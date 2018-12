Kniha 5 sekundové pravidlo úspešne naštartuje odvahu a odhodlanie

Je mnoho kníh, ktoré sa vám nejakým spôsobom pokúšajú pomôcť s odvahou. Na odvahu ale treba vždy pracovať s hlavou. Niekedy dokonca aspoň trochu s telom. Odvaha dokáže zmeniť celý váš život a hovoríme pritom o odvahe k rozhodnutiam, k zmenám a púšťaniam sa do vecí, do ktorých sa nám bežne nechce.

Kniha 5 sekundové pravidlo je knižnou novinkou z vydavateľstva Motýľ, ktorá vám dokáže otvoriť cestu k získaniu odvahy nie len pomocou vlastnej hlavy, ale hlavne s pomocou krátkeho odpočítavania od päť po jedna. Čo iné môže nasledovať po jednotke, ak hovoríme o odpočítavaní ako pri štarte rakety? Zdá sa to príliš jednoduché? Veď práve.

Mel Robbinsonová a #5SecondRule

Filozofia autorky Mel Robbinsovej nepracuje s ničím, čo by ste nezvládli. V prvom rade je nutná štipka odvahy sa do knihy pustiť a pochopiť základné pravidlo 5 sekúnd. Za 5 sekúnd pri krátkom odpočítavaní dostanete telo a hlavu do rohu miestnosti z ktorého sa dá vyjsť už len vykročením k tomu, čo ste chceli, ale nemali ste odvahu. Celé 5 sekundové pravidlo znie jednoducho. Vo svete má však mimoriadne účinky.

Kniha má jedinú ústrednú myšlienku, ktorou je vysvetlenie princípu a jednoduchosti 5 sekundového pravidla. Áno, svojim spôsobom by mohla mať kniha jedinú jednu stranu a mohla by skončiť. To posolstvo, ktoré nesie, by bolo hotové už po jedinej strane, pretože nič veľké nemusíte investovať, aby ste sa mohli rozhýbať. Má však predsa len 256 strán na ktorých sa ukrýva vysvetlenie situácií a príbehov ľudí, ktorým pravidlo pomohlo. Ide o spojenie cez sociálne siete a ich statusy preložené do slovenčiny. Hlavne je to však príbeh samotnej autorky a toho, ako pravidlo vzniklo, čo mu predchádzalo a na čo všetko ho je možné použiť. Preto kniha nesmie mať len jednu stranu.

Odborníci len potvrdzujú

Autorka pracovala ako moderátorka v televízii, aj pre stanicu FOX, pracovala tiež ako osobný kouč a prednášala. V čase vlastnej kariérnej a manželsko-rodičovskej krízy objavila svojim spôsobom záchranu, keď prišla na 5 sekundové pravidlo po sledovaní konkrétneho programu v televízii. Odpočítavanie v ňom jej vnuklo myšlienku vyskúšať to hneď s prvým zvonením budíka jej nového života. Po úspešnom otestovaní princípov jej pravidla sa dostavili výsledky. Lenže Mel nezostáva len pri nich. Siahla po odborných štúdiách hľadala vysvetlenie medzi odborníkmi a zistila, že nejde o nič, čo by vzniklo len vďaka nej. Ona len spojila pod zrozumiteľné heslo a do jednoduchých krokov niečo, s čím ľudský mozog naozaj počíta a čo sa dá považovať za reálny nástroj.

Využiteľnosť praxi

Pri čítaní knihy je určite dôležité postupovať od začiatku. Následné príbehy už pre čitateľa môžu meniť svoje poradie. Základná filozofia ale zaznie na úvodných stranách a na prvých stranách vysvetlenia o čom 5 sekundové pravidlo vlastne je. Knižka môže posilniť sebavedomie a zasiahnuť do osobnej odvahy. V prvom rade je však dôležité získať odvahu si knihu zadovážiť a pustiť sa do nej. Slovák potrebuje odvahu siahnuť po knihe a veriť, že jej myšlienka môže ponúknuť niečo zaujímavé aj bežnému našincovi v našich podmienkach. Nejde pritom o knihu, kde by hrala význam mentalita a krajina, či prostredie. Pri skúšaní účinkov tejto knihy som sa stretol najmä s ľuďmi, ktorí nemali odvahu priznať, že niečo cudzie im pomohlo v osobnej odvahe.

A funguje kniha naozaj?

Niečo na tom bude. Pri osobnom skúšaní má tých pár myšlienok, ktoré vás dostanú priamo pred konkrétnu vec a k činom, naozaj svoj zmysel a účinok. Je naozaj potrebné trochu vypnúť a nechať pohyby pri jednotke pracovať za vás. Telo sa naštartuje a je naozaj pravdou, že toto pravidlo funguje. Teda za predpokladu, že sa neriadite inou filozofiou s podobným priebehom a nebijú sa tak medzi sebou. Pri bežných situáciách ako požiadanie nadriadených o zmenu, zvýšenie platu, pracovné zaradenie, pri odhodlávaní sa niečo spraviť, púšťať sa do odložených vecí, prestavby domu, prestavby garáže, alebo kompletnej rekonštrukcie vlastného života, nejaké pravidlo človek potrebuje.

Ak mu chýba odvaha a odhodlanie robiť zmeny, je až nevyhnutnosťou. Najmä ak nie je so svojim životom a miestom niekde dole spokojný. Jednoduchšie ako toto možno ani neexistuje, bez pomoci iných donucovacích prostriedkov. Pri #5secondrule pritom nemusíte mať pocit, že niečo robíte z povinnosti.