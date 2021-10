Knižná novinka Ako sme kedysi žili je krásnou knihou o našej minulosti

Vydavateľstvo SLOVART už v minulosti prinieslo niekoľko krásnych kníh venovaných etnológii a Slovensku po stránke kultúry a histórie. Najmä meno Zora Mintalová Zubercová je nám už dobre známe pre iné knihy. Knižka Ako sme kedysi žili – Obrazový sprievodca životom našich predkov je čerstvou novinkou, ktorá je v inom veľkostnom formáte ako predchádzajúce knihy. Predošlá kniha s podobným názvom “Ako sme kedysi žili” nebola ešte obrazová, ale viac faktická a podrobná. Pre tých, ktorí radi siahnu po obrázkoch a nechávajú sa sprevádzať vizuálnou prezentáciou, teraz prichádza knižka, aká si zaslúži našu pozornosť.

Novinka je obrazovou knihou, čiže plnou fotografií a stále aj faktického obsahu. V krátkosti ku knihe hneď na úvod musím dodať, že je naozaj nádherná. Krásna s nádhernou obálkou a nádherným vnútrom. Pevná väzba tejto publikácie je tvorená matnou farebnou obálkou príjemnou na dotyk.

Život našich predkov s výnimočne pestrou ilustráciou

Čitateľ nebrázdi množstvo textu a nenaráža len na pá strán, v ktorých sa sústredia obrázky. Táto kniha je od úplného začiatku krásne ilustrovaná, plná fotografií a ihneď pritiahne pozornosť priamym vstupom do deja. Spoznávame život po stránke dediny či mesta a ich rozdielnosti. Rovnako tak spoznávame rodinu, jej život, ľudské potreby, dobovú kuchyňu a rozdiely v rôznych oblastiach Slovenska. Každá téma a každý pohľad je tu doplnený o fotografie, ktoré pochádzajú z miest nám často veľmi dobre známych.

Skanzeny, ako hovorovo po vzoru štokholmeského Skansenu hovoríme múzeám dobovej architektúry, sú miestom, v ktorom sa sústreďuje odbornosť, starostlivosť a aj dohľad nad správnosťou výkladu a prezentácie. Zachovaná architektúra sa spája so zachovanými dobovými nástrojmi a vybavením. Toto sú tie miesta, ktoré si dávajú záležať na inštalácií a sú skvelým príkladom pre to, aby mohli poslúžiť nie iba priamym návštevníkom, ale aj knihám ako je táto.

Čo na knihe Ako sme kedysi žili poteší:

Kniha nemôže mať vyhradeného čitateľa. Je ním ktokoľvek, kto má záujem o slovenskú kultúru, alebo naopak ktokoľvek so záujmom o krásne knihy o Slovensku.

Knihu pripravila odborníčka na etnológiu, ktorá priamo pracuje s múzeami

Autorom takmer všetkých fotografií (mimo dobové fotografie a niektoré výnimky), aj dizajnu knihy je Vladimír Holina. Dokonalé svetlo a farby, ktoré dokázal vystihnúť a preniesť do tlačenej knihy majú naše uznanie.

Potešia dobové fotografie k témam

V závere knihy dostáva každé múzeum svoju vizitku a prezentačný priestor

Dizajn knihy pôsobí atraktívne, dôstojne k téme a neexperimentuje so žiadnymi ozdobnými prvkami navyše, či farbami. Text je jasne čitateľný, čitateľ sa nestráca

Knižka hreje pri srdci, pokiaľ máte obehané v nej zmienené múzeá, zameriavali ste sa na niektoré detaily a miesta a práve kniha ich spomína, či dokonca uvádza na fotografiách a v rámci témy rozoberá.

Nádherná kniha, ktorú by si mali mnohí zadovážiť už len z princípu

Kniha je presne jednou z tých kníh, ktoré by si mal každý Slovák kúpiť len preto, že je Slovák a siahnuť po nej niekoľko krát za život. Len preto, aby vedel a pocítil, ako sa naozaj kedysi žilo. Ako mali ľudia vyriešené starosti, potreby, úrady, ako vyzerala kuchyňa a dobový luxus. Vtedy je práve na zamyslenie, či pri tom všetkom čo máme dnes, je ešte miesto na nespokojnosť. Spokojný bude každý s knihou Ako sme kedysi žili. Nie je ani tak pohľadom do minulosti, ako skôr pohľadom do dôkladne pripravenej práce etnológov pracujúcich v našich skanzenoch. Kniha je ich prehliadkou aj prezentáciou. Zároveň akousi výkladnou skriňou, ktorá nám na jedinom mieste zobrazuje to bohatstvo ktoré je v skanzenoch sústredené a chránené pre ďalšie generácie, ale pokojne aj pre vedecké účely, či nakrúcanie dobových filmov, ako tomu bolo ostatne už nespočetne veľa krát.