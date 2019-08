Panvica do trúby s odnímateľnou rúčkou, aj v rámci konceptu Ingenio

Panvice a riady, prípadne celé hrnce, na ktorých je odnímateľná rúčka, sú trendom poslednej doby. Napriek tomu, že televízna nákupná relácia vyhlasuje, že tou prvou je tá ich, reálne trh pozná tento koncept oveľa dlhšie a dnes ho možno považovať za zaužívaný. Kým niekde ide o model panvice s odnímateľnou rúčkou na spôsob „klik-klak“, u menej praktických je nutné siahnuť po určitom náradí. Tefal sa môže pýšiť celým radom riadov Ingenio Authentic, pri ktorých počítajú s konkrétnym riešením uchytenia.

Aj my sami vidíme a rozoznávame dva dôležité fakty, ktoré sa tohto riadu týkajú.

Použiteľnosť a variabilita

Všimli sme si to už nedávno pri inej sade hrncov. Pri nej reálne nachádza využitie uško, či rúčka len pár z nich. Pri skladovaní trčia uchá všetkým hrncom a rúčka dvom veľkým panviciam. Uvažujeme, aké by to bolo, ak by žiaden hrniec nemal žiadne uško a madlo, ale jednoducho by sa dalo prechádzať medzi jednotlivými nádobami s jediným. Rúčka, ktorú v prípade TEFAL Ingenio Authentic vyrobili na tento účel, sa uchycuje o okraj nádoby a je celkom jedno, z ktorej strany.

V v produktovom rade existuje viacero druhov nádob. Rôzne vysoké, široké, nízke a stále z kvalitných materiálov. Tefal v ich prípade stavia na praktické používanie pri zapekaní, pečení koláčov v trúbe, pečení mäsa. ale pokojne s nimi môžete aj vyprážať na sporáku. Vzhľadom na skladnosť a odnímateľné rúčky sa dá celá vychladnutá potravina skladovať v týchto nádobách napríklad v chladničke.

Rúčka nie je vždy potrebná

Rúčku potrebujeme naozaj len v prípadoch, kedy nádobu prenášame, alebo chceme posunúť. Počas väčšiny času samotného varenia je však celkom jedno, či hrniec, prípadne panvica, nejakú rúčku má. Aby neviedla teplo, je často vyhotovená z plastu, dreva, alebo inej zliatiny. Zväčša je to však celkovo materiál, na ktorom by sa odzrkadlilo pozabudnutie v trúbe.

Rúčka, ktorú si viete uchytiť kdekoľvek na nádobe, môže byť celkom praktická vec. Najmä, ak sa z nejakého dôvodu nádoba otáča, posúva a vám by sa tak ukryla tá strana, ktorá je na uchytenie vhodná. V prípade Ingenio Authentic je vlastne vhodnou stranou ktorákoľvek. Celý trik je práve v rúčkach s ktorými môžete prechádzať medzi jednotlivými hrncami. Tie sa oveľa lepšie skladujú, prenášajú a skrývajú v skrinkách. Ak rúčky netrčia, oveľa ľahšie a tesnejšie sa dajú stohovať na seba podľa veľkosti.

Technický pohľad na Ingenio Authentic

Výrobca: TEFAL

Označenie modelu: L6719552

Prednosti materiálu: Špičkový nepriľnavý povrch Tefal Titanium Pro.

Vychytávky: Indikátor teploty Tefal Thermo-Spot®, ktorý poznáme ako červený kruh v strede z klasických panvíc

Všetky nádoby zo sady môžu používať odnímateľnú rúčku. Tá je pritom zaujímavým doplnkom aj pri vyťahovaní nádoby z horúcej trúby. Do rúčky sa totiž nestíha prenášať teplo z nádoby.