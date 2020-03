Panika pre koronavírus? Časť ľudí vykupuje trvanlivé potraviny

Hrozba koronavírusu a povedomie o jeho sile a ťažkej liečiteľnosti straší Slovensko. Hoci sme súčasťou menšiny krajín sveta, kde sa vírus ešte neobjavil, Slováci vnímajú blízkosť vírusu ako časovanú bombu. Mnohé slovenské rodiny sa neustále vracajú z lyžovačiek v Taliansku. Na bratislavskom letisku sa merajú teploty prilietajúci pasažierom a pred príletom všetci musia vyplniť tlačivo, ktoré sa týka možných ohrození a príznakov ochorenia.

foto: regály s bežnými cestovinami, ktoré sme našli celkom prázdne

Čriepky si však verejnosť spája do celku a vzniká panika, ktorá motivuje k väčším nákupom, ktoré by mali byť zárukou „nehladovania“ a teda prežitia v ťažkých časoch. Na internete sa už objavili snímky z obchodov ako veľmi sa vykupujú niektoré potraviny, ktoré zvýrazňujú regály zívajúce prázdnotou.

Trvanlivé potraviny sú žiadanejšie

Vyrazili sme dnes za detskou výživou, ktorej ceny sa nijako nemenia a predražená je stále. Sú iné potraviny, kde ceny kolíšu oveľa výraznejšie. Viaceré obchodné siete lákajú bez spojitosti s koronavírusom na zlacnenú múku, ryžu, či niektoré konzervy. Aj to mohlo do značnej miery ovplyvniť záujem ľudí. Časť ľudí mieri priamo medzi cestoviny. Pýtali sme sa preto priamo pri pokladni v prevádzke Kaufland v Bratislave počas včerajška, ako vnímajú zvýšený záujem. Mladá pokladníčka si všíma počas celého piatku výrazný záujem o cestoviny, ryžu, múku, aj niektoré konzervy. Počas soboty sme navštívili Kaufland Senec, kde sme sa dostali do rozhovoru s mladým pokladníkom. Aj on si všimol výrazný piatkový záujem o cestoviny. Podľa jeho slov išlo na dračku všetko, čo má dlhú trvanlivosť a bude sa dať použiť aj o rok.

Stačí pritom, aby sa so zámerom predzásobiť sa, prišla len časť, malé percento ľudí. Pri nákupe väčšieho objemu sa to prejaví. Výrazne sme si všimli prázdne regály najmä pri niektorých mrazených výrobkoch v Kauflande, zásoby cestovín počas soboty boli čerstvo doplnené a úspech mala zľavnená múka polohrubá a hladká, ktorá nebola balená v kartónoch. Vynaliezavejší si preto „požičali“ kartóny z iných výrobkov. Navštívili sme aj Tesco v Senci. Niektoré druhy cestovín, ale tiež takmer celý regál od hora dole, boli vyprázdnené.

Apokalypsa sa síce nechystá, predzásobiť nie je vôbec na škodu. Predajcovia sa z toho tešia. No takéto správanie môže vytvárať poplach a pôsobiť aj na ostatných. Je tiež pravdou, že predzásobenie môže vyvolať aj zmeny spotrebiteľského správania. Väčšie nákupy môžu pozmeniť spôsob skladovania, riešenie a spôsob skladovania, umiestnenie. V mnohých prípadoch môže byť dôvodom reorganizácie, zavedenia systému, ale tiež dôvodom pre upratanie si v špajzi či pivnici.