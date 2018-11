Zaujímavosti a tajomstvá kníh: Zastavený čas (Tomáš Najt) - ZN.SK

Knižka Zastavený čas vyšla na jar 2018 ako ekniha. Knižný debut Tomáša Najta zaujal niekoľko portálov, Dobré noviny, ale aj týždenník Život. Milovníci sci-fi žánru, aj keď v ňom chýba dávka mimozemšťanov a medzihviezdneho boja, v knihe nájdu príbeh jedného muža, ktorý prežíva v šialenom tichu svoju cestu napriek západným Slovenskom. Navôkol neho stojí všetko v jedinej sekunde.

Vtáky, lístie v korunách stromov, autá na ceste, ľudia v pohybe. Ohlučujúce ticho len umocňuje bezmocnosť hlavnej postavy, no tá sa pokúša nezblázniť aspoň tým, že si stanoví cieľ. Čo by ste spravili vy, ak by zastal čas? Ďalší diel našich knižných tajomstiev sa venuje práve Zastavenému času (2018)

Tajomstvá Zastaveného času

Zastavený čas je zástupcom sci-fi žánru, ktorý nie je na Slovensku tak populárny ako v Čechách a ani u vydavateľstvá sa do jeho vydávania vôbec nehrnú. Niekde autorovi rovno žánrovo knihu zamietli, inde ich odradila druhá zaujímavosť.

Autor knihu napísal takmer do písmenka na mobile. Šlo o starší smartphone Lenovo so systémom Android a funkciou autocorrect.

Na písanie autor využíval cestovanie a dopravné zápchy. Nie ako šofér, ale ako cestujúci, pre ktorého následne nebola žiadna zápcha problémom a pohromou.

K písaniu Zastaveného času ho vyprovokovala snaha zaznamenať si jeden nápad na príbeh. Ten pritom pochádzal zo sna a ako je známe, sny nám z hlavy vyprchajú, zaznamenal si ho na mobile. Po čase autor zistil, že jediný čas písať má práve pri cestovaní a tak aj po celý čas zostal pri jednom netradičnom prístroji.

Príbeh vznikal takmer počas celého roka 2016

Kniha nakoniec vyšla len ako e-kniha, bez výraznej jazykovej úpravy, nákladnej papierovej verzie a bez výrazného drahého marketingu. Na počudovanie, výrazne knižka zaujala ľudí z Českej republiky, hoci popisuje slovenské miesta.

Autor knihu nazýva „roadbookom“, keďže ide o koncepciu podobnú na známe „roadmovie“. Tu hlavný hrdina križuje západné Slovensko a zažíva rôzne zážitky napriek tomu, že je zastavený čas.

Väčšina príbehu sa odohráva v jedinej sekunde v tej konkrétnej minúte a v tej konkrétnej hodine. To znamená, že čokoľvek spraví, bude mať následky na viacerých miestach súčasne, krátko po spomínanej sekunde.

Autor príčinu zastaveného času zasadil na nie tak známe miesto v lokalite Milošová Megoňky na Kysuciach. Príbeh ale križuje aj také miesta ako sú Dražovce, Čičmany, Trnava, Senec, či Bratislava.

V príbehu bol autor inšpirovaný viacerými miestami a osudmi, ktoré reálne zažil a pozná.

Do prvého vydavateľstva autor poslal knihu presne o 23:55 dňa 31. Decembra 2016. V tento deň skontroloval posledné strany a splnil si svoj vlastný záväzok – poslať knihu do vydavateľstva ešte v tom istom roku, v akom ju začal písať. Začiatok pritom dnes len háda na začiatok februára. Takže takmer celý rok.

Hlavný hrdina príbehu Richard sa stretáva so svetom, v ktorom je zastavený čas. S tým sa spája nefunkčnosť strojov, zotrvačnosti, príroda, voda a vzduch sú bez pohybu. Hlavný hrdina je nútený využívať svoj vlastný pohon, aby sa vôbec mohol dostať z miesta na miesto.

Autor je len jeden z mnohých, ktorí priniesli svoju víziu zastaveného času. Čitatelia najviac pozitívne hodnotili práve svet a víziu zastaveného času v súvislosti s okolitým svetom, svetlom, počasím a ďalšími nie len prírodnými javmi.

Autor chcel knihu vydať preto, aby potešila ľudí. Priznáva, že v nej dobro víťazí nad zlom, čo sa dá očakávať už od stredu celej knihy. Avšak stále má ísť o jednu z ďalších, možno o niečo premyslenejších vízií fyziky, ako by to naozaj mohlo vyzerať, a dáva na frak zlu naozaj originálnym spôsobom. Veď, prečo nebyť originálny, ak sa už pošťastí taká nehoda, ako zastavenie všetkého na celom svete, okrem jedinej osoby?

Ide o prvú knihu, ktorú niekto napísal na mobile minimálne na Slovensku. Ak aj vy nejaké píšete v mobile, druhá zrejme nebude. Autor napísal na mobile aj jeho druhú knihu Budinka. Dokonca v niektorých mesiacoch súčasne so Zastaveným časom. K tomu sa viaže historka zle označených kapitol, kedy sa v Zastavenom čase objavilo niekoľko strán vyhladovaných obetí šialenej rodiny. Krátko po Vianociach si pri kontrole textov toto malé zlyhanie ale všimol a napravil ho. S vyhladovanými obeťami šialenej rodiny sa v Zastavenom čase totiž nestretnete, no v druhej temnejšej knihe sa im už nevyhnete.

