovné pluginy, teda rozšírenia, ktoré si za pár klikov nainštalujete do svojho webu a pomocou ktorých zlepšujete jeho výkonnosť.

Jedným z takýchto pluginov je Smush. Pomocou neho môžete meniť rozmery obrázkov a ich veľkosť, čo sa prejaví na načítavaní stránky.

Ešte dôležitejším pomocníkom sú takzvané caching pluginy, ktoré zrýchľujú načítavanie podstránok. Podstránky vo WordPress-e sú totiž dynamické a bez týchto pluginov sa načítavajú vždy odznova pre každého nového návštevníka, krok po kroku. Aj keď to tak pri jednoduchých stránkach nemusí vyzerať, kým sa načítajú, medzi databázou, stránkou a prehliadačom prebehne mnoho výmen informácií. Nainštalujte si preto aj cache plugin, napríklad Super Cache.

Zavážiť môže aj téma WordPress stránky

Ak sa vám web stále nepodarilo zrýchliť, problémom môže byť aj téma, teda šablóna, ktorú využívate. Nezabudnite si pri výbere témy vždy overiť, či je vhodná pre váš typ webu. Tiež sa snažte aktualizovať WordPress pravidelne. Aktualizácie môžu odstrániť niektoré problémy, ktorými trpeli staršie verzie systému.