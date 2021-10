Recenzia: Láska na špičkách, nová romantická komédia s Vicou Kerekes

Láska na špičkách je novou československou, hoci možno viac českou romantickou komédiou, ktorá nám netradične prináša pohľad na tanečne zdatnú učiteľku. Tá vystriedala mesto vidiekom, no ani tam to ako „nemiestna“ nemá zo začiatku ľahké. Divák sa tak trochu v nej nájde, ak má sám skúsenosti so sťahovaním, alebo možno uvidí aj ten opačný názor, miestnych k prisťahovalcom. To však nie je ani tak hlavnou myšlienkou filmu, ako zamotaný vzťah, náhody a neoblomná chuť pokračovať vo vášni – tanci a vlastne tak trochu aj propagácii jeho významu medzi ľuďmi na vidieku.

O príbehu Lásky na špičkách

Romantická komédia režiséra Petra Zahrádku vykresľuje príbeh bývalej tanečnice/baletky Národného divadla v Prahe po presťahovaní sa na vidiek. Tereza (Vica Kerekes) spolu s manželom Petrom (Jiří Havelka) a osemročnou dcérou Maruškou (Valentýna Bečková) žijú v prerobenom starom mlyne takmer v lese, ďalej od mestečka Zdechovice nad Vysokou, kde Tereza učí balet v miestnej umeleckej škole. V jeden večer, odmietnutá manželom odchádza do stodoly, aby na chvíľu venovala čas svojej vášni – tancu. Nešťastnou náhodou spôsobí požiar. V celkom inej náhode sa ocitajú miestni dobrovoľní hasiči, ktorí práve v nálade nacvičovali pripravované vystúpenie a nie len technika pritom vypovie službu.

Medzi hasičmi je však aj miestny učiteľ tenisu (Ondřej Veselý), ktorý výrazne pomôže pri likvidácii zhoreniska a neskôr aj inak. Terezin manžel – „pán profesor“, sa k situácii postaví tak, že si zbalí veci a odíde naspäť do Prahy a medzi manželmi sa začne skloňovať slovo rozvod. Tereza po jednej z hodín baletu zistí, že si jeden otecko nevyzdvihol dcéru a rozhodne sa ju ísť oteckovi vrátiť. Nájde ho v krčme opitého, nastáva výmena názorov a len čo sa stratia z dohľadu, na Terezu sa usmeje šťastie. Až tak veľmi, že ho oslávi pohárikom, po ktorom si už ani nepamätá, ako vyrazila za oným oteckom náčelníkom a zobudila sa v jeho posteli. Prakticky stále ešte vydatá… cestu k tancu si však predsa len nájde postupne viac a viac ľudí z dediny…



Krátke postrehy k filmu

Vica Kerekes rozprávala slovensko-česky, čo môže diváka dosť rušiť.

Krásnu postavu a tréningom vycibrené ladné pohyby jej môže závidieť nejedna dvadsiatnička. Niečo také medzi hercami nezvláda hocikto.

Ondřej Veselý je u nás menej známy, zato však v tomto filme nenechá chladným nejedno ženské srdce. Hrá dobráka a milého chlapa so zmyslom pre humor, a ani v skutočnom živote nemá od svojej postavy ďaleko.

Valentýnka Bečková je malá detská hviezdička, ktorá svojou milou tváričkou, ale aj hereckým talentom dokáže zahrať vierohodne čokoľvek. To dokázala aj v tomto filme, kde ako dcéra hlavnej hrdinky predviedla správanie osemročnej slečny, od veselej, vtipnej až po urazenú naozaj dokonale.

V kinách od 14. októbra 2021. Prináša Continental Film

Pripravila Maťa