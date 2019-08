Trendy v Latte Art... čiže zdobenie kávy obrázkami na hladine - ZN.SK

Pri káve je v dnešnej dobe dôležitá nielen jej chuť, ale tiež prezentácia. Obľuba takzvaného umenia Latte Art neuveriteľne rastie a baristi sa predháňajú v tvorbe dokonalých obrázkov do mliečnej peny. Túto techniku vynašiel David Schommer z kaviarne Espresso Vivace v Seattli, ktorý v roku 1989 začal ponúkať cappuccino so srdcom. Teraz, o pár desiatok rokov neskôr, dokážu zruční baristi na káve vytvoriť už temer čokoľvek. Od tradičných roziet a srdiečok až trebárs po 3D chobotnicu. Najlepšie na tom je, že túto metódu môžete trénovať i vy a k tomu v pohodlí domova. Stačí sa obrniť trpezlivosťou a vybaviť sa evidentne dobrým kávovarom.

Tak ako všetko, i umenie Latte Art sa vyvíja a podlieha rôznym trendom. Základné spôsoby postupu pri práci sú dva. Prvým je tzv. etching, ktorý je jednoduchší, preto ho používajú hlavne veľké kaviarenské reťazce. Pri etchingu sa obrázok tvorí až po naliatí mlieka do kávy. Obrázky sa maľujú špáradlami či paličkami na miešanie alebo pomocou šablónky väčšinou kakaom, sirupom či polevou. Druhým, zložitejším spôsobom je tzv. free puring. Pri ňom sa obrázok vytvára priamo nalievaním mlieka do kávy. Najznámejšími motívmi sú srdiečko či rozeta (niekedy sa jej hovorí tiež papradie). Baristi ale tvoria i zložitejšie tvary, pri ktorých sa mlieko nalieva niekoľkokrát a rôznymi spôsobmi. Tak vzniká napríklad labuť, tulipán či zvlnené srdce. Etching a free puring možno tiež kombinovať, typickým príkladom je napríklad obrázok snehuliaka, ktorého najskôr „vylejete“ a potom mu dotvoríte nos a oči práve špáradlom.

V posledných rokoch sa stala obľúbenou tiež technika 3D. Pri tej obrovská pena presahuje šálku až o štyri centimetre. Barista tu už nepracuje s mikropenou, ale s hutnou penou, ktorú vŕši na kávu lyžičkou. Vznikajú tak mačky, zebry (ktoré držia šálku kávy) či chobotnice, ktorým prevísajú chápadlá cez okraj hrnčeka. Baristi pracujú tiež s potravinárskymi farbami, ktoré používajú pri kreslení alebo nimi rovno ofarbia mlieko, z ktorého potom vyšľahajú farebnú mikropenu. Populárne je tiež obrátené Latte Art, keď sa do teplého mlieka kreslí obrázok pomocou espressa.

Zvládnete to i doma

Nemusíte byť práve vyškolený barista, aby ste niektorý z penových obrázkov zvládli namaľovať sami. Bude vám na to stačiť dobrý kávovar a trochu cviku, ktorý získate už po pár pokusoch. Veľmi dôležitá je príprava peny. Pena, presnejšie mikropena, vzniká vypustením horúcej pary pod tlakom vzduchu do horúceho mlieka. Mikropena má mať skutočne malé bublinky a jej povrch by mal byť jemný a zarovnaný. Pri príprave dobrej kávy s penou je dobré zamerať sa na kvalitné suroviny. Tie tvoria dobré klasické espresso a čerstvé plnotučné mlieko, ktoré sa lepšie šľahá. Ďalším dôležitým pomocníkom je dobre nastavený kávovar. Penu môžete v kávovare vyšľahať buď ručne prostredníctvom parnej trysky, čo je ale zložitejšie, alebo to nechať na automatickom kávovare.

